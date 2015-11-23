Федор Гагауз
Последние публикации
Молдавско-гагаузский диалог: бесконечная имитация
ИА REGNUM публикует текст выступления лидера движения «Единая Гагаузия», депутата парламента Молдавии Федора Гагауза (фракция социалистов) на заседании молдавского парламента, на котором было принято решение о создании совместной с Народным собранием Гагаузии комиссии, которая призвана решать...
23 ноября 2015
Гагаузия: внешнеполитическая автономия
ИА REGNUM публикует текст выступления лидера движения «Единая Гагаузия», депутата парламента Молдавии Федора Гагауза на состоявшейся в Кишиневе конференции, посвященной годовщине вступления в силу Соглашения об ассоциации Молдавии с ЕС. Существует много противоречивых оценок относительно Соглашения...
29 сентября 2015