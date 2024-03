Артур Сергеевич Гуласарян

Автор

2006-2011 гг. - учеба на дневном отделении МГЮА имени О. Е. Кутафина (международно-правовая специализация), ныне Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (диплом с отличием). 2011-2014 гг. - учеба в очной аспирантуре на кафедре международного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2015 г. - защита диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему: «Международно-правовая имплементация норм об ответственности международных организаций» (шифр специальности: 12.00.10 - Международное право; Европейское право). 2015 г. - по н.вр. - ст. преподаватель кафедры международного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2012 г. - стажировка в Гаагской Академии международного права (The Нague Academy of International Law) (Королевство Нидерландов). 2017 г. - стажировка в Комиссии международного права ООН (UN International Law Commission) (Швейцарская Конфедерация). 2018 г. - стажировка во Флорентийской Академии европейского права (Academy of European Law) (Итальянская Республика). Член Российской ассоциации международного права (РАМП). Член Ассоциации слушателей и выпускников Гаагской академии международного права (AAA). Лауреат премии по поддержке талантливой молодежи, установленной Указом Президента РФ от 6 апреля 2006 г. No 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» (2010 г.). Автор монографии (Международно-правовая имплементация норм об ответственности международных организаций: монография. М.: Статут, 2015. - 224 с.) и многочисленных публикаций по международно-правовым вопросам.