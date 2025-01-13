11 января в городе Яхрома, что в Дмитровском районе Московской области, загорелась психиатрическая больница №5. Огонь быстро охватил крышу трёхэтажного здания на Вокзальной улице, площадь распространения составила около тысячи квадратных метров.

Иван Шилов ИА Регнум

На месте работали более 40 работников МЧС и 11 единиц техники. Пожарные расчёты локализовали, а затем и потушили пламя. Из здания вывели четырёх человек, обошлось без жертв. Как заявили в региональном минздраве, на момент пожара пациентов в больнице не было.

«В корпусе больницы, где произошёл пожар, проводятся ремонтные работы, и в нём не оказывается медицинская помощь. Пациентов нет. В момент возгорания в корпусе находились рабочие, которые были своевременно эвакуированы, и никому не потребовалась медицинская помощь», — отметили в ведомстве.

Как стало известно ИА Регнум, причиной пожара стало грубое нарушение правил безопасности при проведении ремонта.

Дело в крыше

В декабре прошлого года в больнице начался капитальный ремонт. Один из его этапов — сварка труб вентиляции на крыше здания.

Делали ремонт иностранные рабочие. Как выяснилось, все они имеют патенты на работу и легально находятся в России. Но при этом необходимый инструктаж для них так и не провели, работы шли с нарушением установленных правил. При сварке искры летели вниз, на чердак, из-за чего он загорелся. Примечательно, что сварщики записывали видео своего труда на телефоны — ролики обнаружили правоохранители.

Уже во время допроса одному из рабочих потребовался переводчик — отвечать по-русски он не мог. Также стало известно, что нанятый по госконтракту прораб оказался официально не трудоустроен.

В итоге вспыхнувший из-за халатности ремонтников пожар повредил кровельный материал и крышу здания, вентиляционные шахты, обшивку потолка и стен верхнего этажа. Кроме того, в здание уже завозили оборудование и мебель — в частности, койки для пациентов: в каком они состоянии, пока неизвестно.

Сейчас продолжается оценка ущерба конструкциям и имуществу, но уже очевидно, что для государства он будет крупным. По факту пожара возбуждено уголовное дело — по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

Сегодня рабочие расчищают пострадавшую крышу корпуса больницы, а подрядчик ремонта уже готов продолжать работы.

«Несмотря на пожар, быстро заменим кровлю. Несущие конструкции повреждены не были, поэтому на ремонт уйдёт несколько дней», — оптимистично настроен представитель подрядчика Игорь Найдёнов.

Далеко не первый случай

Действительно ли за несколько дней удастся закончить ремонт и устранить последствия пожара — вопрос открытый. Есть, впрочем, и другие вопросы: почему реконструкцией социального объекта занимались люди, даже не задумывающиеся о противопожарной безопасности? И почему пожары и прочие ЧП на ремонтах регулярно происходят по всей стране?

В начале октября прошлого года похожая история случилась в Хабаровске: огонь уничтожил здание краевого академического музыкального театра. Перед пожаром там чинили кровлю, из-за халатности рабочих искры попали на утеплитель, что и привело к возгоранию. Следственный комитет также возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Как рассказывал глава Хабаровского края Дмитрий Демешин, из-за пожара здание придётся сносить и строить заново, а работы в целом обойдутся в 10 миллиардов рублей.

В конце прошлого года, и снова после ремонтных работ на крыше здания, произошёл пожар в центральной городской клинической больнице №3 в Екатеринбурге. Загорелся утеплитель, огонь распространился на площадь более 300 квадратных метров. Двое рабочих пострадали, одного из них пришлось госпитализировать.

А 10 июня прошлого года огонь вспыхнул на крыше Ивановского областного драматического театра — и тоже из-за ремонтных работ. Тогда взорвался газовый баллон. Пострадал мужчина, который и чинил крышу драмтеатра.

Подешевле и попроще

Список подобных происшествий можно продолжать ещё долго — вплоть до трагедий в ТЦ «Зимняя вишня» или клубе «Хромая лошадь», рассказывает ИА Регнум адвокат Адвокатской палаты города Москвы Игорь Баранов. По его словам, причиной проблем в большинстве случаев становится обыкновенная халатность.

«Практически во всех случаях находятся недочёты, которые позволили себе должностные лица, будь то администрация торговых центров или подрядчики, проводившие строительные работы», — говорит Баранов.

Собеседник ИА Регнум отмечает, что ответственные лица просто пытаются сэкономить на ремонте. Говоря словами классика, гоняются за дешевизною. Из-за этого привлекают неквалифицированных работников и не обеспечивают мер технической безопасности, предусмотренных ГОСТ.

Очевидно, в случае с пожаром в Яхроме речь идёт о том же самом. Одному из сварщиков, напомним, на допросе понадобился переводчик, а никакого инструктажа для мужчин не провели.

«Ещё раз остро встаёт вопрос — для чего нам именно иностранные специалисты, а не свои? В чём интерес бизнеса, я понимаю. Бизнес на дешевой рабочей силе богатеет. Интерес народа в чём?» — задаёт вопрос член СПЧ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова.

Экономия на человеческих жизнях

Государство со своей стороны может возбудить уголовное дело о нарушении правил безопасности и наказать виновных, поясняет Игорь Баранов, но всё это делается постфактум. Обычно к этому времени уже нанесён большой ущерб и, нередко, пострадали люди.

«Очень хотелось бы, чтобы лица, ответственные за проведение ремонтных, восстановительных и иных работ на крупных объектах, особенно пользующихся повышенным социальным трафиком, ответственно подходили к планированию и выполнению работ, а не пытались сэкономить. Причём сэкономить в ущерб не только имуществу, но и, как показывает практика, человеческим жизням», — призывает адвокат.

Чтобы не допускать подобных проблем в будущем, нужны более частые проверки мер безопасности, отмечает в разговоре с ИА Регнум юрист Ирина Фаст. Но это, продолжает она, только один аспект проблемы.

«Нужно распространять больше правовой информации об ответственности и о последствиях, повышать правосознание у собственников и руководителей организаций, которые отвечают за проведение работ. Проще говоря, проводить разъяснительную работу. Потому что люди часто не осознают последствий своих действий», — считает Фаст.