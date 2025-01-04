Специальная военная операция России на Украине продолжает оказывать влияние на развитие военной мысли по всему миру. По-прежнему в центре внимания — дроны, они же беспилотники.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, появление малогабаритных одноразовых дронов, способных уничтожить танк или укреплённую позицию, ввело новую «моду» в бронетанковых войсках. В Израиле, Индии, Пакистане и ряде других стран бронетехнику всё чаще оборудуют козырьками — металлическими защитными конструкциями, прикрывающими танк от атаки беспилотника.

В свою очередь, высокая эффективность и относительная дешевизна БПЛА привели к тому, что беспилотные технологии берут на вооружение не только регулярные армии, но и разные вооружённые формирования, ополчения и даже наркокартели.

При этом повсеместное использование дронов вновь поднимает вопрос: заменят ли они солдат на поле боя войн будущего? И если да, стоит ли людям бояться восстания машин, предсказанного авторами научной фантастики?

«Ланцет» и его клоны

За время проведения СВО обе стороны конфликта использовали дроны самых разных типов, размеров и моделей. Причём предназначены они для широкого спектра задач: от разведки и нанесения ударов по цели до эвакуации раненых и доставки продуктов.

В 2024 году дроны продолжили оказывать стратегическое влияние на поле боя. Неслучайно в составе ВСУ были созданы уже не отдельные роты или батальоны операторов беспилотников, а полноценные бригады дроноводов. А в Вооружённых силах России в 2025 году беспилотники станут отдельным родом войск, заявил министр обороны Андрей Белоусов.

В центре внимания СМИ чаще всего оказываются «дроны-камикадзе», которые стали настоящим проклятием для бронетехники и поставщиком контента «от первого лица». Королём в царстве «тактических» дронов стали барражирующие боеприпасы «Ланцет».

«Ланцет» оснащён кумулятивной фугасно-осколочной боевой частью весом около трёх килограммов, лететь он может на расстояние до 80 километров. Известно о существовании нескольких версий беспилотника — «Изделие 51» и «Изделие 52», а также «штучных» модификаций с повышенной дальностью применения за счёт снижения массы боевой части.

По оценке портала Lostarmour, пользователи которого анализируют фото и видеоролики из зоны боевых действий, в 2024 году было зафиксировано более 1760 случаев применения «Ланцета», а с начала боевых действий — более 2640 раз. Как правило, дроны применяются для уничтожения буксируемой (707 случаев) и самоходной (494 случая) артиллерии противника на огневых позициях и при отступлении. Дроны также активно применяются для добивания брошенной бронетехники.

Успех «Ланцета» привёл к тому, что его клоны начали появляться по всему миру — от Франции и Великобритании до Вьетнама и Ирана. Однако российские разработчики не останавливаются на достигнутом и продолжают развивать существующие технологии.

Искусственный интеллект вместо человека

В 2024 году компания-производитель дронов Zala Aero сообщила, что в будущем «Ланцеты» будут действовать «роями», управление которыми возьмёт на себя искусственный интеллект. ИИ будет самостоятельно идентифицировать цели и принимать решение об ударе.

При этом важно, что у подобных «роев» не будет единого центра управления — он уязвим для вражеских атак. Система будет распределённой, отмечает в беседе с ИА Регнум эксперт, главный редактор портала uav.ru Денис Федутинов.

«Более того, актуальны также исследования, как минимизировать радиообмен дронов внутри таких групп — чтобы противник не мог перехватывать сигнал. По сути, необходимо делегировать беспилотникам большую свободу в принятии решений», — считает эксперт.

Причём речь идёт о целом комплексе подсистем, позволяющих дрону самостоятельно анализировать обстановку и принимать решения, как наиболее эффективно достигать поставленных целей.

Разговоры о внедрении ИИ в управление войсками идут долгие годы. Сегодня это самая передовая и вместе с тем самая засекреченная технология.

В 2024 году ВСУ начали массово задействовать малогабаритные дроны для атак на российские беспилотники разведки и корректировки огня «Орлан». Малогабаритный беспилотник поднимается выше цели и берёт её «на таран». Позднее украинские источники сообщили, что «Орланы» научились маневрировать при приближении «противника» и уходить из-под атаки.

В последние месяцы 2024 года также стали появляться дроны, «обученные» самостоятельно маневрировать над целью и выжидать момент для нанесения удара. Активно внедряются и технологии «машинного зрения» — системы камер и различных датчиков, которые передают информацию для анализа системам управления и наведения.

Однако, отмечают эксперты, пока говорить о полном исключении человека из управления войсками рано. Технологии ещё не достигли того уровня зрелости, когда использующие их подсистемы будут иметь достаточный уровень надежности. Проще говоря, пока ещё человек недостаточно доверяет роботам. Но прогресс не стоит на месте.

«Машинка на проводе»

Развитие беспилотников приводит к появлению новых разработок на рынке гражданских технологий. В 2024 году американская компания MARSS представила систему защиты от беспилотников для установки на частные яхты. Комплекс защиты CUAS включает радары, оптические и радиочастотные сенсоры в сочетании с технологиями искусственного интеллекта.

В перспективе ожидается появление аналогичных комплексов для защиты личных автомобилей и жилых домов. В будущем установка комплекса CUAS может стать обязательным требованием к застройщику при сдаче жилья собственнику.

Однако уже появляются дроны, которые обходят любые средства радиоэлектронной борьбы. Так, в 2024 году главной новинкой российской армии в сфере беспилотных технологий стало применение дронов «Вандал».

Управление ими осуществляется при помощи оптоволоконного кабеля: на беспилотник такого типа устанавливается «катушка» сверхтонкого провода, который разматывается по мере удаления дрона от места запуска.

В отличие от «классических» беспилотников, управляемых при помощи радиоволн, такие модели защищены от внешнего вмешательства со стороны средств радиоэлектронной борьбы и постановки помех.

«Это позволило сделать БЛА нечувствительным к воздействию средств радиоэлектронного подавления, что повысило результативность их применения. Удачный опыт сейчас, похоже, пытаются масштабировать, что видно по участившимся эпизодам применения такого рода систем», — говорит Денис Федутинов.

Использование оптоволокна также позволяет оператору получать более качественную картинку, что важно при выборе целей удара. Применение таких беспилотников было зафиксировано, в частности, при отражении наступления ВСУ в Курской области. Но в последнее время дроны с управлением по оптоволокну стали появляться и на других участках фронта.

Для украинской стороны появление новой разработки на фронте стало неожиданностью. Известный украинский эксперт Сергей Бескрестнов, он же Флэш, заявил, что идея разработки якобы принадлежит разработчикам ВСУ, однако украинское командование идея не заинтересовала.

В свою очередь авторы проекта «Дронарня», занимающиеся поставками дронов для украинской армии, заявили, что командованию идея «дрона на проводе» и вовсе показалась смешной. «Нам смеялись в лицо и говорили, что это неактуально, не имеет права на жизнь. Они говорили: зачем нам такое, если уже есть дроны, которые и так летают?» — сообщили авторы «Дронарни».

В то же время новые дроны обладают и рядом недостатков. В зависимости от используемого типа оптоволокна цена беспилотника может вырасти на сумму от нескольких сотен до одной-двух тысяч долларов. И если для «штучной» модели это не критично, то при серийном производстве речь может идти уже о совсем других цифрах.

Также «оптоволоконные» дроны могут использоваться на относительно небольших дистанциях, поскольку их ограничивает длина кабеля. Кроме того, вес «катушки» снижает массу боевой части беспилотника. В будущем эта проблема может быть решена за счёт увеличения самого дрона.

В любом случае на этом направлении российские войска сегодня вырвались далеко вперёд.

Беспилотное будущее

Созданием собственной школы строительства беспилотников с каждым годом занимается всё больше стран. К примеру, в Китае ведут активные испытания гиперзвуковых беспилотников нескольких моделей, оснащённых ракетными и воздушно-реактивными двигателями.

Британская «дочка» американского концерна Ratheon ведёт разработку лазерных установок для борьбы с беспилотниками. Свои менее технологичные разработки презентуют Франция, Германия, Индия, Вьетнам, Иран и ряд других государств.

В целом дроны превращаются в такую же боевую «рутину», как танк или винтовка. Причём США, выступавшие в роли пионеров беспилотных технологий, в будущем могут оказаться в роли догоняющих.

«Из претендентов на лидерство можно упомянуть КНР. Да, пока Китай в сфере беспилотных систем в основном развивал решения, созданные раньше в других странах, но амбиции страны вместе с существенными промышленными возможностями позволяют прогнозировать, что они на этом не остановятся», — резюмирует Денис Федутинов в общении с ИА Регнум.

Для российской военной промышленности ключевой задачей на будущий год остаётся решение практических задач, диктуемых требованиями фронта. При этом отечественные разработчики, работая в тесной связи с военнослужащими на фронте, имеют уникальную возможность тестировать свои разработки в боевых условиях. В этом смысле отечественная беспилотная школа обладает огромным преимуществом, которое можно воплотить в жизнь в новых разработках.