Москва, 21 ноября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. На карте тюркского мира, подаренной президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану лидером Партии националистического движения (ПНД) страны Девлетом Бахчели, обозначено красной звездой, что центр тюркского мира находится не в Турции, а на Алтае, в России. Об этом 21 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на телеканале «Россия 1», в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Наши турецкие партнеры пестуют идею тюркского единства, это нормально. Я, единственное, что могу сожалеть, что на карте все-таки не стоит большая красная звезда в центре тюркского мира», — сказал представитель Кремля.

Также Песков добавил, что центр мира расположен не в Турции, а на Алтае, в России «в том священном месте для любого тюрка, откуда они и пошли родом», уточнив, что он говорит это, как тюрколог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава националистической Партии национального движения (ПНД) Турции подарил Эрдогану карту так называемого «тюркского мира», в который, по мнению Бахчели, входят часть южных регионов России, Восточная Сибирь, а также Балканы, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая и часть территорий Монголии и Ирана.