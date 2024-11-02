Министр иностранных дел России Сергей Лавров в начале декабря отправляется на Мальту. Там он будет участвовать во встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ). Этот визит, если он состоится, станет первой поездкой Лаврова в Евросоюз с начала СВО.

ИА Регнум

Последний раз глава МИД посещал страну ЕС — тоже для участия в СМИД ОБСЕ — в 2021 году, когда приехал в Стокгольм. Следующий подобный саммит проходил в Варшаве в декабре 2022 года: тогда Польша, в нарушение всех норм и правил работы организации, во въезде Лаврову отказала.

В декабре 2023 года заседание проходило за пределами Евросоюза — в Северной Македонии, куда российский министр приехал. Украина и страны Балтии мероприятие бойкотировали.

Фактически Лавров находится под санкциями со стороны Евросоюза, но ему как главе российского МИД юридически никто въезд в ЕС не запрещал. И когда Лаврову нужно было лететь в ту же Северную Македонию, Болгария дала разрешение на пролёт через свою территорию — со скрипом и хамством, но всё-таки дала.

До последнего времени страны — члены Евросоюза видеть Сергея Лаврова на своей территории не желали. Это нарушило бы образ международной изоляции России, который Запад выстраивал два с половиной года. Как можно было убеждать страны Глобального Юга отказаться от контактов с Москвой в ситуации, когда сам Евросоюз от них не отказывается?

Но сейчас ситуация изменилась. Мальта, а по факту Брюссель, поскольку власти острова не настолько самостоятельны, всё-таки дали согласие на прилёт Лаврова в Евросоюз. Решили пожертвовать пусть и не работающей, но всё же продвигаемой концепцией изоляции России.

Зачем же Европе этот визит? Вероятно, Брюсселю нужно срочно провести зондаж почвы.

«Скорее всего, его согласились принять, чтобы узнать степень готовности российского руководства на предложенный европейцами «договорняк» по Украине. Мол, Россия пусть получит Крым и Донбасс, а об остальной Украине «забудет», — сказал в беседе с ИА Регнум доцент РГГУ Вадим Трухачёв.

Да, европейские чиновники утверждают, что готовы сдерживать Москву — в военном, экономическом и прочих планах. Однако Брюссель умеет считать. Понимает: если США действительно начнут перекладывать на европейские плечи бремя военно-финансовой помощи киевскому режиму, Европа эти траты может просто не потянуть.

«Евросоюз тешил себя мыслью, что Россия не выдержит длительной войны, но на самом деле они сами её не выдерживают, даже на нынешнем уровне, без непосредственного участия и с ограниченной поддержкой Киеву. Часть европейской элиты начинает понимать, что для ЕС издержки от этого конфликта выше, чем для России», — сообщил ИА Регнум старший научный сотрудник, руководитель группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

По его мнению, ЕС не стремится к окончанию конфликта, а хочет с помощью переговоров получить время, необходимое для военных приготовлений. Но для этого нужны переговоры — то есть визит Лаврова на Мальту. Понадобятся они и в случае, если Евросоюз действительно посчитает необходимым выходить из провальной украинской авантюры.

«Европейцы ищут контакты с Россией на фоне ожидаемых результатов выборов в США. ЕС нужен «план Б». А его пока нет», — отметил в разговоре с ИА Регнум генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Вероятно, в Европе посчитали, что на Мальте можно очертить контуры этого плана. В то же время так считают далеко не все европейцы: некоторые уже обещают на СМИД ОБСЕ не переговоры, а перформанс.

«Мы размышляем над тем, как на это отреагировать… Группа западных демократий будет коллективно принимать решение, как себя вести по отношению к Лаврову», — заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

С большой долей вероятности можно предположить, что в «группу западных демократий» войдут и прибалты с Украиной. Первые сами вычеркнули себя из любых форматов, предполагающих российско-европейские переговоры, а киевский режим понимает, что здесь идёт игра с нулевой суммой. Любые сущностные, то есть на условиях России, переговоры между Москвой и Западом будут вестись за счёт украинских интересов. Поэтому Зеленскому нужно делать всё возможное, чтобы саботировать процесс.

Но в этом конкретном случае решают не Киев с Варшавой и тем более не Рига с Вильнюсом и Таллином. Решает Брюссель.

Что же касается Москвы, то Кремль от диалога никогда не отказывался.

«Лавров и раньше бы поехал в ЕС, если бы европейцы не ставили непреодолимых барьеров для диалога с Москвой. Но те были жестко настроены на стратегическое поражение и деимпериализацию России, а также тешили себя фантазией, что Россия — это колосс на глиняных ногах, который легко будет разрушить санкциями», — говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

Вопрос лишь в том, зачем этот диалог сейчас нужен? Ответ прост: невозможно обмануть географию. Евросоюз — при всей своей русофобии — продолжит оставаться соседом России. И при всей деградации культуры продолжает оставаться носителем тех «старых» ценностей, на которых выросло абсолютное большинство граждан России. Наконец, Евросоюз — это рынок, присутствие на котором России снизит её зависимость от новых восточных партнёров.

При этом сейчас шансы восстановления отношений со Старым Светом минимальны.

«Из России слепили образ «главного злодея», который разом не перечеркнуть», — уверен Вадим Трухачёв.

Слишком много сил, денег и даже личных репутаций вложили в этот конфликт нынешние европейские лидеры. Но это не означает, что Москва не должна искать варианты, а также способы разбить единую русофобскую линию.

«Повода для переговоров с Европой сейчас нет, однако проба диалога лишней не будет. В конце концов, нужно посмотреть на реакцию европейских стран. Позиция Польши и Прибалтики с одной стороны, а также Венгрии с другой — понятна. Но есть ряд государств, позицию которых стоит постараться понять лучше», — говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

Возможно, это поможет им определиться. И лучше сделать это словом Сергея Лаврова, а не указаниями Андрея Белоусова.