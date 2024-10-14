Президент США Джо Байден предложил России начать переговоры. Но не о разрешении украинского кризиса, а по сокращению ядерных вооружений. И не двусторонние, как раньше, а многосторонние.

ИА Регнум

«Мы должны продолжать двигаться вперёд к тому дню, когда сможем окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия. Соединённые Штаты готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий, чтобы уменьшить ядерную угрозу», — заявил пока еще хозяин Белого дома.

Москва на предложение уже ответила — отказом.

«В условиях войны, которая ведётся в отношении России с косвенным и даже прямым вовлечением туда ядерных держав, таких, как США, Великобритания, Франция, говорить об этом, не увязывая тему со всеми другими аспектами безопасности, абсолютно невозможно. И наш президент об этом уже говорил», — пояснил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Западные комментаторы уже успели обвинить Россию: якобы в условиях, когда мир балансирует на грани ядерного конфликта, нужно садиться и разговаривать. И это действительно так. Но проблема в том, что разговаривать нужно с уместными людьми, на актуальные темы и с правильным настроем. Ничего из этого в предложенных Байденом переговорах нет.

Да, дискуссии по ядерной безопасности всегда были дипломатической «палочкой-выручалочкой» в российско-американских отношениях. В условиях полного отсутствия взаимопонимания по другим вопросам (сферы влияния, идеологические разногласия, региональные конфликты) дипломаты двух стран всегда были заинтересованы в ядерных переговорах и могли сделать их настоящим локомотивом двусторонних отношений. Однако сейчас, во-первых, этот локомотив становится бесполезным — он просто не вытянет отношения.

«Сейчас регулярных контактов на высоком уровне между Россией и Соединёнными Штатами нет. Официальные дипломатические контакты сведены к обсуждению технических вопросов — визы для членов делегаций, жизнедеятельность представительств. Контакты на экспертном уровне тоже сведены к абсолютному минимуму», — говорит в беседе с ИА Регнум замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов.

Во-вторых, подобный «локомотив» становится попросту вредным, поскольку США проводят в отношении России не просто враждебную политику, а политику войны, продолжает Суслов. И если начать с ними переговоры о ядерном сдерживании, в Вашингтоне уверятся в том, что могут обсуждать с Москвой нужные и важные Америке вопросы и в то же время отправлять оружие для убийства русских солдат.

«Сделать вид, что Соединённые Штаты и Запад, с одной стороны, призывают к стратегическому поражению России, а с другой стороны, намерены якобы и хотят вести с нами переговоры по стратстабильности, полагая, что один вопрос никак не связан с другим — этого не удастся сделать. Если они стремятся нанести нам стратегическое поражение, то мы должны подумать о том, что такое стратегическая стабильность для нашей страны», — говорил еще в феврале 2024 года президент Владимир Путин.

Наконец, в-третьих, разводить вопросы ядерной стабильности и поставок американского оружия на Украину нельзя — с военной точки зрения.

«Нельзя концентрироваться только на этой теме, как хотят американцы. Невозможно оставлять за рамками другие вопросы, касающиеся санкций, поддержки США команды Зеленского и т.п. Никакого прогресса в вопросах ядерной безопасности не может быть на фоне продолжающихся поставок американцами вооружений Украине», — отмечает в разговоре с ИА Регнум политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина.

В нынешних условиях массовый залп американских дальнобойных неядерных ракет с украинской территории может нанести обезоруживающий удар по российским ядерным шахтам — то есть, проще говоря, делает сокращение ядерного вооружения бессмысленным из-за повышения дальности и мощности неядерных сил.

Еще один важный аспект предложения Байдена — расширение состава участников переговоров. Казалось бы, это вполне логично: во времена существования СССР мощные ядерные арсеналы были лишь у Союза и США, поэтому они и вели диалог. Однако сейчас ситуация изменилась.

«Такие дискуссии невозможно вести только в двустороннем формате. Они должны проходить с более широким составом участников–обладателей ядерных арсеналов», — говорит Елена Супонина.

И речь идет не только о Китае и Северной Корее — двух государствах, которые являются соперниками США и чьи арсеналы Вашингтон хотел бы подсократить. Не стоит забывать и о союзниках Америки — Франции и Великобритании. Их ядерные боеголовки фактически являются продолжением американских и, если установить потолок лишь для ядерного оружия США, Вашингтон может наращивать ядерный потенциал за счёт союзников.

Наконец, в переговорах должны принимать участие и страны, официально не входящие в ядерный клуб — Индия, Пакистан и Израиль. От них сейчас тоже зависит ядерная стабильность.

Без всего этого никакие ядерные переговоры не имеют смысла. И американский президент это понимает.

«Предложение Байдена — это прежде всего пиар. Он должен был сказать что-то в связи с вручением Нобелевской премии мира японской организации, занимающейся помощью людям, пострадавшим от американских ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Эти заявления рассчитаны на простачков», — уверена Елена Супонина.

Ну, или на граждан США, которым меньше чем через месяц голосовать на выборах.

Конечно, это не значит, что ядерного диалога между Москвой и Вашингтоном нет вообще. Кое-какие контакты по теме ядерной безопасности всё равно идут, несмотря на разногласия, отмечает Супонина.

«В ближайшее время в Нью-Йорке должно состояться заседание пятёрки ядерных стран, где дипломаты и специалисты по этой теме встречаются и обсуждают очень серьёзные вопросы. Подобная встреча проходила и летом прошлого года, и в 2022-м», — продолжает собеседница ИА Регнум.

Но, конечно, всякий раз приезд российской делегации на заседания в Нью-Йорк сопровождался бюрократическими препонами — в частности, связанными с получением виз. Это сопровождение лучше всего показывает отношение Вашингтона к диалогу с Москвой.

И пока отношение не изменится, о каком-то серьезном диалоге, не говоря уже о подписании документов, говорить не приходится.