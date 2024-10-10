В 2024 году в России рекордно снизился спрос на сигареты. Летом продажи упали на 22% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, отмечают аналитики компании «Контур. Маркет». Кроме того, по их подсчётам, нынешней весной россияне покупали сигареты на 19%, а зимой на 16% меньше, чем в прошлом году.

ИА Регнум

Как говорит представитель исследователей Дарья Жигалина, «это может быть обусловлено общей тенденцией к отказу от курения, которая становится всё более устойчивой в стране последние годы».

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова заявляла в конце июня, что количество курящих мужчин в России снизилось более чем в два раза с 2009 года.

«У нас (в 2009 году. — Прим. ред.) курили 40% мужчин. Сейчас этот показатель значительно меньше. Он снизился по сравнению с тем периодом более чем в два раза», — отмечала Голикова на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

В то же время курение сегодня не только вредная, но и недешёвая привычка. В исследовательской компании сообщили, что стоимость сигарет в 2024 году выросла на 4–9% по сравнению с 2023 годом. Средняя цена сейчас составляет 193 рубля за пачку.

Россияне действительно стали реже покупать сигареты, но это еще не означает радикального отказа от курения. Вместо «обычных» сигарет многие выбирают альтернативу — «электронки» и вейпы, они же электронные системы доставки никотина (ЭСДН).

Спрос на них растёт, особенно среди молодежи, говорит в беседе с ИА Регнум доктор медицинских наук, руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.

«Да, статистика показывает сокращение доли курильщиков табака среди населения, но это происходит за счёт молодежи, которая сегодня выбирает не табак, а вейпы. А вот среди лиц постарше, курящих табачные изделия много лет, зависимых от табака, распространённость курения остаётся высокой, — говорит эксперт. — Отказаться от курения сложнее, чем не начинать. Может быть, многие курильщики хотят бросить, но удаётся это далеко не всем».

Парить, а не дымить

В целом доля россиян, использующих электронные устройства для курения, выросла до 8%, сообщается в октябрьском исследовании холдинга «Ромир». При этом, как заявляет глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, активно «парят» в том числе несовершеннолетние, которые не попадают в статистику.

«Очевидно, у нас просто эпидемия вейпозависимости у детей», — комментирует Алиханов.

По данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК), во втором квартале 2024 года в России было продано более 500 тысяч литров жидкостей для вейпов на сумму почти 20 миллиардов рублей — в 23 раза больше по сравнению с показателями аналогичного периода 2023 года.

К плюсам вейпов, повышающим их популярность, традиционно относят отсутствие неприятного «табачного» запаха, простоту использования, а также огромное разнообразие вкусов никотинсодержащих или безникотиновых жидкостей, используемых для парения.

В то же время, предупреждают медики, вейпы вовсе не безопасны, как заявляют их производители и продавцы. Как ранее отмечал в комментарии ИА Регнум врач-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев, приятные вкусовые ощущения, которые дают «парильщику» ароматизаторы вейпов, лишь закрепляют привычку к никотину, усиливая психологическую зависимость, особенно у подростков. Более того, многие ингредиенты из состава жидкостей ЭСДН не изучены должным образом.

В конце лета 2024 года Министерство здравоохранения России сообщило о фиксации в стране случаев новой болезни лёгких — EVALI, которую вызывают вейпы и электронные сигареты. По информации Минздрава, это острое лёгочное повреждение, симптомы которого схожи с COVID-19: температура, общая слабость и недомогание, кашель и одышка.

Как заявил в беседе с ИА Регнум академик РАН, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко, «фактически это еще большее зло, чем традиционные сигареты».

Сигареты вне закона

Кроме распространения «электронок», есть и другой фактор, не позволяющий говорить об уменьшении потребления табака в России.

Как следует из подготовленного ННЦК обзора состояния розничных рынков продаж табачной продукции в субъектах РФ за I квартал 2024 года, по сравнению с I кварталом 2023 года увеличилось количество и производителей сигарет, и организаций розничной и оптовой торговли. Выросло и производство сигарет в целом.

Также, отмечает Маринэ Гамбарян, согласно информации Росстата, результаты подсчёта розничных продаж сигарет и папирос на душу населения в 1000 штук с июня 2022-го по июнь 2024 года по накопительному итогу показывают рост на 15,5%.

Что же касается роста цен на сигареты, то, с одной стороны, стремительно дорожающие пачки действительно могут заставить часть курильщиков бросить. Подорожание сигарет, отмечает Геннадий Онищенко, действенная мера уменьшения их доступности, если использовать её вместе с другими ограничениями для курильщиков. С другой стороны, вполне вероятно, что разочарованные стоимостью сигарет в магазине покупатели уйдут в тень — начнут покупать контрафакт, предупреждает Онищенко.

По данным ННЦК, доля нелегального оборота табачных изделий в России продолжает расти: в 2023 году она достигла 13,4% против 12,9% годом ранее.

В сентябре Федеральная таможенная служба России сообщила, что за первую половину 2024 года изъято около 9,9 миллиона пачек контрабандных сигарет, которые пытались ввезти в страну. В то же время контрафакт делают и в России. В августе на Калужской табачной фабрике сотрудники ФСБ изъяли «нелегальные» сигареты на сумму в 800 миллионов рублей.

В целом же общий объем нелегальной продукции сигарет в стране, по различным оценкам, составляет 27–30 миллиардов штук в год.