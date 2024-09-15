Ровно 100 лет назад, 15 сентября 1924 года началось крупнейшее антирумынское восстание в Бессарабии. Его подняли жители преимущественно славянского села Татарбунары, входившего тогда в состав Аккерманского уезда. Однако за этим спонтанным всплеском народного гнева отчетливо прослеживается конфликт советских вождей.

ИА Регнум

Крестьян бывшей Бессарабской губернии России возмущал тяжелейший налоговый режим Румынии и крайне непопулярная аграрная реформа. Они были обязаны выкупить практически за полную стоимость участки, полученные во время земельного передела в ходе революции 1917 года.

К этому добавлялось недовольство ликвидацией земского самоуправления и засилье присылаемых из Румынии чиновников, свёртывание образования на родном языке, экономический кризис, вызванный закрытием российского рынка сбыта для аграрной продукции.

Протестные действия начались 11 сентября.

В тот день жандармы убили за неповиновение налоговым инспекторам крестьянина Ткаченко. Его односельчане в отместку сожгли местную администрацию и расправились с местными чиновниками. На подавление стихийного выступления прибыл карательный отряд.

Тогда члены антирумынского подполья дезинформировали его командира тем, что в соседнем селе якобы также начались волнения. Когда рота румынских солдат отбыла из Татарбунар, оставшиеся там жандармы были атакованы, а село захватили повстанцы.

Южно-Бессарабский революционный комитет провозгласил Молдавскую Республику в составе Советской Украины.

Romanian National Archives Восставшие в Татарбунарах крестьяне. 1924 г.

Над Татарбунарами вывесили красное знамя, поднятым из тайников оружием вооружили ополчение. Восстание стало распространяться по Аккерманскому, Измаильскому, Кагульскому и Бендерскому уездам. Его активно поддержали славяне (украинцы, русские, болгары) и гагаузы. Молдаване заняли нейтральную позицию, а немецкие колонисты проявляли открытую враждебность.

Немцы — колонисты, собственно, и оказали первый вооружённый отпор повстанцам. Затем в дело вступили десять полков королевской армии и жандармерии, морское побережье было блокировано румынским флотом.

Без помощи со стороны Советского Союза восстание было обречено. Однако несмотря на призывы повстанцев Красная армия на Днестр так и не пришла.

Крестьянское сопротивление продолжалось до 22 сентября. В первый же день после взятия Татарбунар каратели расстреляли 300 жителей. Местные краеведы рассказывают драматичную историю о том, как в подвале одного из домов были замурованы 100 человек: женщины, дети, старики — все задохнулись. Подобные расправы происходили и в других населённых пунктах.

Точное число жертв подавления восстания неизвестно и по сегодняшний день. Однако румынская пресса осенью 1924 года цинично заявляла, что население Бессарабии сократилось после известных событий на 3 тысячи человек.

Решающими факторами, побудившими бессарабских крестьян пойти на этот самоубийственный шаг, были два обстоятельства.

Во-первых, это ностальгия по временам, когда регион принадлежал Российской империи.

Преимущественно славянский юг Бессарабии в целом враждебно воспринял румынскую оккупацию. Когда в начале января 1918 года началось румынское вторжение в Бессарабию, экстренный съезд представителей крестьянства, городского и земского самоуправления Южной Бессарабии заявил, что регион «останется на вечные времена в составе России, какой бы она в будущем ни была, с советским или иным строем».

Во-вторых, крестьяне поверили лидерам восстания, что Красная армия готова явиться к ним на подмогу, как только они начнут действия против оккупантов.

Основными организаторами восстания были Андрей Клюшников (под псевдонимом Ненин) и Николай Шишман (Афанасьев). Они являлись сотрудниками спецслужбы — Заграничный отдел КП (б) Украины («Закордот»), подчинявшейся иностранному отделу при ЦК КП (б) Украины и Исполнительному комитету Коминтерна.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Организатором этой спецслужбы был глава правительства Советской Украины и один из лидеров Коминтерна Христиан Раковский.

Будучи уроженцем Болгарии и румынским подданным, Раковский проявлял очень большой интерес к дунайско-балканским делам. В советском руководстве он считался главным специалистом по региону.

Балканы рассматривались советским руководством как перспективное направление распространения социалистической революции. Особый интерес к ним возник после того, как надежды на приход к власти социалистов в Германии в 1923 году не оправдались.

Раковский считал Румынию и Болгарию, а также государства бывшей Австро-Венгрии сферой влияния Украины. Пользуясь большими кадровыми и материальными возможности УССР, он направлял в Румынию и особенно в Болгарию большое количество эмиссаров для фактического руководства местными компартиями.

Непосредственно за румынское направление отвечало одесское отделение «Закордота». В его ведении находилась сеть агентов, 14 «переправных пунктов» на советско-румынской границе, собственная паспортно-техническая часть, занимавшаяся изготовлением фальшивых румынских документов.

Через «Закордот» за Днестр для антирумынского подполья переправлялся значительный объём оружия и боеприпасов, денежных средств.

В 1920–1921 годах эту структуру возглавлял убеждённый троцкист Абрам Гринштейн. Да и сам Раковский являлся близким соратником Льва Троцкого. В 1924 году на Гринштейна легла основная организационная работа по созданию Молдавской Автономной ССР в составе Украины.

Что же могло побудить членов Южно-Бессарабского ревкома, сотрудников «Закордота» ввести в заблуждение татарбунарских крестьян, заставив их ожидать скорого прихода Красной армии?

Во-первых, это неизбежное раскрытие антирумынского подполья в процессе подавления стихийного выступления селян и последующих следственных действий.

Во-вторых, борьба за актуализацию идеи Мировой революции.

Yuriy Kvach Памятник героям Татарбунарского восстания

В 1923 году, во время волнений в Германии генеральный секретарь РКП (б) Иосиф Сталин весьма скептично воспринимал перспективу прихода там к власти местных коммунистов и критично отнёсся к идее оказания им военной помощи. Тем самым начинался дрейф к установлению контактов Советской России с капиталистическими странами и программе строительства социализма в отдельно взятой стране.

Вероятно, по мнению троцкистов, масштабное просоветское восстание в Бессарабии призвано было показать, что Мировую революцию со счетов списывать рано.

Наконец, мог проявиться и субъективный фактор.

В 1923 году некогда всемогущий лидер Советской Украины Раковский проиграл политическую борьбу Сталину и был переведён на должность заместителя главы Народного комиссариата иностранных дел — советского представителя в Великобритании.

Катализатором их конфликта являлся вопрос об устройстве СССР, поскольку Раковский выступал за конфедеративную структуру. Свой перевод в Лондон он воспринимал как ссылку и всячески демонстрировал несогласие с этим.

Сторонники Троцкого также пытались протестовать. К примеру, «вернуть Раковского» требовал секретарь Коминтерна Карл Радек. Действия украинской спецслужбы по обострению ситуации на Юге Бессарабии также вполне могли быть направлены на возврат к руководству в УССР бывшего шефа в случае, если бы ситуация для советского правительства вышла бы из-под контроля.

Несмотря на то, что дальнейшая судьба Раковского была весьма печальна, ему удалось сформировать долгосрочную политику Украины на юго-западном направлении.

В 1940 году Южная Бессарабия вопреки преобладанию этнических русских над украинцами была передана под власть Киева. Сначала в качестве Измаильской области, а затем как части Одесского региона.

И даже Молдавская ССР со столицей в Кишинёве до 1960-х годов жила по украинскому законодательству и управлялась руководителями, направляемыми из УССР. Самым знаменитым из них стал будущий генсек, уроженец Екатеринославской губернии Леонид Брежнев.