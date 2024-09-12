Уроженка Уфы Светлана приехала в Москву 4 сентября. В июне получила диплом маркетолога, всё лето искала работу в столице. В конце августа прошла собеседование, девушку пригласили на финальную беседу в офис в Москве.

ИА Регнум Цены на аренду квартир в Москве

Светлана принципиально заранее не искала квартиру в аренду — «чтобы не сглазить, а то вдруг на работу не устроюсь». Тем более уже работающий в столице одногруппник успокоил, что «нормальное жильё за адекватные деньги» легко найти буквально за пару дней, а для начала можно снимать посуточно.

Беседа с потенциальным работодателем прошла успешно, девушка справилась с тестовыми заданиями. Зайдя в ближайшую кофейню, она со спокойной душой открыла сайт с объявлениями о сдаче квартир. И тут покой сменился сначала тревогой, а затем и паникой.

«Зарплату мне назвали 90 тысяч рублей в месяц, повышений в первые полгода не планируется. А «однушку» снять можно минимум за 50-60. Я посмотрела две квартиры, там печальное состояние, мягко говоря. И районы такие, что добираться до офиса каждый день нужно полтора часа в одну сторону», — рассказывает Светлана ИА Регнум.

Потратив на поиски еще четыре дня и не найдя приемлемых вариантов, девушка улетела в Уфу. А работающему в Москве одногруппнику она больше не верит.

Очень дорогой комфорт

С начала осени по всей России резко выросла цена аренды квартир. По данным аналитиков, за август цены на съёмное жилье увеличились больше, чем за весь второй квартал 2024 года.

Как отмечают специалисты федерального портала «Мир квартир», арендные ставки для однокомнатных квартир в среднем по стране выросли в августе на 9,2%, для «двушек» — на 8,4%, а «трёшки» подорожали на 6,7%. При этом элитные предложения в исследовании не рассматривались.

Возглавляет список подорожаний, конечно, Москва. Здесь за месяц жизни в «однушке» просят в среднем 52,5 тысячи, в «двушке» — 65, а за «трёшку» придется выложить уже 75 тысяч рублей.

При этом даже беглый поиск с помощью популярных онлайн-сервисов показывает, что это слишком оптимистичные цифры. За «однушку» с более-менее приличным ремонтом, в не новом доме и площадью около 35 «квадратов» придётся выложить 55-65 тысяч рублей. За «двушки» просят уже 80-120 тысяч. Есть, конечно, и варианты подешевле, но условия там оставляют желать лучшего, а до метро или даже автобусной остановки, мягко говоря, не близко.

Также не стоит забывать, что обычно к стоимости аренды нужно добавлять «коммуналку», счета за свет и воду и оставить залог — обычно в размере суммы за месяц проживания. А если квартира снимается через агентство — то и вознаграждение посреднику.

В тройку лидеров по подорожанию квартир также вошли Сочи и Санкт-Петербург. Заметно вырос ценник и в других крупных городах страны — Хабаровске, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Калининграде и Краснодаре.

«Динамика цен побьёт все рекорды»

Одна из главных причин роста цены на аренду — конец программы льготной ипотеки, поясняет генеральный директор портала «Мир Квартир» Павел Луценко. В рамках закончившейся 1 июля программы россияне могли купить квартиру в новостройках на сумму до 6 миллионов рублей со ставкой 8% годовых и первоначальным взносом до 30%.

Теперь же, вместо покупки своей квартиры, которая стала недоступна для многих семей, люди арендуют жилплощадь, отмечает Луценко. Спрос резко вырос, отсюда и рост цен.

Одновременно на цены влияют рост ключевой ставки Центробанка, ужесточение условий госпрограмм вроде семейной ипотеки и более требовательное отношение банков к потенциальным заёмщикам с высокой долговой нагрузкой. Всё это и привело к нынешней турбулентности на рынке жилья.

На обстановку с арендным жильем повлияла ситуация с ипотекой в целом, рассказал ИА Регнум эксперт в сфере недвижимости Константин Барсуков. По его словам, люди, которые раньше покупали себе квартиры на вторичном рынке, сегодня не могут этого себе позволить, поэтому идут на рынок аренды.

«Тем самым увеличивается количество людей, которые снимают жилье, а предложение уменьшается», — отмечает эксперт.

По его мнению, рост цен в 2024 году по разным сегментам составил от 30 до 40%. При этом, говорит Барсуков, когда увеличился спрос, число предложений жилья сократилось, но сейчас рынок постепенно наполняется.

«В следующем году на рынок будут выходить квартиры, которые покупались в 2023 году с целью сдачи в аренду», — прогнозирует собеседник ИА Регнум.

Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и фактор инфляции. По данным Росстата, с начала года индекс потребительских цен вырос на 5,27%. Помимо того, что повысились цены на ремонт квартир (в том числе на инженерию и отделочные материалы, особенно импортные), собственники жилья хотят включать в ежемесячную ставку аренды практически все траты на нее.

Впрочем, есть в России и регионы, где цены на аренду снижаются. Например, во Владивостоке средняя цена «двушки» уменьшилась на 0,2%. А «однушку» в Московской области можно снять на 1,3% дешевле. Впрочем, все эти цифры — в пределах статистической погрешности, что не добавляет оптимизма ищущим. А еще больше их расстраивают комментарии и прогнозы экспертов рынка жилья: дешеветь оно точно не будет, наоборот — процесс подорожания только начался.

«В этом году динамика арендных ставок за 3-й квартал, которая обычно и так высока из-за сезонного роста спроса, видимо, побьёт все рекорды», — говорит Павел Луценко.

«Сейчас рынок за арендодателем»

Среди областных центров России сегодня самое дешёвое жильё — в Белгороде: там за «однушку» в среднем просят 15,5 тысячи в месяц, за «двушку» и «трёшку» — 19 и 24,2 тысячи соответственно. Эксперты объясняют это в том числе фактором безопасности: город подвергается обстрелам и налётам беспилотников со стороны ВСУ.

Также в списке городов с жильём «подешевле» оказались Орёл, Саранск, Пенза, Нижний Тагил, Смоленск, Курск и Киров.

Цены на арендное жильё в Орле особенно не изменились, говорит в беседе с ИА Регнум местный агент по недвижимости Максим. При этом на местном рынке стало заметно меньше сдаваемых объектов недвижимости — «процентов на 30%». В то же время, рассказывает Максим, спрос на квартиры остаётся стабильным и достаточно высоким.

А когда спрос высокий, собственники квартир начинают более тщательно отбирать жильцов, чаще отказывать кандидатам.

«Это всегда так. Когда цены растут — значит, рынок за арендодателем. Когда цены падают — рынок за арендатором», — поясняет Константин Барсуков.