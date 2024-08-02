31 июля в Минском зоопарке официально поселился новый обитатель, хотя приехал он в белорусскую столицу немного раньше, в июне: зоопарк получил в дар от России амурского тигрёнка Синдбада, спасённого в ноябре 2023-го в Хабаровском крае.

Центр «Амурский тигр»

Совсем маленького трёхмесячного зверя обнаружил на обочине трассы местный житель Дамир Бакалюк: у малыша была сломана лапа, а мамы-тигрицы нигде не было поблизости. Неравнодушный хабаровчанин передал находку ветеринарам, которые, проведя осмотр, решили, что его ждёт долгое лечение, а выпускать тигрёнка в дикую природу слишком рискованно, тем более зимой.

Первая и основная версия, которая была у Росприроднадзора и сотрудников некоммерческой организации Центр «Амурский тигр», — найдёныш стал жертвой ДТП.

Однако позже выяснилось, что причина была совсем в другом. Генеральный директор центра Сергей Арамилев в беседе с ИА Регнум рассказал, что у тигренка обнаружилось заболевание — дистрофия костей, то есть их чрезвычайная хрупкость. Но он оказался при этом очень смелым и выносливым, спасся буквально чудом.

«Нужно понимать, что у него были не просто трещины, а переломы со смещениями, очень серьёзные. Он, как гордый хищник, даже имея такие переломы, старался убегать от людей. При таких травмах у животных вообще минимальные шансы на выживание, даже при своевременной квалифицированной ветеринарной помощи: когда делают операцию, накладывают швы и перевязывают, животное ведь не понимает, что ему стараются помочь, пытается разгрызть бинты, зализать раны.

А у нашего тигрёнка мы отметили очень сильную волю к жизни, он мобилизовал все свои внутренние ресурсы и старался максимально помогать врачами и людям, которые оказывали ему помощь», — рассказал собеседник агентства.

Едва малыш успел пойти на поправку, прошло совсем немного времени, и он сломал уже вторую лапу — не в дикой природе, а в неволе, находясь у людей под присмотром. Тогда, по словам Арамилева, все отчаялись, но большими усилиями удалось вылечить его снова.

«Если очеловечивать тигров, можно фантазировать на тему того, что тигрица специально привела тигрёнка к дороге для того, чтобы люди ему помогли, не осталась рядом с ним и не препятствовала людям, когда его забирали», — размышляет он. Специалист отмечает: конечно, всем известны тезисы учёных о том, что природа жестока и подобные ситуации — просто стечение обстоятельств, а животные действуют, руководствуясь инстинктами. Но людям, выросшим на советских и диснеевских мультфильмах, привыкшим к антропоморфным животным на экране, всегда хочется наделять их человеческими чувствами и мотивациями.

Хотя, если даже не придумывать историю про чудесное спасение сына благодаря матери, тигры — большие и интересные животные, рассказывает Арамилев, встречаются самцы и самки с разными типами характеров и темпераментов.

«Есть смелые, глупые, умные, застенчивые — вся палитра характеристик, что и у людей. Этот по своей ментальности оказался спокойным и обстоятельным, он не обращает внимания на окружающих людей», — отметил он.

Сейчас тигрёнок пережил уже вторую операцию на второй лапе, где у него пока что установлена пластина, которую извлекут позже ветеринары в Минске. Переносит он всё стойко и с оптимизмом. Директор Центра «Амурский тигр» признаётся, что из-за всех этих трудностей Минскому зоопарку предлагали передать другого тигра, но они остались тверды в намерении забрать именно этого, несмотря ни на что.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3906095" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Тигренок из Хабаровского края переехал в Минск

«Все думают, что тигр может жить только в лесу и в горах. Но, видя животных, например, в Московском зоопарке, мы понимаем, что ему, прежде всего, важно, чтобы его сытно и регулярно кормили, чтобы он не чувствовал опасности, чтобы его, конечно, не били и не мучили. Надо сказать, что тигры в неволе живут до 25 лет и больше, а в условиях дикой природы 15 лет — практически предельный возраст», — рассказал Арамилев.

Когда тигрёнок попал к сотрудникам охотнадзора Хабаровского края, судьба его ещё не была понятна, а ветеринарам и волонтёрам нужно было следить за состоянием зверя и помогать ему, губернатор края Михаил Дегтярёв объявил голосование по выбору имени. По результатам найдёныша назвали Бархат: не только за мягкий и покладистый характер, но и в честь дерева — бархата амурского, растущего в Уссурийской тайге.

Но в Белоруссии решили, что Синдбад подойдёт лучше.

«Конечно, это потому, что он у нас — путешественник, пересёк всё наше огромное союзное государство с востока на запад. Звучное, гордое имя, и у него есть тематическая нагрузка», — объяснил собеседник ИА Регнум. В Минске было принято решение провести розыгрыш клички — оба имени написали на множестве скрученных листков бумаги, поместили в барабан, а затем мальчик и девочка — юные артисты белорусского народного ансамбля — вытащили тот листок, на котором было написано Синдбад.

Центр «Амурский тигр»

Хотя сам тигрёнок ещё не откликался ни на одно имя. Сейчас ему восемь месяцев, по тигриным меркам он — подросток, и его интересуют только развлечения и еда. Младший научный сотрудник Минского зоопарка Оксана Буко рассказала ИА Регнум, что у него прекрасный аппетит «и, как все дети, он очень игривый».

Министр юстиции России, председатель наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко пообещал, что тигрёнку скоро подберут подругу. Но, как говорят в зоопарке, спешки в этом вопросе нет — Синдбада самки начнут интересовать только спустя два с половиной — три года.

Программу сохранения в неволе тигров с генетически подтвержденным статусом курирует Московский зоопарк, его сотрудники ведут племенную книгу и определяют, кого с кем спаривать. А в Минске уже заверили: второй вольер обязательно будет построен, и зоопарк с радостью примет самку амурского тигра, чтобы образовалась пара.

«Это не значит, что они обязательно будут парой в прямом смысле, будут размножаться — они могут друг другу и не понравиться», — отметил Арамилев. Но в целом результаты работы программы налицо.

По данным на 2022 год, за период деятельности Центра численность амурских тигров выросла более чем на 30%. Сейчас же, по словам директора, популяция вышла на определённое плато, она стабильна. В России на данный момент обитают около 750 амурских тигров, точный подсчёт проводится раз в десять лет и последний раз осуществлялся в 2022 году.

Программы охраны и защиты амурских тигров уже больше десяти лет находятся под личным контролем президента России Владимира Путина. В июле 2013 года глава государства подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность за убийство и оборот редких животных, теперь за это предусмотрена исключительно уголовная ответственность.

В дикой природе, однако, зверей по-прежнему порой подстерегают опасности.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/b7voVkYP4" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Тигренок из Хабаровского края переехал в Минск

«Одна из основных опасностей заключается в том, что это всё же южный зверь, и его проживание в нашем климате — это постоянное испытание. Зимой у нас резко отрицательные температуры, высокий снежный покров, и ни один подвид тигра с этим не сталкивался. С этим связана естественная смертность: у нашего амурского тигра 15–17% ежегодно погибает он естественных причин. Это достаточно высокий процент», — отмечает специалист.

Кроме того, есть антропогенная причина — по вине человека: браконьерство. Хотя его процент значительно снизился в последние годы благодаря усилиям государства, от рук браконьеров в год гибнут 15–20 амурских тигров. Случаются смерти и в ДТП, под колесами поезда, в ловушках, расставленных на других животных.

Международный день тигра, отмечавшийся 29 июля, Минский зоопарк встретил со своими четырьмя обитателями: белыми бенгальскими тиграми Саймоном и Тамути, амурской тигрицей Ярославой и новым жителем — маленьким Синдбадом, который, по словам сотрудников зоопарка, несмотря на перенесенные травмы и операции, уже совсем не хромает.