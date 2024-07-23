Клевало в тот день плохо. Отчаявшийся мужчина уже решил возвращаться на базу, но возле берега почувствовал сильнейший удар — с трудом удержал снасти в руках. Завязалась ожесточённая борьба: человек в лодке против 50-килограммого сома.

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«Сом — сильная рыба, с ним всегда интересно бороться, особенно летом. Я понимал: если дам шанс увести нас в коряжник, его будет не достать. Пришлось положиться на снасти и брать его нахрапом», — рассказывает удачливый рыбак.

Дело было 16 июля в Харабалинском районе Астраханской области. Противостояние продлилось почти час. Исход битвы решили опыт и хорошее снаряжение: мужчина рыбачит в том районе уже много лет, в его коллекции немало крупных экземпляров — выловленный сом будет одной из жемчужин.

На фото легко заметить, что длина тела рыбы превышает человеческий рост.

Редкие гости в российских водоёмах

Сомы, обитатели рек и озёр Европы и европейской части России, живут десятки лет и могут вырастать до трёхметровой длины и центнера веса.

В июле 2024 года в той же Астраханской области удача улыбнулась двум местным жителям, которые выловили впечатляющего по своим размерам сома на лягушку. Весил трофей более 75 килограммов. А несколькими днями ранее в том же регионе на реке Бузан рыбаки после двух часов напряженной борьбы вытащить из воды еще одного усача весом более 80 килограммов.

По данным аналитиков, сом хоть и является желанным рыбацким трофеем, но уступает по популярности карасю, щуке или карпу. Еще у российских рыболовов популярны судак, лещ и окунь, часто ловят также форель и плотву. Всего в России обитает около 3 тысяч видов рыб, в том числе в пресных водах — более 280 видов.

Борис Самохвалов Краснокнижный осётр

На удочку россиян попадаются и крайне любопытные и необычные экземпляры. В Нижегородской области рыбак выудил очень редкого шипа, он же краснокнижный осётр, сфотографировал и отпустил. А в Японском море, недалеко от Дальнегорска в Приморском крае, выловили осётра сахалинского.

Еще один россиянин на Сахалине поймал акулу — размера небольшого, зато, поделился мужчина, вкус был превосходный.

Другим рыбакам-любителям на Дальнем Востоке удалось поймать опасную экзотическую рыбу фугу. Эти ядовитые представители семейства иглобрюхих обычно обитают в тёплых водах, но из-за изменения климата фугу начали проникать и в Приморье.

Грязная вода убивает рыбу

Как сообщает Росгидромет, ежегодно в России фиксируется более 2,5 тысяч случаев загрязнения рек и озёр. Токсичные вещества попадают в водоёмы из-за плохо очищенных сточных вод, сливаемых с промышленных производств. Больше всего случаев загрязнения в регионах, где расположены крупные заводы и другие промышленные объекты. Среди антилидеров называют Мурманскую область, Хабаровский край и Свердловскую область.

Еще одна беда, преследующая российские водоёмы, — опустившиеся на дно рыболовные сети. Из-за них, в частности, страдает гордость России — Байкал.

До середины XX века рыбу в промышленных масштабах ловили с помощью плетёных сетей. Они были ценным товаром, их берегли. Но вскоре ситуация изменилась: сети подешевели, их начали делать из полимерного материала. Их не жалко: снесло течением — купим новые, думают рыбаки.

Такие сети сейчас копятся на дне российских рек и озёр. Эксперты заявляют, что из-за этого формируется воронка смерти: раки приходят добывать рыбу, попавшую в сеть, запутываются, их трупы поедают раки помельче и тоже застревают. Останки начинают гнить, отравляя воду и убивая множество живых существ.

Эффективнее всего бороться с подобной воронкой смерти могут сами рыбаки, ответственно относящиеся к любимому делу.

Запреты для рыбаков

Все водоёмы России разделены на восемь рыбохозяйственных бассейнов. У каждого есть собственные правила: список разрешенных и запрещённых снастей, размер ячеи, максимальный суточный улов. Все данные указаны на сайте Федерального агентства по рыболовству.

В целом же в России разрешается бесплатно рыбачить на водоёмах общего пользования и за деньги — на частных платных. Запрещено ловить рыбу во время нереста на нерестилищах, возле шлюзов, плотин и мостов. Также нельзя ловить у мест, где разводят рыбу — около рыбозаводов и садков рыбоводческих хозяйств. А в заповедниках и рыбных питомниках ловить можно только с разрешением от Роспотребнадзора. Строго запрещено вылавливать краснокнижные виды рыб.

Также с 1 марта 2024 года вступили в силу новые нормы законов «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и «О любительском рыболовстве». Ключевое нововведение — запрет брать плату за любительскую рыбалку на водоёмах, находящихся в муниципальной или федеральной собственности.

Для нарушителей правил рыбалки предусмотрены штрафы: для физических лиц — 2–5 тысяч рублей, для должностных лиц — 20–30 тысяч, для юридических — 100–200 тысяч рублей. У всех конфискуют лодку и снасти.

В отдельных случаях предусмотрена и уголовная ответственность — в частности, за браконьерский вылов рыбы во время нереста. В этом случае нарушителю грозит штраф 300–500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Рыбные места России

Традиционно лучшим местом для летней рыбалки в России остаётся Байкал: здесь водятся налим, лещ, окунь, сазан, хариус и не только. Рыбалка точно будет интересной, обещают эксперты.

Еще один рыбный регион — Астраханская область: именно здесь регулярно попадаются крупные сомы, за которыми едут и новички, и опытные рыболовы.

Любят рыбаки и дельту Волги, где расположено много рыболовных баз. В дельту идут за судаком, карпом, окунем и тем же сомом.

За сазаном, щукой, лещом рекомендуют отправляться на Кутулукское водохранилище и реку Самару, левый приток Волги. К Онежскому озеру в Карелии едут за окунем и хариусом, жители Владивостока отправляются к Амурскому заливу за кефалью, дальневосточной навагой и красноперкой, а москвичи выезжают на Истринское водохранилище за щукой, лещом, окунем и другой рыбой.