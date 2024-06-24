В течение нескольких дней вся Россия следила за тем, как развивалась ситуация вокруг утонувшей в Сочи 20-летней Дианы Беляевой из Липецкой области. Гибель девушки произошла буквально на глазах у множества людей, потому что Диана позировала для видео.

ИА Регнум

16 июня Беляева вместе со своим парнем, 31-летним Андреем, гуляли по пляжу «Ривьера». Их окатывало волнами, молодые люди шутя подталкивали друг друга к воде, а в какой-то момент их накрыло с головой и сбило с ног. Парень выбрался, а девушку стало уносить всё дальше.

Диану искали четыре дня. Сотрудники МЧС на катерах обследовали Чёрное море, в том числе пирсы, волнорезы, осматривали берег. На пятые сутки в ведомстве сообщили, что тело девушки найдено в нескольких десятках километров от места, где её унесло в море.

При этом в телеграм-каналах начали распространять жуткую фотографию, на которой запечатлена погибшая. Тут же разгорелась дискуссия: стоило ли её выкладывать? С одной стороны, другие искатели приключений и красивых кадров посмотрят и поймут, что оно того не стоит. С другой, видеть подобное родственникам и близким девушки — дополнительные мучения.

Аналогичная история произошла вечером 2 июня в Одессе. 20-летняя Олеся Олещук, работавшая в Национальной полиции, приехала в курортный город из Ровно. Тоже пошла вечером с парнем гулять к морю. Был шторм, но он Олесю не остановил. Она подошла к краю пирса, попала под удар волны и ударилась головой. Девушку утянуло в море.

При этом в Одессе купаться запрещено — в городе до сих пор официально не открыли пляжный сезон.

Опасность, о которой мало кто знает

По предварительным данным следствия, Диана Беляева попала в тягун — или, по международной терминологии, рип. Это обратное или донное течение: сильный поток, направленный перпендикулярно или наискосок от береговой линии к открытому морю. Сильное обратное течение чаще всего возникает во время отлива в местах, где около берега есть песчаные косы, рифы или отмели.

Диана, в первый раз приехавшая на море, наверняка не знала, что такое бывает. Впрочем, об этом вообще мало кто знает, кроме профессионалов-океанологов и спасателей. Кажется, что море у берега просто не сможет утянуть за собой взрослого человека.

Попутно в интернете начали спорить о поведении спутников Дианы — парне, который сумел спастись из затягивавшего его течения, а также о его друге, снимавшем гибель на телефон — Денисе.

«Стояли люди и просто смотрели, снимали на телефон. Все видели, но никто не помог. Это произошло на берегу, не в глубине», — прокомментировала произошедшее сестра Дианы в разговоре с журналистами.

Впрочем, если бы мужчины бросились спасать Диану, всё могло бы закончиться тремя погибшими.

В 2021 году в Анапе на пляже «Ибица» так утонули четыре человека. Ребенка, который купался в море, начало уносить течением от берега. Отец вместе с другом бросились его спасать и тоже утонули. Позже было найдено еще одно тело — очевидца, который решил спасти тонущих. Четыре человека стали жертвой коварного тягуна.

Как распознать тягун и не стать его жертвой

В первую очередь на официальных пляжах должно быть уведомление — «Купаться запрещено». А в незнакомых местах, где нет спасателей, лучше вообще не подходить близко к воде.

Визуально тягун выглядит как полоса бурлящей воды, которая пролегает перпендикулярно берегу. Если вы видите, что участок воды у берега темнее или светлее остальной водной поверхности, это тоже должно насторожить.

Опасные сигналы — пена, которая быстро уплывает от берега, пробелы в линии прибоя шириной несколько метров, где нет волн, плавающие водоросли, мусор, которые подхватывает течение и уносит от берега, а также более чистое дно по сравнению с другими участками. Всё это признаки тягуна.

Его также можно заметить с высоты — тягун выглядит как мутная полоса воды с песком, уходящая в море.

Спасатели объясняют: попав в тягун, главное успокоиться и плыть не к берегу, а параллельно береговой линии. Обычно обратное течение не слишком широкое, поэтому человеку быстро удается из него выбраться.

Если же человек гребёт по правилам в сторону, а выплыть из течения не получается, значит, рип широкий. Тогда следует плыть вперёд по течению. Оно обычно длится недолго, через 3–4 минуты прекратится или ослабнет.

Если вы видите, что человек попал в обратное течение, не нужно бросаться в воду и его спасать. Лучше срочно позвать спасателя, который дежурит на берегу. А в случае, если спасателей поблизости нет, можно плыть на помощь, но только со спасательным кругом или доской для сёрфинга. Также можно бросить утопающему какой-то плавающий предмет на длинной веревке, за который он сможет ухватиться.

Автор ежедневного познавательного журнала «ШколаЖизни. ру» Максим Селинский еще в 2017 году написал статью «Отбойное течение — главная опасность для купающихся в океане или море». В ней он даёт ряд советов:

«Не пытайтесь выплыть к берегу: скорость течения такова, что с ним не справится даже олимпийский чемпион по плаванию. Попав в обратное течение, следует плыть параллельно ему. А если поняли, что вас уносит отбойное течение, плывите под углом 45 градусов к берегу — постепенно выберетесь на берег», — рекомендует Селинский.