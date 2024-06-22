Уже 18 июня 1941 года 96-я горно-стрелковая дивизия, начальником штаба которой был подполковник Владимир Владимиров, вместе с 97-м погранотрядом заняла оборонительные рубежи, перекрыв все направления, выводящие к г. Черновцы. Первые бои с разведгруппами румынской армии начались 20 июня, а с 22-го числа развернулось полномасштабное наступление противника.

ИА Регнум

«О противнике точных данных не было, кроме этого, распоряжения из вышестоящих штабов поступали разноречивые — одни требовали упорной обороны, другие предлагали немедленный отход, а некоторые — немедленного перехода в решительное наступление, и все они поступали в короткие отрезки времени — 1–2 часа, порой вносили такую путаницу и неуверенность, что приходилось просто не обращать внимания на полученный приказ и действовать сообразно сложившейся обстановке», — вспоминал уже генерал-майор Владимиров после войны.

Несмотря на все сложности и нехватку боеприпасов для артиллерии, дивизия успешно оборонялась до 29 июня, не пустив румын дальше границы, и выстояла бы ещё, если бы не отход соседей справа и слева. И это лишь один из многих эпизодов начала Великой Отечественной войны, когда первоначальный план вторжения посыпался.

22 июня 1941 г. в народной памяти отложилось в первую очередь как трагическая дата, связанная с тяжёлыми потерями и отступлением. Но вопреки внедрявшемуся многие годы в массовое сознание мнению о том, что вермахт в первые дни войны практически безостановочно катил на восток, без проблем сминая слабое сопротивление и походя захватывая толпы пленных, планы немцев начали ломаться уже в самом начале войны. Победный день 9 мая 1945 года был заложен тогда, в самые первые дни.

Одним из ценных исторических источников, позволяющих понять картину происходивших событий, являются военные дневники Франца Гальдера, начальника Генштаба сухопутных войск германской армии. Они были написаны во время самой войны и фиксируют картину боевых действий в момент самих боевых действий, а не потом, после конъюнктурных «переосмыслений».

«Следует отметить упорство отдельных русских соединений в бою. Имели место случаи, когда гарнизоны дотов взрывали себя вместе с дотами, не желая сдаваться в плен, — отмечал генерал-полковник Гальдер. — Сведения с фронтов подтверждают, что русские всюду сражаются до последнего человека. …Из частей сообщают, что на отдельных участках экипажи танков противника покидают свои машины, но в большинстве случаев запираются в танках и предпочитают сжечь себя вместе с машинами».

Именно такой эпизод произошел в ходе Расейняйского сражения в Прибалтике: один-единственный советский тяжелый танк КВ-1 из состава 4-го танкового полка 2-й танковой дивизии почти на сутки заблокировал продвижение боевой группы полковника Эрхарда Рауса из 6-й танковой дивизии вермахта.

МАММ / МДФ/russiainphoto.ru Экипаж советского танка КВ-1 у карты готовится к бою

Выйдя в тыл группе Рауса 24 июня, танкисты расстреляли несколько грузовиков и заблокировали единственную дорогу — в машине кончилось топливо. Пытаясь справиться с КВ, немцы подтащили противотанковые пушки, однако их обстрел был совершенно безрезультатным, а танк методично уничтожил их одну за другой.

Через несколько часов против танка выдвинули более мощное орудие — 88-мм зенитку, самое эффективное оружие против брони.

«Наступил критический момент в дуэли нервов, когда расчёт принялся готовить зенитку к выстрелу. …Пока артиллеристы, страшно нервничая, наводили и заряжали орудие, танк развернул башню и выстрелил первым! Каждый снаряд попадал в цель. Тяжело повреждённая зенитка свалилась в канаву, несколько человек расчёта погибли, а остальные были вынуждены бежать»,— написал в своих воспоминаниях полковник Раус.

20 часов шестеро танкистов удерживали манёвр более трёх тысяч солдат противника. Образовалась длинная колонна санитарных машин с ранеными, невозможно было доставить горючее и боеприпасы. Справа и слева от дороги находились заболоченные участки, и советский танк оказалось обойти очень непросто. А когда, наконец, удалось его уничтожить, немцы похоронили экипаж со всеми воинскими почестями». К сожалению, до сих пор удалось установить имя только одного человека: Павел Егорович Ершов из Пскова.

Ещё один легендарный эпизод — когда 20 августа 1941 года экипаж тяжелого танка КВ-1 старшего лейтенанта Зиновия Колобанова в районе стратегического транспортного узла Войсковицы-Красногвардейск (ныне Гатчина) в одном бою подбил 22 немецких танка огнём из танковой пушки.

Помимо пехотинцев, артиллеристов, танкистов и других бойцов сухопутных сил, проявляли себя и советские лётчики, оказавшиеся в тяжелейших условиях, под массированными налётами люфтваффе на свои аэродромы.

РГАКФД Колонна немецких пленных, захваченных 149-й стрелковой дивизией в боях за д. Захарово в июле 1941 года

Старший лейтенант Иван Иванов 22 июня на И-153 в лобовой атаке таранил немецкий бомбардировщик He-111, рвавшийся к аэродрому Млинов на Украине. Оба самолёта, охваченные пламенем, рухнули на землю. И таких таранов в первый день войны советские летчики совершили пятнадцать.

Старлей Иванов был пилотом дежурного звена 46-го истребительного авиаполка 14-й авиадивизии, а аэродром Млинов, на котором базировался полк, стал настоящим кладбищем немецких бомбардировщиков. Только 51-я бомбардировочная эскадра «Эдельвейс» в течение 22 июня потеряла в этом районе семь своих Ju-88.

Но помимо упорных оборонительных боёв, даже в эти сложнейшие, самые первые дни войны наши войска местами переходили и к наступательным действиям.

22 июня вермахту удалось захватить восточную часть пограничного города Перемышль, входившего тогда в состав Советского Союза. В первые часы, давая время нашим войскам на перегруппировку, здесь, как и по всей линии границы, героически сражались пограничники.

Первый день войны в Перемышле и первые погибшие захватчики на советской земле

Одним из отрядов командовал помощник начальника 14-й заставы 92-го Перемышлянского погранотряда лейтенант Пётр Нечаев. После того как все остальные бойцы погибли, офицер, оставшийся без патронов, подорвал себя гранатой вместе с пятью врагами.

А уже на следующий день наши войска предприняли неожиданную для немцев контратаку, в ходе которой к 17 часам 23 июня восточная часть Перемышля была полностью освобождена.

«Кадровые, хорошо воспитанные бойцы, сержанты и офицеры показали высокую доблесть и умение вести личный бой. Офицеры пехоты по личной инициативе с орудиями БА и миномётами, зная расположение города, действуя по узким, еще не занятым переулкам, вышли к тыл к немцам и, собравшись в несколько групп, вместе проникли на центральную площадь, где ударили по скопившимся немцам»,— вспоминал тогдашний командующий артиллерией 26-й армии Николай Семёнов.

Опрокинутый противник начал бежать к реке Сан, огонь пушек был перенесён на переправы, и это стало сигналом к общему наступлению полка 99-й стрелковой дивизии. Более того, одна из рот батальона под командованием старшего лейтенанта, пограничника Григория Поливоды ворвалась в немецкую часть города на левом берегу, то есть на территорию Рейха.

Пробившись к базарной площади, бойцы водрузили красный флаг над зданием немецкой управы, ставший первым прообразом флага тогда ещё очень далёкой Победы. Город удерживали до 27 июня.

И это была не единственная успешная атака Красной армии на территорию врага в тяжком июне.

В ответ на вторжение на нашу территорию и чтобы подавить румынские батареи на южном берегу, обстреливавшие Измаил, Килию и Вилково, советское командование решило провести наступление на север румынской Добруджи.

24–25 июня была проведена операция по высадке десанта на румынской территории. Силами Дунайской военной флотилии, 79-го погранотряда, 51-й и 25-й стрелковых дивизий под общим командованием командира 14-го стрелкового корпуса генерала Даниила Егорова был захвачен плацдарм протяжённостью 76 км.

Все попытки румынских войск ликвидировать прорыв и уничтожить десант оказались безуспешными. В итоге советские войска покинули территорию Румынии самостоятельно только в ходе общего отступления в июле.

А наша авиация совершила уже в первые дни войны несколько налётов на территорию Германии.

Так, уже 22 июня бомбардировщики СБ 7-й авиадивизии вылетали на бомбардировку немецких аэродромов в районе Тильзит, Рагний, Жилен. А 25 июня 1941 года 17 самолетов 21-го дальнебомбардировочного авиаполка нанесли удар по нефтяным объектам в районе румынского города Плоешти, имевшего стратегическое значение для гитлеровской Германии и её союзников.

Именно в те тяжёлые июньские дни, срывая планы немецкого командования на победный марш-блицкриг, сражаясь до последнего и переходя в контратаки, выигрывая время ценой своих жизней, бойцы и командиры Красной армии сделали первые шаги к будущей Победе.