У команды «Артисты Z» сложился чёткий график: три недели они проводят в Москве, закупая всё необходимое для фронта и прифронтовых территорий, а неделю — «за ленточкой».

ИА Регнум

«Артисты Z» — это объединение единомышленников: актёров, певцов, ветеранов боевых действий и волонтёров. Основатель агитбригады — певица, поэт, композитор и ветеран боевых действий Алеся Кирпа (известная под творческим псевдонимом Леся Кир).

Команда, рассказывает Кирпа в беседе с ИА Регнум, появилась в мае 2023 года, когда развалилась предыдущая агитбригада, организованная музыкантами — «Звёздный десант».

Алеся — солистка 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) Воздушно-космических сил, военнослужащая и бывает на передовой, куда обычно не доезжают «гражданские» артисты и коллективы.

В основной состав агитбригады входит и сын Алеси Мирослав Кирпа. Мирославу 21 год, он пишет песни и исполняет их для военных. Первая же поездка на фронт настолько впечатлила парня, что, вернувшись домой, он написал песню, название которой его мать называет страшным — «Бойся, враг!».

«У нас есть совсем юная, но очень талантливая певица Ярослава Пирожкова. Она очень сердобольная: когда мы ночью возвращались из командировки, она проплакала всю ночь в дороге, потому что при нас привезли очень много тел погибших, несколько месяцев пролежавших на поле боя», — рассказывает собеседница ИА Регнум.

Помимо концертов для бойцов на передовой и жителей новых российских регионов, «Артисты Z» оказывают Донбассу волонтёрскую помощь: находят и привозят врачей необходимых специальностей, инженеров, электриков, собирают гуманитарку, помогают приютам для животных и детским домам.

Как Шульженко и Утёсов

Чаще всего, говорит Кирпа, артисты бригады исполняют перед солдатами собственные песни, реже — композиции времён Великой Отечественной. Обычно программа разбита на две части, патриотическую и увеселительную. Давить ребят патриотикой, поясняет певица, не нужно: если всё время напоминать о происходящем, бойцам становится тягостно. Поэтому поют в том числе о любви, семье и «встречах за одним, мирным столом.

«Они всегда очень радушно нас принимают, приглашают к столу. На эту тему у меня есть песня «Военная романтика», — говорит Кирпа.

Личный архив Леси Кир

В наши дни проведение концертов агитбригад сильно отличается от 40-х годов прошлого века. У противника теперь совершенно другие технические возможности отследить место проведения мероприятия, поэтому меры предосторожности — запредельные. В одном месте могут собраться не больше 50 человек, о месте и времени концерта сообщается буквально за пару часов до старта, все гаджеты обязательно отключают.

Но это технические вопросы. В идейном же смысле нынешние агитбригады ориентируются на советских артистов, выступавших в военные годы на фронте. Собеседница ИА Регнум вспоминает о Клавдии Шульженко — она, как и певицы Любовь Орлова и Лидия Русланова, одессит Леонид Утёсов, регулярно бывали на фронте и выступали перед бойцами Советской армии с 23 июня 1941 года, когда по радио прозвучал призыв профсоюза работников искусств ко всем артистам СССР о создании фронтовых театров и музыкальных бригад.

«А советские военные песни мы чаще поём, приезжая к детям. Недавно мы заехали в Зугрэсскую школу-интернат (ДНР. — Прим. ред.), это было неимоверно: замечательные дети, сразу начали со мной знакомиться, мы с ними зашли вместе в зал с песней «Катюша». Это было очень ярко», — рассказала певица.

Свои песни Кирпа зачастую пишет по дороге в Донбасс. Из инструментов с собой — только гитары и силиконовая мягкая клавиатура с клавишами как на фортепиано. В прошлом году бригада старалась раздобыть для военных мотоциклы. Денег не хватало, тогда Алеся прямо в дороге продала продюсеру группы «Воровайки» Никите Надыктову несколько песен. Всё закончилось благополучно — мотоциклы для бойцов прибыли на линию фронта из Геленджика.

С гордостью артисты рассказывают: дружат и сотрудничают с батальонами, которые многие называют легендарными — «Спарта», «Пятнашка» и «Сомали». Иностранные добровольцы из «Пятнашки», отмечает певица, очень любят русскую музыку, всегда тепло встречают песню Алеси «Мы русские».

Рассказывает собеседница ИА Регнум и о трагических, тяжёлых днях:

«Как во время Великой Отечественной, так и сейчас — у нас одна задача: поднимать моральный дух наших бойцов. Но бывает очень трудно. Были ситуации, когда мы приезжали к ребятам, а на следующий день туда прилетал HIMARS. Для нас это была ужасная трагедия. Но мы знали, что наша песня, наш концерт был последним радостным моментом для этих бойцов».

«Донбасская прачечная»

С 2014 года многие российские артисты регулярно бывают в Донбассе. На слуху имена Юлии Чичериной и Александра Маршала, Ивана Охлобыстина и Сергея Гармаша, Вадима Самойлова и Петра Лундстрема, а также многих других.

Но в последнее время всё чаще звучит мнение, что деятели культуры, так или иначе подпортившие свою репутацию, едут в Донбасс, чтобы не попасть под «отмену» и вернуть себе хотя бы относительно доброе имя. Так говорили о поездке в зону боевых действий Ромы Зверя — Романа Билыка, солиста группы «Звери», так же говорят и о некоторых гостях декабрьской «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой.

Алеся Кирпа говорит, что знает, как происходит подобное замаливание грехов на самом деле. По её словам, действительно, некоторые представители шоу-бизнеса просятся к «Артистам Z», чтобы отмыться.

«Кто не сильно накосячил — мы даём такую возможность, но я не хотела бы называть фамилию человека, о котором говорю. Скажу только, что это участник той самой вечеринки.

Мы помогли с выступлением в воинской части, этот человек помог нам оплатить фуры с гуманитаркой, мы отплатили за это грамотой и справкой. Человек засветился в новостях, что поддерживает наших бойцов.

Я люблю, когда люди исправляются. Всегда чувствуется, когда это искренне. А публика в Донбассе ждёт всех — это гостеприимные и неискушенные люди», — рассказала певица.

В команду «Артисты Z», говорит Алеся, хотят попасть многие, но берут не всех. Тех, кто хочет выступать за гонорары, а не заниматься волонтёрской деятельностью, не берут. Не берут паникёров и скандалистов. И, конечно, не берут тех, кому нечего спеть бойцам и жителям фронтовых регионов — репертуар имеет большое значение.