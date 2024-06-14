Сразу двое маленьких детей, мальчики двух и четырёх лет, выпали 13 июня из окон многоэтажек в разных районах Москвы. На улице Михайлова четырёхлетний малыш залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и вылетел со второго этажа. Его мать ненадолго выходила из дома: когда вернулась, увидела во дворе скорую помощь.

ИА Регнум

Второй жуткий случай произошёл на улице Кухмистерова в Печатниках: двухгодовалый мальчик выпал из окна третьего этажа — москитная сетка вылетела вместе с ним. Оба ребёнка выжили, их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

В тот же день в Санкт-Петербурге на проспекте Тореза из окна четвёртого этажа выпала двухлетняя девочка. В квартире вместе с ней были 40-летняя бабушка и 70-летняя прабабушка. Девочка тоже забралась на подоконник и упёрлась в москитную сетку. У ребёнка ушиб головного мозга, закрытые травмы груди и живота. Девочка в реанимации, её подключили к ИВЛ.

Взрослые не уследили

Падение ребёнка из окна многоэтажки — один из самых жутких страхов родителей, бабушек и дедушек. При этом трагедию можно легко предотвратить, если знать простые правила безопасности. Но знают их далеко не все, поэтому страшные истории продолжают происходить по всей России.

Вот лишь несколько случаев, произошедших в текущем месяце.

12 июня в Санкт-Петербурге попали в реанимацию выпавшие из окна третьего этажа 25-летняя гражданка Таджикистана и её трёхлетний сын. Мальчик облокотился на москитную сетку и выпал вместе с ней — упал на балкон на втором этаже. Мать бросилась следом. У женщины — переломы позвонков, травмы ног, груди и головы. У мальчика — перелом лобной кости и ушиб мозга.

12 июня в Промышленном районе Самары из окна пятого этажа на улице Физкультурной выпал пятилетний ребенок. Малыш погиб.

Евгений Силантьев/ТАСС

11 июня в Городищенском районе Волгоградской области из окна седьмого этажа упал двухлетний мальчик. Родители находились в соседней комнате. Малыш в тяжёлом состоянии.

10 июня в Вышнем Волочке Тверской области трёхлетний ребенок выпал из окна второго этажа. Мама была на кухне. Ребёнок получил травмы средней тяжести.

2 июня в Москве на улице Реутовской двухлетняя девочка выпала из окна девятого этажа — мать не заметила, как ребёнок залез на подоконник. Малышка скончалась в больнице.

Чаще всего у упавших с высоты детей развивается кататравма, поясняет хирург Максим Страхов. Это множественные повреждения, сочетание черепно-мозговых травм, травм внутренних органов и костно-мышечной системы. Кататравма — крайне опасна: до 25% пострадавших умирают сразу, а 10–15% гибнут от осложнений уже после оказания первой помощи и лечения.

«На подоконнике играть нельзя — и точка»

Ирина Воробьёва из Твери — мать троих детей и молодая бабушка двухлетней внучки. 20 лет назад, когда в городе массово устанавливали пластиковые окна, у соседки Ирины из окна выпал ребёнок — москитная сетка не выдержала его веса. От внутренних травм мальчик скончался в больнице. Недоглядела бабушка, которая не смогла пережить трагедию — вскоре умерла от сердечного приступа.

С тех пор Ирина даже в гостиницах старается селиться на первом этаже. А в съёмных квартирах женщина первым делом устанавливала блокираторы на окна и балконные двери.

«Они дешёвые, до 500 рублей за штуку. Но тревога уходит», — рассказывает Ирина ИА Регнум.

В её нынешней квартире на всех окнах и на балконной двери установлены ручки с замком. Ключи хранятся в недоступном для детей месте. Комнаты проветривают, только когда в них есть взрослый. А детей никогда не ставят на подоконник, чтобы показать птичек или происходящее на улице.

«Они просто должны знать, что на подоконнике играть нельзя — и точка», — говорит Ирина.

Знакома женщина и с памяткой для родителей от МЧС, которую ведомство распространяет по детским садам и поликлиникам: «Не оставляйте детей без присмотра в помещениях, где открыто окно или есть малейшая вероятность, что ребёнок может его самостоятельно открыть. Не ставьте мебель рядом с окнами, чтобы малыш не мог залезть на подоконник»

Замки и «антикошки» вместо москитных сеток

В конце июня 2023 года уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова, выступая на круглом столе в Госдуме, предложила обязать производителей окон устанавливать блокираторы, а также включить оснащение окон блокираторами в программу капремонта многоквартирных домов.

Пока предложение Мишоновой не принято.

В советские годы, рассказывает ИА Регнум руководитель строительной фирмы «Строймастер» Егор Шипилов, окна были деревянными и с небольшими форточками, рамы — двойными, на каждой раме было два шпингалета. На современных же пластиковых окнах всего одна ручка, поэтому если у вас дети, необходимо ставить замки, предупреждает Шипилов.

Можно установить ручку окна с замком, который блокирует поворот ручки. Ключ вставляется в кнопку: чтобы закрыть замок, нужно вытащить ключ и нажать на кнопку. Но такая защита не действует, если из замка забыли вытащить ключ или при проветривании не заблокировали ручку.

Есть ограничители с тросиком и замком. «Так можно без ключа приоткрывать окно и проветривать комнату. Это устройство можно ставить на поворотные и поворотно-откидные створки окон. Но лучше всего фурнитурные замки, ищите их на сайтах магазинов стройматериалов по запросу «детский ограничитель открывания», — советует Шипилов.

В заблокированном состоянии фурнитурный замок не позволяет открывать окно больше чем на 8—9 сантиметров, а устанавливается он за пять минут.

«А самый надёжный вариант — решётки на окна типа «антикошка», металлические или из прозрачного поликарбоната. Их изготовляют на заказ, стоимость зависит от площади окна», — отметил собеседник ИА Регнум.

Главное же, что нужно запомнить: москитные сетки рассчитаны на тяжесть комаров, а не ребёнка. Это психологическая обманка, барьер между человеком и улицей, которого на самом деле нет.