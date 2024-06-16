Сотни тысяч украинских беженцев, находящихся в Чехии, местные власти планируют интегрировать в своё общество уже не на временной, а на постоянной основе. Правительство одобрило законопроект Lex Ukrajina 7, не только продлевающий статус временной защиты вынужденных переселенцев с Украины ещё на год, но и предоставляющий им возможность подать заявление на долгосрочное пребывание.

ИА Регнум

И это не акт благотворительности, а выгодное для самой Чехии решение.

«Долгосрочное пребывание не заменяет временную защиту, но предлагает альтернативу для тех, кто хочет жить в Чехии долгое время и соответствует выдвинутым условиям», — заявил вице-премьер Властимил Валек.

В соответствии с разработанным правительством Чешской Республики законопроектом, который вскоре поступит на рассмотрение парламента (и с высокой вероятностью будет принят), временная защита украинских беженцев будет автоматически продлена ещё на год — до 31 марта 2026 года.

Кроме того, вынужденные переселенцы получат возможность перейти с визы временной защиты на специальный тип разрешения на долговременное пребывание (dlouhodobý pobyt, вид на жительство).

Для этого, однако, претендующие на ВНЖ заявители должны будут соответствовать нескольким критериям: не иметь судимостей и проблем с полицией, быть трудоустроенными и не зависеть от пособий, иметь жильё, отправить ребенка в школу и многое другое.

Специальный ВНЖ для украинцев будет частично схож с обычным для остальных иностранцев на основании трудоустройства, однако он имеет ряд преимуществ. Прежде всего, они заключаются в том, что статус выдаётся на пять лет вместо двух, предоставляя свободный доступ к рынку труда, и не требует от заявителя прохождения информационного курса по адаптации и интеграции.

С одной стороны, нынешний статус временной защиты имеет свои плюсы по сравнению со специальным ВНЖ. Её обладатели пока могут пользоваться гуманитарными льготами, в том числе в ряде случаев получать денежное пособие, имеют финансируемую государством медицинскую страховку.

Однако этот статус имеет кратковременный характер, каждый раз продлевается только на год и держит его обладателей в подвешенном состоянии. В то время как разрешение на долговременное пребывание предлагает украинским беженцам уверенность и стабильность с возможностью получить в будущем уже ПМЖ (постоянное место проживания) в Чехии.

К тому же специальный ВНЖ планируется выдавать по упрощённой процедуре — без рассмотрения каждого заявления. Решающим фактором будет формальное соответствие заявителя установленным требованиям. Собирать и нести кипу документов тоже не придется — МВД самостоятельно и удалённо запросит все необходимые сведения об иностранце у «социалки», страховой компании и разных государственных органов.

Процесс получения документа будет мало чем отличаться от уже привычной для украинцев процедуры продления визы временной защиты. Сначала заявитель должен будет зарегистрироваться на специальном сайте, а затем лично явиться в МВД для сдачи биометрических данных и получения карточки. Онлайн-регистрацию планируется запустить в следующем году, но точную дату предстоит определить правительству.

«Конечно, будем подавать документы на получение ВНЖ. Я заплатил немалые деньги, чтобы нелегально выбраться с Украины, и возвращаться туда не буду ни при каких обстоятельствах. И тем более не хочу, чтобы туда возвращались дети. Дочь в прошлом году поступила здесь в университет, сыну скоро будет 16 лет, и ехать на Украину, чтобы он попал через пару лет под риск попасть в армию… Дураков нет, — говорит Андрей из Запорожья, живущий сейчас в Праге.

«Я работаю здесь таксистом, но по такой «серой» схеме, что большая часть доходов не светится, и формально это считается подработкой с небольшими доходами. Благодаря этому жена получает пособие на себя и на детей. Для перехода на ВНЖ придётся и мне официально оформляться и платить налоги, и жене идти на работу, причём, скорее всего, низкоквалифицированную и малооплачиваемую, потому что её украинский диплом экономиста здесь никому не нужен. Но мы на это готовы, как и практически все другие украинцы тут, которых мы знаем», — рассказал мужчина ИА Регнум.

Трудности стоят выгод: взамен люди получают реальный шанс закрепиться в Чехии и дать перспективу детям.

Законопроект не предусматривает какого-то максимального лимита и ограничения количества людей, которые смогут перейти на новый тип ВНЖ. Однако по самим критериям, которым должны соответствовать украинские беженцы, видно, кому из них чехи планируют дать возможность оставаться в стране, а кого после завершения конфликта попросят на выход.

На получение специального статуса могут рассчитывать прежде всего те, кто способен и готов работать: молодёжь и люди среднего возраста, включая семьи с детьми, и при этом уже достаточно адаптировался, прожив в стране не менее двух лет. Пенсионерам, инвалидам и другим нетрудоспособным или не сумевшим найти работу рассчитывать на это не приходится: балласт чехам не нужен.

РИА Новости/Константин Михальчевский

Власти говорят об этом почти прямым текстом, употребляя термин «экономически активный».

«Режим временной защиты украинских беженцев в Чехии продолжит действовать. Однако некоторые из них хотят жить у нас долговременно и иметь чёткую перспективу. Поэтому мы предлагаем экономически активным беженцам с Украины возможность получить разрешение на долговременное пребывание», — заявил министр внутренних дел Вит Ракушан.

Министр также добавил, что нововведение позволит работодателям лучше использовать потенциал украинских беженцев, что положительно скажется на государственном бюджете, пенсионной и медицинской системах.

Чехи, как и другие европейцы, прагматично рассчитывают получать от пребывания украинских беженцев пользу, а не заниматься благотворительностью.

Как недавно радостно сообщил чешский премьер-министр Пётр Фиала, «украинцы и украинки, которые из-за войны бежали в Чехию и сейчас работают здесь, уже приносят бюджету больше денег, чем нам обойдётся поддержка тех из них, кто в этом нуждается. Они интегрировались в общество, занимают важные позиции, и благодаря им государство богатеет».

А по мере того, как большинство находящихся в стране трудоспособных беженцев будут менять нынешний статус временной защиты на ВНЖ, доходы чешского бюджета будут только возрастать, а расходы на украинцев — сокращаться.

По данным МВД, сейчас в республике проживают почти 350 тысяч украинских граждан с визой временной защиты. По прогнозу ведомства, к концу текущего года их численность возрастёт до 400 тысяч.

Помимо прочего, чехи с помощью украинцев планируют решить и свои демографические проблемы. Ведь здесь, как и везде на Западе, неуклонно падает рождаемость и увеличивается естественная убыль населения. На одну женщину сейчас в среднем рождается 1,5 ребёнка, в то время как только для воспроизводства населения необходима рождаемость на уровне 2,1.

А тут в стране с 10-миллионным уменьшающимся населением появляются сотни тысяч этнически и культурно близких славян, достаточно легко интегрирующихся и даже ассимилирующихся. Да ещё и согласных работать на любых, в том числе тяжёлых и грязных, работах, на которые сами чехи идут крайне неохотно.

В итоге Чехия (и другие европейские страны, готовящие подобные меры по интеграции) получает сплошной профит и перетягивает к себе самых молодых, активных и трудоспособных, а Украина потеряет этих людей навсегда. Оставшись в результате войны, ведущийся ею за западные интересы, разрушенной нищей страной, населённой в основном пенсионерами и инвалидами.