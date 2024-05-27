Ожидания чешского государства наконец-то оправдались: прием беженцев из Украины начал приносить выгоду. Как радостно сообщил премьер-министр Петр Фиала, «украинцы и украинки, которые из-за войны бежали в Чехию и сейчас работают здесь, уже приносят бюджету больше денег, чем нам обойдется поддержка тех из них, кто в этом нуждается. Они интегрировались в общество, занимают важные позиции, и благодаря им государство богатеет».

Иван Шилов ИА Регнум

За первые три месяца этого года работающие переселенцы внесли в государственную казну налогов на 2,9 миллиарда чешских крон (в пересчёте — почти 12 млрд рублей) больше, чем составила сумма выплаченных пособий. По данным чешского министерства финансов, на эту сумму можно повысить пенсию всем пенсионерам в стране на 1 200 крон (почти 5 тысяч рублей) в год, или построить десять километров автострад.

И это лишь за один квартал.

По прогнозам властей, эти поступления будут расти и дальше, а расходы на поддержку беженцев — снижаться.

«Самым большим доходом, несомненно, являются взносы на социальное и медицинское страхование, за ними следует налог на добавленную стоимость или акцизный сбор. Тенденция к росту доходов за последний квартал очевидна», — говорит Магдалена Климешова, аналитик Министерства труда и социальных дел Чехии.

В Чехии в настоящее время насчитывается около 350 тысяч украинских граждан, получивших статус временной защиты, и 118 тыс. из них уже работают. В подавляющем большинстве случаев это трудовые отношения, при которых государству выплачиваются страховые взносы. И государство сознательно подтолкнуло гостей к тому, чтобы они не жили иждивенцами, а начинали зарабатывать.

Если поначалу, в 2022 и в первой половине 2023 гг., большая часть беженцев могла позволить себе не работать, так как им предоставлялись бесплатное жильё, бесплатная медицинская страховка и пособия, которых хватало на питание и другие основные нужды, то затем ситуация изменилась.

«Когда мы с дочерью и внучкой только приехали в феврале 2022 года в Чехию, во второй по величине город Брно, нам выделили муниципальное жилье — двухкомнатную квартиру. До осени 2023 года мы жили там бесплатно, не платили даже за коммунальные услуги. С сентября платим каждый месяц 15 000 крон (59 тысяч рублей), — рассказывает ИА РегнумЛюдмила, уехавшая из Николаевской области. –Бесплатным социальное жилье осталось только для уязвимых категорий населения — инвалидов, пенсионеров, детей (но их родители за свое проживание должны платить). А если социального жилья тебе не досталось, и приходится арендовать квартиру, то нужно платить ещё дороже — аренда такой квартиры, как у нас, на рынке жилья стоит примерно 20 000 крон (79 тысячи рублей)».

Если бы женщина не вышла на работу, то денег, которые семья получала в качестве помощи, на текущую жизнь и на оплату жилья уже бы не хватало.

Сейчас она работает ассистенткой учителя в местной школе, помогая вести учебный процесс с украинскими детьми, которых в школе достаточно много, и зарабатывает 21 тысячу крон (83 тысячи рублей). Плюс пособие на ребенка — на двоих почти 13 тысяч крон (51 тысяча рублей).

«Если бы дочь пошла на работу, то заработала бы больше, но ненамного. Она юрист, по своему образованию найти ничего не может — украинские юристы, и вообще гуманитарии, здесь практически не востребованы. Всё, что ей предлагают на бирже труда — уборщица, или работать на складе.Зарплаты там небольшие, порядка 20 тысяч крон, работа тяжёлая, к тому же пришлось бы оплачивать за себя медицинскую страховку, которая стоит почти 3000 крон, и которую для безработных украинцев оплачивает государство», — говорит Людмила.

Другая собеседница ИА Регнум — Наталья из Киевской области, живёт в Праге в общежитии вместе с двумя детьми. За комнату платит шесть с небольшим тысяч крон (24 тысячи рублей). Работает помощницей на кухне в ресторане, и дополнительно подрабатывает уборщицей, её общий доход составляет около 28 000 крон (110 тысяч рублей).

«На жизнь в эконом-варианте этого достаточно, но отложить практически ничего не могу, и снять квартиру в Праге тоже денег не хватит. А уезжать куда-то в провинцию, где аренда жилья дешевле, тоже не вариант — там и с выбором работы, и с уровнем зарплат хуже»,— рассказывает она.

Андрей, занимавшийся в родном Запорожье мелким предпринимательством, и сумевший несколько месяцев назад выехать из Украины, в Праге работает таксистом. В среднем за месяц зарабатывает около 40 тысяч крон (158 тысяч рублей), на оплату 2-х комнатной квартиры, в которой мужчина живет с семьёй, уходит 26 тысяч крон (103 тысячи рублей).

«Чтобы получалось существенно больше, до 50 тысяч крон, надо буквально жить в машине. Вначале думал, что такси — это временно, присмотрюсь тут и открою какой-то свой бизнес. Но пока не нашёл нормального варианта. Языка толком не знаю, законов не знаю, рыночная конъюнктура совсем другая, и с налогами есть свои нюансы. Тут их надо платить по всем правилам, обойти, как в Украине, практически нереально. А за любую консультацию у юриста, бухгалтера и т.д. надо платить, и платить очень немало», — делится он своими переживаниями.

Впрочем, у некоторых из украинских граждан, которые всё же начали своё дело в Чехии, возникли непредвиденные проблемы не с чешскими, а с украинскими налоговыми органами.

Предприниматель из Закарпатской области, открывший фирму в Чехии, на видео, выложенном в Телеграмм-канале, поделился «письмом счастья» с родины. В нем сообщается, что он должен заплатить 800 тысяч гривен (более 1,8 миллиона рублей) в украинский бюджет, так как не привёл должным образом свою чешскую бизнес-деятельность в соответствии с украинским законодательством и «хотелками» налоговиков.

Но, скорее всего, на этом ещё одним патриотом Украины станет меньше.

Да и в целом те из украинских граждан, кто не собирается возвращаться, и не хочет сидеть на пособиях, ставят своей целью как можно быстрее интегрироваться на новом месте. И таких становится всё больше. Тем более, что пособия в Чехии платят небольшие, да и те вскоре планируют отменить или ещё больше снизить.

Основная проблема для украинцев в Чехии, как и в других странах Евросоюза — невозможность для большинства из них работать в соответствии со своим образованием и предыдущим опытом работы на Украине. Украинские дипломы и квалификация мало что значат в Европе, на пути их признания много сложностей, в том числе, упомянутый таксистом Андреем языковой барьер и незнание местного законодательства.

В результате историй, когда врачи работают на стройках, а кандидаты наук сортируют товары на складе интернет-магазинов, предостаточно. А так как на неквалифицированных работах платят мало, значительная часть беженцев вынуждена работать более, чем на одной работе. По результатам социологического опроса, проведённого в стране в конце прошлого года, таких оказалось до 30%.

Таким образом, чехи (как и соседи-поляки) закрывают наиболее проблемную часть экономики — тяжелые и грязные работы. При этом и здесь тоже за счет приезжих славян решается демографическая проблема.

В Чехии, как и практически везде в Европе, неуклонно падает рождаемость и увеличивается естественная убыль населения. В прошлом году в стране родилось наименьшее количество детей за последние 22 года, а на одну женщину сейчас приходится примерно 1,5 ребёнка. В то время, как только для воспроизводства населения необходима рождаемость на уровне 2,1 ребёнка.

В таких условиях массовый приезд украинцев, большая часть из которых — это люди трудоспособного возраста и дети, позволяет резко улучшить демографическую ситуацию — и увеличить доходы бюджета. Так что вывод получается довольно неочевидный: поддержка чешским правительством режима Зеленского и опосредованное участие в войне напрямую выгодно.

Чем дальше продолжается разрушение Украины и закручивание гаек с мобилизацией — тем упорнее её граждане любыми правдами и неправдами будут бежать в поисках пусть и нелегкой, но спокойной жизни, где не нужно постоянно бояться и оглядываться. А европейцы — потирать руки, подсчитывая свои прибыли, как это с большим удовольствием сделал Петр Фиала.