Германию потрясло убийство 9-летней украинской девочки Валерии. Она пропала без вести неделю назад, вскоре тело нашли в лесу. Мотивы вероятных убийц девочки ужасны: это могла быть месть её матери за нежелание заводить романтические отношения.

ИА Регнум

После начала российской военной спецоперации многие украинцы уехали за границу. Так поступила и семья Валерии: вместе с 33-летней матерью и бабушкой они переехали в Германию и осели в городе Дёбельн (Саксония). Отец ребенка остался на Украине и отправился на фронт в составе ВСУ.

Разлуки семья не выдержала, родители Валерии разошлись. Девочка ходила в местную школу, а мать пыталась заново устроить личную жизнь.

В злополучный день 3 июня около 7 утра девочку последний раз видели живой — она вышла из дома и собиралась идти к автобусу, чтобы ехать в школу. Но до остановки Валерия так и не дошла.

Поиски продлились неделю.

Положение осложняло то, что школа сразу не сообщила родителям и полиции, что Валерия не пришла на занятия. Из-за этого правоохранители и волонтёры приступили к ее поискам только на исходе дня. И это притом, что при пропаже человека ключевую роль играют именно первые часы, в которые сохраняются самые высокие шансы найти исчезнувшего живым.

Через неделю тело ребенка обнаружили в лесу неподалеку от дома, где она жила вместе с семьёй. Нашлись и очевидцы, которые заявили, что в тот день слышали крики о помощи.

Местная полиция сообщила, что тело находилось в зарослях вдали от тропинок и дорог.

«Валерия стала жертвой преступления. Мы расследуем убийство», — заявили правоохранители.

По их данным, девочка не подвергалась сексуальному насилию. Другие подробности об обстоятельствах гибели не приводятся.

Два ухажёра

Дёбельн — спокойный небольшой городок с населением менее 30 тысяч человек. Убийство 9-летней Валерии повергло местных жителей в шок. Возле её дома они создали мемориал из игрушек, а администрация из-за трагедии отменила городской праздник.

Немецкое издание Bild позднее сообщило, что главных подозреваемых в убийстве юной украинки двое — гражданин Украины и гражданин Молдавии. Они знакомы с матерью девочки, оба добивались расположения женщины.

Первым под подозрение попал 55-летний Геннадий, который жил по соседству с семьёй убитой. Известно, что он бывший моряк, а ныне беженец. Геннадий дал показания полиции и сообщил, что у него были отношения с матерью Валерии, они сожительствовали в течение двух месяцев, но затем разошлись.

Мужчина утверждает, что разрыв прошёл спокойно, к дочери своей возлюбленной он относился хорошо и не желал ей зла. В комментарии Bild он заявил, что на день пропажи Валерии у него есть алиби. Украинец продемонстрировал журналистам сертификаты, которые подтверждают, что 3 июня он был в Турции, где лечил зубы. Также он предоставил паспорт с соответствующими штампами.

При этом ранее в СМИ сообщали, что разрыв матери девочки и Геннадия был не таким уж мирным — украинец якобы пообещал женщине «разрушить её жизнь».

Если показания бывшего моряка подтвердятся, основным подозреваемым станет молдаванин Андрей. По данным полицейских, он тоже претендовал на руку и сердце матери девочки, но получил отказ.

Об Андрее известно, что он постоянно живёт в Праге, однако в день исчезновения Валерии он прибыл в Дёбельн, писал матери девочки и хотел с ней созвониться. Сейчас его разыскивают правоохранители.

Украинцы в сводках происшествий

Беженцы с Украины не в первый раз попадают на страницы европейской криминальной хроники.

В той же Германии несколько месяцев назад раскрыли убийство двух украинок — матери и дочери: последняя приехала в Европу беременной и родила уже в ФРГ. В марте они пропали из лагеря беженцев в округе Рейн-Неккар. Тело одной женщины вскоре обнаружили на дамбе на Рейне, другой — в озере в десятке километров от города.

Вскоре выяснилось, что их убила немецкая супружеская пара — муж с женой похитили новорожденную дочь украинки и пытались выдать её за своего ребенка.

В то же время украинцы попадают в полицейские сводки не только в качестве жертв. 52-летняя украинка, экономист по образованию, уехала в Германию после начала СВО. Там она сошлась со своим давним знакомым, местным жителем, с которым за 15 лет до этого познакомилась в интернете.

Совместная жизнь не задалась. В феврале 2023 года в ходе ссоры женщина взяла кухонный нож и смертельно ранила сожителя. На суде всплыли шокирующие детали: оказалось, украинка отказывалась съезжать, «доминировала над хозяином квартиры, вела себя как хозяйка дома и оказывала сильное давление», чтобы он её зарегистрировал.

Случается также, что украинцы за рубежом гибнут из-за конфликтов друг с другом. В прошлом году в приюте для беженцев в немецком городе Ахерн (земля Баден-Вюртемберг) зарезали 64-летнего гражданина Украины. Он выпивал с 71-летним соотечественником, но дружеские посиделки окончились поножовщиной с летальным исходом.

Обилие трагических ситуаций именно в Германии объясняется тем, что это одна из самых открытых стран для выходцев с Украины. Всего в Германии более 1,2 миллиона украинских беженцев.

При этом, констатируют местные аналитики, из-за наплыва украинцев растёт напряжённость в обществе. Многие приехавшие попросту не хотят работать: по официальным данным, трудоустроен лишь 1% женщин, прибывших с Украины.