На линии соприкосновения в зоне СВО сохраняются три главные горячие точки. В Харьковской области — в районе населённых пунктов Липцы и Волчанск, в Запорожской области — у села Работино, а самые тяжёлые бои продолжаются в Донбассе.

Иван Шилов ИА Регнум

Здесь российские войска развивают наступление на нескольких направлениях: западнее Донецка — от Авдеевки и южнее — от Марьинки, а также в районе города Часов Яр.

Ситуация в Часовом Яре осложняется тем, что город разделён на две половины каналом Северский Донец — Донбасс. В течение нескольких недель продолжаются тяжёлые городские бои в застройке микрорайона Канал в восточной части города, отделённой водной преградой.

Украинские войска смогли создать несколько узлов обороны, но российские военные обходят рубежи противника севернее, рассказал ИА Регнум источник, находящийся непосредственно в зоне боевых действий. По его словам, отдельные штурмовые подразделения продвинулись в районе населённого пункта Калиновка и продолжают двигаться вперёд.

«Успехи есть, но ситуация постоянно меняется. Одни группы смогли продвинуться, другие отошли. Сейчас приоритетная задача — переправиться через канал на правый берег, постараться отрезать соединения ВСУ на левом берегу и вынудить их отступить», — отметил собеседник агентства.

Продвижение российской армии на правом берегу канала серьёзно осложнит ситуацию для украинских войск, поскольку действующие на территории района Канал соединения ВСУ должны будут переправиться на левый. В этом районе уже готовят новые оборонительные рубежи.

Командование ВСУ превратило в опорные пункты цеха Часовоярского огнеупорного комбината, насыщает техникой и живой силой район железнодорожной станции и городскую застройку. На усиление гарнизона перебросили подразделения спецназа и соединения неонацистов «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Анна Рыжкова ИА Регнум

Это доказывает, что украинские войска будут всячески стремиться удержать Часов Яр. Его взятие позволит российским силам выйти на оперативный простор и наступать на Дружковку и в целом на Славянско-Краматорскую агломерацию — последний серьёзный редут обороны ВСУ на севере ДНР.

Прорыв к водохранилищу

В районе Марьинки ВС РФ смогли прорваться на окраины населённого пункта Карловка. Украинские источники сообщают, что оборону ВСУ буквально смяли, а отступающие подразделения обстреливают свои.

«Оборона противника методично продавливается, в их переговорах слышно нытьё по поводу нашей артиллерии и особенно авиации. Стараемся не дать им закрепиться на позициях, особенно когда они отходят и пытаются закрепиться на новых рубежах. Так удаётся продвигаться вперёд», — рассказывает источник ИА Регнум.

Об успехах группировки «Центр» на этом направлении сообщили и в Министерстве обороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населённых пунктов Сокол, Евгеновка, Карловка и Розовка Донецкой Народной Республики», — отметили в ведомстве.

Взятие под контроль Карловки станет самым серьёзным после освобождения Марьинки успехом российской армии на этом направлении.

Посёлок находится на берегу Карловского водохранилища — части новой оборонительной линии украинской армии в Донбассе. Водохранилище, река Волчья и другие водные преграды создают естественный рубеж, который командование ВСУ планирует использовать в попытке стабилизировать фронт. Но организация обороны идёт не так быстро, как хотели бы в Киеве.

«Можем догадываться, что в Донбасс резервы перебрасываются по остаточному принципу. Очень много сил сейчас брошено в Волчанск, в приграничье. В целом известная история: когда возникает новое «медийное» направление — туда бросают все силы. А мы можем идти вперёд — в частности, в Карловке», — поясняет собеседник ИА Регнум.

Ещё одно направление российского наступления — населённый пункт Прасковиевка южнее Марьинки. Здесь ВСУ за последние дни вынуждены были отойти с части позиций. Освобождение Прасковиевки позволит выйти в тыл украинской группировки в Угледаре — центре обороны ВСУ на обширном участке равнинной местности.

Разгром на переправе

Продолжаются бои и в Харьковской области, в первую очередь — в застройке Волчанска. Город поделён на две примерно равные части, отдельные здания переходят из рук в руки по несколько раз за день.

При этом наибольшие потери ВСУ несут не в самой застройке, а на подступах — при переправе через реку Волчья, протекающую через город. Российская артиллерия и беспилотники поразили несколько инженерных машин, возводивших переправы через реку. Также разбита бронетехника, которую ВСУ пытались перебросить к границе.

В целом же Волчанск превращается в ловушку для противника. Свежие соединения, укомплектованные вновь прибывающей на фронт техникой НАТО, бросают в городскую застройку, где они несут тяжёлые потери. Сюда же перебросили опытных операторов беспилотников и оставшиеся самолёты ВВС Украины, которые пытаются наносить удары по приграничной зоне.

В то же время украинское руководство продолжает жаловаться, что обещанное США оружие поступает на фронт слишком медленно, артиллерийские снаряды заканчиваются, а начало поставок авиации постоянно сдвигается. Ресурсов, чтобы переломить ситуацию на фронте, у ВСУ нет.