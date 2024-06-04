В конце апреля семья из Екатеринбурга — мать с десятилетним мальчиком — планировала полететь на отдых с друзьями в Дубай. Заблаговременно купили билеты, приехали в аэропорт. Но вместо отдыха получили головную боль, испорченное настроение, а вдобавок потеряли кругленькую сумму.

ИА Регнум

Мальчика не пустили в самолёт из-за опечатки в загранпаспорте: место рождения было напечатано без буквы К — «Свердловсая обл.».

«Билеты, весь отпуск просто накрылись, очень обидно», — рассказала мать ребёнка.

По её словам, при получении загранпаспорта на себя и сына в декабре 2023 года она проверила имена и даты рождения, но на родной регион внимания не обратила. Документ мальчика изъял начальник дежурной службы в аэропорту Кольцово.

На часах было шесть утра, но женщине сказали, что это уже второй подобный случай за сутки. В итоге семье выдали заключение о недействительном паспорте.

Больше повезло мужчине, вылетавшему 1 июня из петербургского аэропорта Пулково. Уже во время регистрации на рейс обнаружилось, что в его «загране» местом рождения указана просто Ленинградская область, а во внутреннем паспорте прописан еще и населённый пункт. Начался долгий тяжёлый разговор с пограничниками. В итоге на рейс путешественника допустили, но рекомендовали исправить ситуацию — иначе дальше он не полетит.

Случаи есть, но ситуация сильно раздута

С начала 2024 года российские туристы начали массово жаловаться на то, что не могут вылететь за рубеж из-за ошибок в документах. А некоторым и вовсе аннулируют загранпаспорта из-за несоответствия имён и фамилий.

Страдают, в частности, Фёдоры, Семёны и Алёны: в их внутренних паспортах есть буква «ё», а в заграничных они (там, где имя пишется кириллицей) соответственно Федор, Семен или Алена. Та же история — с фамилиями. Сотрудники погранслужбы видят данные из системы МВД и реагируют на несоответствия.

Что касается написания имён и фамилий латиницей, то большой проблемы это не составляет. По письменному заявлению получателя паспорта написание может измениться и отличаться от принятой в МВД транслитерации, поэтому подобные случаи не вызывают вопросов у пограничников. Встречается такое нередко: люди хотят, например, чтобы написание имени в паспорте и на банковской карте было одинаковым.

Нередко проблему обнаруживают в машиночитаемой строке — той самой полосе на странице с фотографией: данные в ней могут расходиться с информацией, указанной в других строках документов.

Пока подобных случаев не очень много, но каждый раз они вызывают скандал и общественный резонанс, говорит ИА Регнум вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Это испорченный отдых, пропавшие билеты. Выпускают кого-то из членов семьи, а кого-то оставляют, причём зачастую это бывает, когда люди уже в четвёртый-пятый раз выезжают, а раньше вопросов к ним не возникало», — сообщил Барзыкин.

Эксперт по туризму, директор туристической компании Николай Мельник несколько раз лично сталкивался с тем, что МВД выдавало паспорта с ошибками в написании имени и фамилии либо были расхождения в серии и номере документа.

«Сейчас эти паспорта выявляют, такой документ является недействительным. Но это единичные случаи, просто ситуация очень раздута», — считает собеседник ИА Регнум.

Правила ужесточили

Проблемы с загранпаспортами у россиян начались в декабре 2023 года, когда вступила в силу новая редакция закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». В документе были обновлены основания недействительности заграничных паспортов.

Теперь сотрудники пограничной службы в аэропорту, если обнаружат в документе туриста опечатки или расхождение данных с указанной во внутреннем паспорте информацией, имеют право отказать в выезде.

Вице-президент Ассоциации Туроператоров (АТОР) по вопросам выездного туризма Артур Мурадян пояснял, что прежде допускалось наличие нескольких ошибок, а паспорт, пусть и не «полностью корректный», продолжал действовать. Обычно пограничники ограничивались предупреждением. С ужесточением же правил они обязаны аннулировать документ. Поэтому даже те, кто раньше проходил паспортный контроль без проблем, сегодня рискуют не вылететь за рубеж.

«Изъятие паспорта непосредственно в аэропорту перед вылетом мгновенно оспорить не получится — нет какой-либо горячей линии», — рассказал ИА Регнум юрист Тимур Валияров.

Проверяйте заранее

На проблему обратили внимание и в руководстве МВД. 1 июня официальный представитель ведомства Ирина Волк напомнила россиянам, что перед выездом за рубеж следует проверить правильность данных в документах.

«При изменении установочных данных, а также обнаружении неточности либо ошибки в установочных данных или ошибки в машиночитаемой зоне заграничного паспорта необходимо своевременно обратиться для его замены в любое подразделение по вопросам миграции по месту жительства либо фактического проживания», — рассказала Волк.

В МВД также заявили, что готовы рассмотреть проблемные ситуации в кратчайший срок при поступлении обращений граждан через сервис «Приём обращений» на официальном сайте ведомства. При этом сроки рассмотрения не указаны. Однако очевидно, что решить проблему, когда до вылета осталась пара часов, не удастся.

Проблемой озаботился и консульский департамент МИД, выпустивший 4 июня специальную памятку-инструкцию про «е» и «ё».

«Не лишним для органов погранконтроля будет более лояльно подходить к вопросу, потому что, если человек выезжает в пятый раз, наверняка он не злоумышленник. Тем более допускаются и иные формы реагирования кроме изъятия документа», — комментирует ИА Регнум ситуацию Юрий Барзыкин.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, эксперты советуют внимательно сверить данные в заграничном и внутреннем паспорте во время получения документа: поискать опечатки, сверить написание имени и фамилии, даты рождения, пол, место рождения и другую информацию. Если ошибки есть, гражданин может в течение 10 дней и без уплаты госпошлины получить исправленный паспорт в уполномоченном органе.

Необходимо просто помнить о том, что загранпаспорт нужен прежде всего самому получателю. И никто, кроме него, не заинтересован в том, чтобы проявить дотошность.

Что же касается «проблем» вроде указания исчезнувших советских названий населённых пунктов и различий в написании места рождения, это вряд ли станет основанием для аннулирования документа.

Суды на годы

Если человек купил туристический тур у оператора, а проблемы обнаружились уже при вылете, нужно сразу связаться с турагентом. Он может помочь вернуть хотя бы часть денег за билет или перенести поездку.

Существует также возможность возместить убытки, но только в случае, если данные были неправильно указаны сотрудниками МВД при оформлении документа. Можно подать в суд на министерство с требованием компенсировать стоимость тура, авиабилетов и моральный вред. Для этого необходим полученный от погранслужбы акт об изъятии документа, договор с турфирмой, документы об оплате путёвки и копия паспорта с ошибочными данными.

«Есть уже и судебные решения, когда обращают взыскание в сторону органа, выдавшего паспорт», — рассказал Юрий Барзыкин.

В то же время, отмечает Николай Мельник, процесс это долгий, может растянуться на годы.