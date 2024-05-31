Президенты Эстонии и Финляндии Алар Карис и Александр Стубб договорились крепить «оборону» от России. У финнов и прибалтов разные взгляды на то, как должна выглядеть эта «оборона», но есть и общие идеи.

ИА Регнум

По сути, они возвращаются к прежнему своему modus operandi, действовавшему в 1920–1930-х гг. прошлого века. Тогда обе страны активно дружили против Советского Союза и готовились к боевым действиям против него, что привело к печальным последствиям для них.

Исторический урок

У Финляндии и Эстонии много общего. Эти два государства, населенные родственными народами, образовались по итогам распада Российской империи. В период Интербеллума они завязали тесное, хотя и секретное военное сотрудничество.

В 1930-х финны с одной стороны крепили сотрудничество с гитлеровской Германией, осуществляя с ее помощью перевооружение своей армии, с другой — строили планы военного взаимодействия со Швецией и Эстонией.

«В ходе финско-шведских переговоров впервые возникла идея предложить Эстонии от имени Финляндии организовать систему совместного блокирования военными силами и средствами двух стран Финского залива», — пишут историки Игорь Амосов и Андрей Почтарев. Сделать это предлагалось путем возведения на эстонском и финском берегах залива мощных артиллерийских батарей, а сам залив перегородить минными полями.

Финны даже предусматривали возможность наступления на Ленинград и Кронштадт, причем они намеревались привлечь к участию в этом походе Эстонию и Латвию.

Во второй половине 1930-х гг. в Эстонию была командирована группа финских офицеров, активно интересовавшихся, в течение какого времени эстонские вооруженные силы способны в случае войны оказывать сопротивление Красной Армии.

Финны укрепили остров Макилуото, находящийся близ полуострова Порккала, напротив береговых укреплений Таллина (в этом месте ширина залива составляет чуть больше 36 км), батареей артиллерии крупного калибра, позволявшей совместно с эстонской батареей перекрыть зоной обстрела (эффективная дальность стрельбы превышала бы 40 км) весь залив.

Затем финские и эстонские военные перешли к практическому этапу — отработке совместного огневого перекрытия залива. «Секретные учения береговых артиллерийских батарей вооруженных сил двух стран стали проводиться ежегодно (последние из них прошли в 1939 г.)», — пишут Амосов и Почтарев.

В начале 1930-х гг. была установлена прямая связь между генштабами Эстонии и Финляндии, осуществлявшаяся по подводному кабелю, что позволяло сторонам обмениваться секретной информацией, касающейся Советского Союза. В начале лета 1939 года ВМС обеих стран дважды провели секретные учения наступательного характера, которые предусматривали отражение атаки советского Балтийского флота.

Планы финнов и эстонцев относительно блокады залива были известны советскому руководству, что, естественно, вызывало у него беспокойство.

«Серьезно оценивая возможности ВМС Германии, Финляндии и Эстонии, СССР был сильно обеспокоен тем, что эти союзники в случае возникновения войны без труда смогут основательно блокировать Балтийский флот в горле Финского залива, не позволят ему действовать против немецких кораблей на Балтике и срывать переброски их войск и вооружения в Скандинавию и Прибалтику.

Поэтому, когда осенью 1939 года Иосиф Сталин потребовал территориальных уступок от Финляндии и Эстонии, он ясно осознавал, во имя чего он это делает», — подчеркивают Амосов и Почтарев.

Под «гибридным ударом»

Сейчас Финляндия и Эстония возвращаются к активному военному сотрудничеству, хоть и в рамках блока НАТО.

На днях президент Эстонии Алар Карис дал интервью финской вещательной госкорпорации Yle. В нём он сразу же заявил, что «мы не можем изменить своё местоположение» и что «как сосед России, мы должны готовиться к худшему». В свою очередь, глава Финляндии Александр Стубб, прибывший на этой неделе с визитом в Таллин, сообщил, что их с Карисом объединяют «три главные темы: безопасность, безопасность и безопасность».

И Карис, и Стубб раз за разом повторяли, что их государства «готовы к возможным гибридным атакам со стороны России» — которые якобы уже осуществляются.

«Лучшая реакция на это — сохранять спокойствие и сдержанность, то есть поступать именно так, как Эстония и Финляндия. Лучший способ избежать усугубления ситуации — готовиться, чем мы и занимаемся», — сказал Александр Стубб.

В качестве примера «гибридного воздействия» России Стубб назвал прошлогодний наплыв со стороны РФ в Финляндию мигрантов из стран Глобального Юга, что в Хельсинки использовали в качестве повода для полного закрытия границы. Президент Финляндии уверен, что нашествие этих беженцев организовано российским руководством специально для того, чтобы навредить финнам.

В свою очередь, Карис заявил о том, что недавно российские пограничники забрали поставленные недавно эстонцами в реке Нарва (без предварительного согласования) разграничивающие буи. Карис сказал, что «подобные российские гибридные атаки, вероятно, будут продолжаться» и добавил, что «мы готовы к такому развитию событий».

Александр Стубб считает, что Россия сознательно «провоцирует» соседние страны, и добавляет, что они-то с Карисом делают все возможное для обеспечения безопасности региона.

«Эстония и Финляндия исторически были очень безопасными странами. Вместе мы являемся государствами НАТО, у нас очень хорошо функционирующие общества с высокой способностью к сопротивлению», — уверяет президент Суоми. И Карис, и Стубб подчеркнули, что Эстония и Финляндия являются «безопасными странами для инвестиций», а экономическое развитие «поспособствует повышению чувства безопасности общества».

Сценарии войны

Оба президента коснулись животрепещущего вопроса, активно сейчас дискутируемого на уровне ЕС, — об отправке воинских частей на Украину для помощи Киеву.

Ранее в поддержку данной идеи высказалась премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Карис же сказал, что, «хотя эта тема присутствует в СМИ, она нуждается в обсуждении». Он подчеркнул, что «Украина не просила об этом Эстонию и хочет от западных стран в первую очередь оружия и боеприпасов».

По словам же Стубба, он не желает, чтобы финские войска были направлены на Украину. При этом финский лидер подчеркнул «необходимость обеспечения со стороны западных стран сильной экономической помощи, а также поддержки оружием и боеприпасами». Он подытожил: «Ввод войск на данный момент является спекуляцией. Но мы сделаем все, чтобы Украина выиграла эту войну».

В то же время финская пресса отмечает, что «оборонный план» Эстонии отличается от того, что разработала Финляндия.

Прибалты сейчас непосредственно на границе с Россией строят «балтийскую стену», которая будет состоять из разнообразных полос заграждений, многочисленных блиндажей и приграничных складов для хранения мин (так, чтобы их можно было очень быстро выставить).

Идея состоит в том, чтобы остановить россиян сразу на границе и не дать прорваться вглубь страны. «Это даст время для эвакуации гражданского населения и доставки подкреплений союзников», — поясняет Лукас Милевски, доцент кафедры военной политики в Лейденском университете в Нидерландах.

Стратегия Финляндии не направлена на то, чтобы остановить противника непосредственно на границе. Вместо этого предполагается позволить ему вторгнуться на некоторое расстояние вглубь государства, с тем чтобы финские вооруженные силы ответили стратегией маневренной войны.

«Финны думали о том, чтобы позволить противнику немного продвинуться вглубь, а затем отбросить его», — утверждает финский военный эксперт подполковник Юхани Пихлаямаа. По его словам, «оборона должна иметь глубину и рельеф», а густые леса Финляндии подходят для такой стратегии лучше, нежели относительно плоские равнины Прибалтики.

«Антидронная» стена

Одно из конкретных мероприятий, в рамках которого сейчас намерены сотрудничать Финляндия и Эстония (а также Норвегия, Латвия, Литва и Польша), — анонсированное на днях строительство «стены дронов».

По словам эстонского министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, план заключается в покрытии всей восточной границы техникой, способной обнаруживать и отражать военные беспилотники. «Это уникальная инициатива такого масштаба»», — высказался Ляэнеметс.

Министр отметил, что «нужно быть готовыми к тому, что Россия все чаще станет пытаться нарушить нашу жизнь с помощью беспилотников, поскольку физически проникнуть на территорию Эстонии становится все сложнее».

Глава МВД Эстонии сослался на опыт боевых действий на Украине, где противники ведут непрерывное технологическое соперничество, в том числе в сфере боевых беспилотников.

В свою очередь, сотрудник эстонского Департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаар сообщил, что «важно покрыть всю восточную границу и наши крупные города стационарными средствами обнаружения и отражения беспилотников». По словам Коммусаара, его департамент вместе с зарубежными партнерами в настоящее время разрабатывает соответствующий план.

«Россия и Беларусь продолжают прилагать все усилия, чтобы подорвать внутреннюю безопасность в соседних странах, и наша задача — вместе противостоять этому. Своевременно и пропорционально», — подытожил Ляэнеметс.

Впрочем, некоторые специалисты оценивают план создания «стены дронов» весьма скептически.

«Подобное потребует значительно большего финансирования и новых технологических решений, которые затем необходимо использовать, чтобы добиться этого в реальности. Если мы действительно хотим сбить любой дрон, который пролетает возле нашей границы или через границу, извините, то мы должны везде иметь системы ПВО, которые способны сбивать дроны, в том числе с небольшой отражающей поверхностью», — полагает отставной полковник Национальных вооруженных сил Латвии, депутат парламента этого государства Игорс Раевс.

«Это хорошая инициатива, но я не знаю, как ее реализовать в реальной жизни с теми ресурсами, которые есть у стран Балтии», — отмечает латвийский эксперт.

В свою очередь, министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен сообщила, что проект «стены дронов» направлен на защиту восточной границы НАТО от «провокаций и контрабанды». По ее словам, это окажется постепенный долгосрочный план, и, как можно предположить, весьма дорогостоящий. А проекты такого рода всегда очень ценятся, так как они предполагают хорошую возможность «распилов».