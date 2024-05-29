По украинским соцсетям разбежалась легкая паника и редкие мемы, где нависающий огромным животом спикер Верховной рады Руслан Стефанчук как бы говорит что-то подписывающему Зеленскому: «Давай быстрей, небритый, я теперь здесь главный».

Иван Шилов ИА Регнум Руслан Стефанчук

Хор голосов, включая, естественно, самого Стефанчука, дружно опровергает заявление российского президента Владимира Путина о том, что власть на Украине должна перейти в руки парламента и его главы — ввиду того, что легитимность президента закончилась.

Опровержение строится на том, что Путин плохо знает украинскую Конституцию, которая «на самом деле» говорит совершенно другое. А испуганный глава парламента срочно вышел на брифинг, где заявил, что те, кто сомневаются в легитимности Зеленского, являются врагами Украины.

«Я очень не хочу, чтобы политические гниды расшатывали вопрос легитимности власти в Украине», — подчеркнул он, и эта цитата очень точно показывает, почему Путин сказал то, что сказал. Стефанчук тут сделал ссылку на популярную (хотя и искаженную) цитату из Симона Петлюры, который в своё время высказался про то, что «не так страшны московские воши, как украинские гниды».

То есть речь идет о внутренней оппозиции, которая наверняка будет активно качать тему принадлежности власти — и уже вовсю качает и без того неустойчивый украинский парламент. Когда российский лидер говорит о том, с кем можно говорить о серьезных вещах, а с кем нет, он делает это с расчетом зацепить самолюбие Зеленского, который очень остро реагирует на любые попытки оспорить его лидерство.

Достаточно вспомнить историю с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным, которому прочили политическую карьеру и высчитывали процент народной любви. Генерал был удален со своей должности и назначен послом в Британию (куда до сих пор не уехал), всё его окружение в армии зачищено. Новым главкомом стал гиперлояльный и не стремящийся к публичности генерал Александр Сырский.

«Теперь можем поспорить, кто станет следующим спикером после Стефанчука и когда. Хотя в любом случае это будет какое-нибудь ничтожество, которое никто не любит и у которого нет никакой популярности», — полушутя-полусерьезно говорит собеседник ИА Регнум, работающий аналитиком в одном из управлений Верховной рады.

По его словам, несмотря на верноподданическую позицию Руслана Алексеевича, основания для ревности более чем серьезные. По сравнению с Зеленским он настоящий интеллектуал — даже несмотря на то, что попал на самый верх благодаря КВН.

В студенческие годы Стефанчук играл в команде Хмельницкого института регионального управления и права «Три толстяка» в украинской лиге, где с 1996 г. познакомился с «95-м кварталом» — преемником звездной сборной «Запорожье — Кривой Рог — Транзит».

Однако это не стало профессией, будущий спикер закончил школу с золотой медалью, два вуза, в 33 года стал доктором юридических наук и профессором, преподавал в своей альма-матер и в Киеве, имеет более 500 научных публикаций. Кроме шуток — он действительно серьезный теоретик права и был приглашен в Зе-команду как идеолог и толковый специалист.

Собственно говоря, наиболее качественных людей привел тоже Стефанчук — внезапно разбившийся при падении вертолета министр МВД Денис Монастырский учился и играл в КВН вместе с ним в Хмельницком и, пока был нардепом, подал наибольшее количество законопроектов. Остальные юные «слуги» были просто некомпетентны, а большинство продолжает таковыми оставаться.

Он принадлежал к неформальной группе «нижних» — выходцев из юридической компании Hillmont Partners ныне покойного Сергея Нижнего, еще одного правоведа из Хмельницкого. Эта компания занималась юридическим сопровождением «Квартала 95», потом консультировала студию по налогам, а с уходом её в политику стала обслуживать партию. Нижний был очень влиятельным человеком в ней и завел в парламент несколько земляков.

В команду «верных солдат Зеленского» также вошли связанные со Стефанчуком Ирина Венедиктова (работавшая директором Госбюро расследований, Генпрокурором, а ныне отправленная послом в Швейцарию) и руководитель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев (профессор права из Киевского университета). В принципе, нынешний «легитимный глава государства» даже как-то хвастался, что «практически каждого доктора юридических наук и профессора, который сидит в Верховной раде, привел я».

Сам же неконфликтный и толковый толстяк быстро вошел в доверие к первому лицу и получил почетное второе место в списке «Слуг народа» на парламентских выборах. «Наш идеолог, отвечает за реформирование государственных и правовых институтов и законопроектную работу, большой ученый во всех смыслах этого слова, человек с большими идеями и большим сердцем»,— так сам Зеленский в 2019 году в программе «Право на власть» представил его широкой общественности.

Большое сердце пригодилось, когда глава партии «Слуга народа» и первый спикер Дмитрий Разумков начал играть в свою игру. Сначала он самоустранялся от конфликтов с оппозицией в парламенте (тогда еще включавшей в себя бывших «регионалов»), и отмахивался от них подкованный в юридических вопросах первый вице-спикер — им Стефанчук стал в конце августа 2019 года, а до того был представителем президента.

Затем стало понятно, что один из ключевых членов команды Зеленского, его бывший политтехнолог и «политическое альтер эго» слишком строптив и претендует на самостоятельную позицию — и карьеру. Фактически сразу после своего избрания главой Верховной рады он выступил категорически против концепции так называемого «турборежима». Только что избранный парламент на волне всеобщего энтузиазма немедленно, без оглядки на процедуру, за один день принял более семи десятков законов, определенных Офисом президента как первоочередные. Разумков стал заворачивать законопроекты плохого качества.

Затем он начал требовать соблюдения законов, пошел поперек желания Зеленского распустить Конституционный суд Украины, жестко критиковал решения СНБО, которыми были закрыты оппозиционные каналы, давал слово другим фракциям — и в итоге вылетел из кресла. Туда уселся Стефанчук, который никогда шефу ни в чем не возражал. Он, так сказать, всегда был «опорой режима». Учитывая его габариты — даже краеугольным камнем.

Однако «ключевых людей» в 2019 году в «зеленой» команде было немало. Большинство из них были вышвырнуты, едва проявив какую-то самостоятельность и принципиальность, а главный спонсор и вдохновитель Зеленского-президента — олигарх Игорь Коломойский — вообще сидит в тюрьме.

Такая серьезная заявка, как готовность Путина иметь дела лично с уважаемым профессором Стефанчуком — это мощный удар по расшатанной психике «величайшего лидера мира», который как раз готовится к саммиту в Швейцарии. Один только вопрос от приглашенных «А Руслан Алексеевич будет?» способен вызвать у Зеленского истерику, последствия которой непредсказуемы. Так что главе Верховной рады самое время задуматься о том, как бы не летать вертолетами и поосторожнее переходить дорогу.

Ведь в случае с окончательно потерявшим связь с реальностью «легитимным президентом» это только кажется, что кресло спикера стоит на трибуне — на самом деле оно уже на очень тонком льду.