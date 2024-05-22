Денег, вырученных 50-летней Анной и её 78-летней мамой от продажи половины дома в райцентре Максатиха Тверской области, хватило только на 20-метровую «студию» в новом ЖК на окраине Твери. К тому же половину стоимости квартиры пришлось брать в ипотеку.

Иван Шилов ИА Регнум

Анна не жила с мамой около 30 лет, но сейчас, после перенесённого пожилой женщиной ковида, решила: лучше, если близкий человек будет рядом.

В квартиру они въехали сразу — продавалась со стандартным ремонтом и кухней. Живут полгода. Но Анна призналась ИА Регнум, что уже раскаивается в этом решении.

«Жить вдвоём в крохотной студии в городе сложнее, чем в небольшой части дома, даже с удобствами на улице. Никуда друг от друга не уйдёшь»,— говорит она.

Две немолодые женщины в ограниченном пространстве постоянно сталкиваются с проблемами. У них разный ритм жизни — Анна просыпается в 6 утра, мама — в 10. По-разному питаются: дочь — вегетарианец, мать любит картошку с салом. Квартирка очень быстро пропахла кухонными запахами, которые старшую не смущают, а младшей от них дурно.

Таких случаев — масса, но эпоха таких квартир уже заканчивается.

Квартиры в регионах вырастут

В середине мая в Москве запретили строить однокомнатные квартиры меньше 28 квадратных метров, а двухкомнатные — меньше 44 «квадратов». Квартиру меньше данного метража просто не зарегистрируют. Об этом говорится в информационном письме Москомэкспертизы, разосланном застройщикам в середине мая. В документе им также напомнили, что Жилищный кодекс РФ не относит «студию» к видам жилых помещений.

Вслед за Москвой минимальный метраж для квартир в мае 2024 года установили и в Ленинградской области.

«Ленинградская область как регион — лидер жилищного строительства России поддержит инициативу Москвы по улучшению параметров строящегося жилья», — сообщил губернатор Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.

По его словам, сейчас площадь «студий» в новостройках Ленобласти не может быть ниже 24 квадратных метров, а с 1 июня требуемый минимальный метраж для новых проектов увеличат до 28 «квадратов».

В Екатеринбурге местные власти также отказываются согласовывать проекты многоквартирных домов, где предполагаются квартиры меньше 28 квадратных метров.

Одиночки и трущобы

В Указе президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» от 7 мая 2024 года говорится, что необходимо повысить обеспеченность жильем россиян из расчета не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 — к 2036 году.

Сейчас на одного жителя страны в среднем приходится 27–28 «квадратов», а «студии» — один из самых популярных объектов рынка недвижимости, на них приходится 18% продаж на столичном рынке. Еще сильнее они востребованы в областных центрах.

Архитектор Алексей Жоголев, три раза занимавший должность главного архитектора Твери, согласен с решением установить минимальную площадь для «студий» не меньше 28 квадратных метров. Именно такой площади в советское время были так называемые «малосемейки» — общежития квартирного типа. В таких условиях можно разместить всё необходимое для жизни: кухню, санузел, спальную зону.

Жоголев рассказывает ИА Регнум, что в Москве в последние годы ситуация доходила до абсурда — квартиры разбивали на 11-метровые отсеки и продавали как отдельное жилье. Понятно, что люди пытались закрепиться в столице любыми способами, поэтому даже крохотная недвижимость находила покупателя.

Сам архитектор видел подобные крохотные квартиры, которые сдают в центре Парижа. А в Токио можно найти и квартирки площадью всего в шесть «квадратов». Но это мировые туристические столицы, а стоит ли строить «студии» в областных центрах России для жизни?

Руководитель Центра развития экономики малых городов Тверской области Павел Парамонов считает, что такой вид жилья в российской провинции рассчитан в первую очередь на жителей малых населённых пунктов, стремящихся переехать в город.

«Это жильё для одиночек, оно способствует атомизации общества», — отмечает Парамонов в беседе с ИА Регнум.

РИА Новости/Евгений Биятов

По его словам, жилое пространство напрямую влияет на демографию. Если человек ограничен крохотным метражом, за который ему еще много лет платить ипотеку, он трижды подумает, заводить ли ему семью и рожать ли ребенка.

Указ президента «О национальных целях развития» от 7 мая года ставит целью повышение суммарного коэффициента рождаемости, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей. Если говорить о выполнении указа — «студии» вредны.

Даже если молодая семья может вдвоём жить в крохотной квартире, уже с рождением первенца они задумаются о переезде. А о втором или третьем ребенке нечего и говорить.

Отсюда вытекает одна из основных проблем домов, где преобладают квартиры с малым метражом — быстрая смена жильцов. Как только у людей появляется стимул расширить жизненное пространство, они это делают. Соответственно, квартиры быстро теряют товарный вид, дом может «затрущобливаться».

«Пока мы еще не видим процессов превращения домов в трущобы, но это дело ближайших десятилетий. Такие дома придётся сносить», — прогнозирует Павел Парамонов.

Выгодно продать или удобно переночевать

С точки зрения потребителей и строительного бизнеса оптимальны двухкомнатные квартиры, говорит архитектор Жоголев. «Трёшки» продаются плохо, для российских регионов это уже слишком дорогой сегмент рынка.

«Люди ищут однокомнатные квартиры метражом до 45 метров, двухкомнатные — до 70», — поясняет он.

При этом он уверен, что лучше не смешивать в одном доме квартиры небольшого метража и просторные жилища — «это слишком разный социальный состав, разный подход к жилищу и пользованию общедомовыми территориями».

В свою очередь независимый тверской риелтор Наталья Шипилова рассказывает ИА Регнум, что много «студий» в областных центрах покупают в качестве инвестиционных квартир. И практика себя оправдывает: за два минувших года подобные жилища подорожали в среднем в два раза, их можно выгодно продать.

Помимо «инвесторов», основные покупатели студий — родители студентов и пенсионеры, которые продают большие квартиры, потому что не справляются с квартплатой. Часто, говорит Шипилова, пожилая семья живёт на даче, а в городе им нужна квартира только иногда — переночевать перед посещением врача или на случай сильного мороза.

«Студии в любом случае получаются примерно на 30% дешевле однокомнатной квартиры — за счёт меньшего количества дверей, коридора и так далее»,— поясняет риелтор.

А если платить нужно меньше, можно и потерпеть, что в крохотной квартире туалет совмещён с кухней.