«Кухня в туалете» — всё. В России запрещают строить крохотные квартиры
Денег, вырученных 50-летней Анной и её 78-летней мамой от продажи половины дома в райцентре Максатиха Тверской области, хватило только на 20-метровую «студию» в новом ЖК на окраине Твери. К тому же половину стоимости квартиры пришлось брать в ипотеку.
Анна не жила с мамой около 30 лет, но сейчас, после перенесённого пожилой женщиной ковида, решила: лучше, если близкий человек будет рядом.
В квартиру они въехали сразу — продавалась со стандартным ремонтом и кухней. Живут полгода. Но Анна призналась ИА Регнум, что уже раскаивается в этом решении.
«Жить вдвоём в крохотной студии в городе сложнее, чем в небольшой части дома, даже с удобствами на улице. Никуда друг от друга не уйдёшь»,— говорит она.
Две немолодые женщины в ограниченном пространстве постоянно сталкиваются с проблемами. У них разный ритм жизни — Анна просыпается в 6 утра, мама — в 10. По-разному питаются: дочь — вегетарианец, мать любит картошку с салом. Квартирка очень быстро пропахла кухонными запахами, которые старшую не смущают, а младшей от них дурно.
Таких случаев — масса, но эпоха таких квартир уже заканчивается.
Квартиры в регионах вырастут
В середине мая в Москве запретили строить однокомнатные квартиры меньше 28 квадратных метров, а двухкомнатные — меньше 44 «квадратов». Квартиру меньше данного метража просто не зарегистрируют. Об этом говорится в информационном письме Москомэкспертизы, разосланном застройщикам в середине мая. В документе им также напомнили, что Жилищный кодекс РФ не относит «студию» к видам жилых помещений.
Вслед за Москвой минимальный метраж для квартир в мае 2024 года установили и в Ленинградской области.
«Ленинградская область как регион — лидер жилищного строительства России поддержит инициативу Москвы по улучшению параметров строящегося жилья», — сообщил губернатор Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.
По его словам, сейчас площадь «студий» в новостройках Ленобласти не может быть ниже 24 квадратных метров, а с 1 июня требуемый минимальный метраж для новых проектов увеличат до 28 «квадратов».
В Екатеринбурге местные власти также отказываются согласовывать проекты многоквартирных домов, где предполагаются квартиры меньше 28 квадратных метров.
Одиночки и трущобы
В Указе президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» от 7 мая 2024 года говорится, что необходимо повысить обеспеченность жильем россиян из расчета не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 — к 2036 году.
Сейчас на одного жителя страны в среднем приходится 27–28 «квадратов», а «студии» — один из самых популярных объектов рынка недвижимости, на них приходится 18% продаж на столичном рынке. Еще сильнее они востребованы в областных центрах.
Архитектор Алексей Жоголев, три раза занимавший должность главного архитектора Твери, согласен с решением установить минимальную площадь для «студий» не меньше 28 квадратных метров. Именно такой площади в советское время были так называемые «малосемейки» — общежития квартирного типа. В таких условиях можно разместить всё необходимое для жизни: кухню, санузел, спальную зону.
Жоголев рассказывает ИА Регнум, что в Москве в последние годы ситуация доходила до абсурда — квартиры разбивали на 11-метровые отсеки и продавали как отдельное жилье. Понятно, что люди пытались закрепиться в столице любыми способами, поэтому даже крохотная недвижимость находила покупателя.
Сам архитектор видел подобные крохотные квартиры, которые сдают в центре Парижа. А в Токио можно найти и квартирки площадью всего в шесть «квадратов». Но это мировые туристические столицы, а стоит ли строить «студии» в областных центрах России для жизни?
Руководитель Центра развития экономики малых городов Тверской области Павел Парамонов считает, что такой вид жилья в российской провинции рассчитан в первую очередь на жителей малых населённых пунктов, стремящихся переехать в город.
«Это жильё для одиночек, оно способствует атомизации общества», — отмечает Парамонов в беседе с ИА Регнум.
По его словам, жилое пространство напрямую влияет на демографию. Если человек ограничен крохотным метражом, за который ему еще много лет платить ипотеку, он трижды подумает, заводить ли ему семью и рожать ли ребенка.
Указ президента «О национальных целях развития» от 7 мая года ставит целью повышение суммарного коэффициента рождаемости, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей. Если говорить о выполнении указа — «студии» вредны.
Даже если молодая семья может вдвоём жить в крохотной квартире, уже с рождением первенца они задумаются о переезде. А о втором или третьем ребенке нечего и говорить.
Отсюда вытекает одна из основных проблем домов, где преобладают квартиры с малым метражом — быстрая смена жильцов. Как только у людей появляется стимул расширить жизненное пространство, они это делают. Соответственно, квартиры быстро теряют товарный вид, дом может «затрущобливаться».
«Пока мы еще не видим процессов превращения домов в трущобы, но это дело ближайших десятилетий. Такие дома придётся сносить», — прогнозирует Павел Парамонов.
Выгодно продать или удобно переночевать
С точки зрения потребителей и строительного бизнеса оптимальны двухкомнатные квартиры, говорит архитектор Жоголев. «Трёшки» продаются плохо, для российских регионов это уже слишком дорогой сегмент рынка.
«Люди ищут однокомнатные квартиры метражом до 45 метров, двухкомнатные — до 70», — поясняет он.
При этом он уверен, что лучше не смешивать в одном доме квартиры небольшого метража и просторные жилища — «это слишком разный социальный состав, разный подход к жилищу и пользованию общедомовыми территориями».
В свою очередь независимый тверской риелтор Наталья Шипилова рассказывает ИА Регнум, что много «студий» в областных центрах покупают в качестве инвестиционных квартир. И практика себя оправдывает: за два минувших года подобные жилища подорожали в среднем в два раза, их можно выгодно продать.
Помимо «инвесторов», основные покупатели студий — родители студентов и пенсионеры, которые продают большие квартиры, потому что не справляются с квартплатой. Часто, говорит Шипилова, пожилая семья живёт на даче, а в городе им нужна квартира только иногда — переночевать перед посещением врача или на случай сильного мороза.
«Студии в любом случае получаются примерно на 30% дешевле однокомнатной квартиры — за счёт меньшего количества дверей, коридора и так далее»,— поясняет риелтор.
А если платить нужно меньше, можно и потерпеть, что в крохотной квартире туалет совмещён с кухней.