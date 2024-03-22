Из Белгородской области из-за обстрелов эвакуируют около девяти тысяч детей, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в четверг, 20 марта. В первую очередь выедут дети из Белгорода, Белгородского и Грайворонского районов, а также из Шебекинского округа.

Иван Шилов ИА Регнум

В пятницу, 22 марта, 1200 ребят отправляются в Тамбов, Калугу и Пензу. За этим последуют рейсы в Ставропольский край и Дагестан. Механизм эвакуации, отметил Гладков, уже выстроен.

Решение вывезти детей власти приняли из-за непрекращающихся обстрелов. С 11 по 17 марта в Белгородской области погибли 16 мирных жителей, 98 получили ранения. Еще 5 человек погибли 18 марта — среди них 17-летний подросток.

Запланировано, что дети будут находиться в других регионах три недели. Но срок при необходимости могут продлить до окончания учебного года.

Предоставлено уполномоченной по правам ребенка в Дагестане

В Дагестан отправятся около 500 детей. Точной даты приезда пока нет, но регион уже готовится, рассказала ИА Регнум уполномоченная по правам детей Дагестана Марина Ежова.

В республике готовы принять и малышей, и ребят постарше. Учтут возраст и особенности детей, говорит Ежова: продолжается учебный год, поэтому поездка должна включать не только отдых, но и продолжение обучения.

Предоставлено уполномоченной по правам ребенка в Дагестане

Для Дагестана это уже не первый опыт. В республике раньше побывали дети из новых регионов России и палестинские беженцы. Схема работы налажена, есть перечень «детских локаций», где ребята чувствуют себя максимально комфортно.

Предоставлено уполномоченной по правам ребенка в Дагестане

Предоставлено уполномоченной по правам ребенка в Дагестане

«Мы готовы принять ребят. Сейчас всё зависит от белгородской стороны. Скажут завтра — примем завтра», — отмечает Ежова.

Селят ребят в детских лагерях, спортивных и музыкальных школах-интернатах. Но не только.

«У нас была группа детей с некоторыми нарушениями. Естественно, они ехали в специальные санатории, подведомственные Минздраву», — сообщила уполномоченная по правам детей Дагестана.

Предоставлено уполномоченной по правам ребенка в Дагестане

Готовы принять детей и местные жители. Три года назад сообщество «Землячество Донбасса» обратилось к властям региона с просьбой размещать детей не в лагерях и интернатах, а в семьях. Так стартовал проект «Здравствуй, Россия».

Предоставлено уполномоченной по правам ребенка в Дагестане

«Из новых территорий приезжали дети постарше, жили две недели в семьях — от Дербента до Горного Хунзаха. Ребята наряжалась в национальные костюмы, девочки учились готовить дагестанские блюда. А если будет хороший джигит, то можно и замуж отдать», — смеётся Марина Ежова.

Предоставлено уполномоченной по правам ребенка в Дагестане

Любой гость сможет почувствовать себя по-настоящему местным — проскакать на коне, поносить бурку.

В целом погружение в культуру, знакомство с традициями республики — обязательная часть программы. А Дагестану есть что показать и чем порадовать: красивейшая природа, гостеприимные люди, вкусная и сытная еда.

Предоставлено уполномоченной по правам ребенка в Дагестане

Для дагестанцев же приезд гостей — повод устроить праздник. Тем более, когда есть возможность помочь.

«Дети должны чувствовать себя обычными, нормальными, счастливыми ребятами, которые приехали отдыхать и веселиться. Это наши ребятишки. Не важно, откуда они: из России, Сирии или Палестины — это дети», — подчёркивает Марина Ежова.

Очень хочется, добавляет она, чтобы в памяти ребят поездка осталась ярким интересным приключением, а не вынужденным временным переселением.