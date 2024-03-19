На фронт СВО уроженец Иркутска, военный фельдшер Сергей Надмидон, отправился добровольцем. Вытаскивая сослуживца с поля боя, попал под артобстрел, лишился обеих ног. Но дух Сергея это не сломило. Он вернулся к полноценной жизни, в ближайших планах — покорение Эльбруса.

Фото из личного архива Сергея Надмидона

Медицина привлекала его с детства, рассказывает ИА Регнум 33-летний Надмидон. Когда понял, что можно одновременно связать жизнь и с медициной, и с армией, решил — такой шанс упускать нельзя. Поступил в военно-медицинский институт.

О своём выборе никогда не жалел.

После окончания учёбы Сергей отправился служить в воинскую часть в Мурманской области — командиром медвзвода. Когда в феврале 2022 года началась СВО, был в отпуске. Быстро стало понятно, что на фронте нужны врачи. Долго не раздумывал — поехал.

К тому времени у фельдшера уже был военный опыт, поэтому сразу допустили на линию фронта. В конце марта находился в Харьковской области. В подчинении были фельдшеры, санинструкторы, санитары, водители машин с красным крестом.

«Попал в то же подразделение, где до этого проходил службу», — говорит мужчина.

Когда поступал сигнал о «трёхсотых» — раненых, сразу же шли на выручку. Часто приходилось работать прямо во время перестрелок, вспоминает Надмидон. Труднее всего было с минно-взрывными ранениями — это уже серьёзная травма.

«Страшно всегда было, не боятся только дураки и мертвые. Чувство страха всегда было — и оно многогранное», — признаёт Сергей, поясняя, что боялся и за себя, и за подчинённых, а еще опасался, что вовремя не успеют добраться до раненого и помочь ему.

Казалось, что жизнь закончилась

В мае 2022 года Сергей вместе со своим взводом попал под артиллерийский обстрел.

Подразделение приняло бой, было много раненых. Сергей с сослуживцами выдвигались к пострадавшим, оказывали первую помощь и отправляли их в госпиталь.

Когда сделали очередную перевязку и пошли обратно на позиции, рядом взорвался вражеский артиллерийский снаряд. Укрыться было невозможно.

«Увидел вспышку перед глазами, инстинктивно зажмурился. Открыл глаза — лежу. Понял, что попали под артобстрел. Увидел Виталю, моего товарища, он не двигался. Зову его, не откликается. Понял, что погиб», — говорит Сергей.

Остальные шевелились. Начал отдавать команды — что делать, как оказать себе помощь.

В момент взрыва у Надмидона сорвало пояс с групповой аптечкой, медицинский рюкзак и рацию. Осталась только индивидуальная аптечка с одним жгутом.

«Оценил свое состояние. Увидел, что ноги сильно пострадали. Подо мной разливается лужа крови. Определил место кровотечения — левая нога. Правая тоже кровила, но не так сильно, поэтому решил наложить жгут на левую», — вспоминает мужчина.

В этот момент к раненым подбежали разведчики, вышедшие из боя. Позвали подмогу, погрузили пострадавших на технику и эвакуировали в госпиталь.

Фото из личного архива Сергея Надмидона

В медицинском отряде специального назначения, куда доставили бойцов, Сергей узнал своего однокурсника — анестезиолога-реаниматолога. Он и принял Надмидона. Оба удивились встрече.

Быстро провели все необходимые процедуры. Оказалось, что ноги спасти нельзя — немедленная операция, ампутация.

«Было тяжело», — не скрывает Сергей, отвечая на вопрос, как он воспринял новость об ампутации.

Казалось, жизнь закончилась. Спасла поддержка родных и друзей: «стыдно быть слабым с такой поддержкой, права морального не имею».

В то же время, говорит он, если бы появился шанс вернуться в прошлое — снова отправился бы на фронт.

Уже на следующий день после ранения Сергея с сослуживцами эвакуировали в Санкт-Петербург — в клинику при военно-медицинской академии. Затем перевели во второй филиал госпиталя им. Вишневского в научно-медицинский учебный центр. Началась реабилитация. Там же подготовили протезы, на которых его учили ходить.

«Сейчас хожу без трости. Друзья говорят, что даже не видно, что на протезах. Хромота, конечно, есть, но говорят, что и со здоровыми ногами такое бывает», — говорит Сергей, отмечая, что сложное восстановление не повлияет на его планы на жизнь.

Впереди — сноуборд и Эльбрус

После реабилитации мужчина вернулся в часть и продолжил службу. Тогда же поступило предложение поступить в Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова.

В аудиториях Сергей — самый старший после преподавателя. И речь не только о возрасте. Однокурсники обычно обращаются к нему по званию — товарищ капитан.

Главная цель — совершенствовать знания и медицинские навыки, чтобы после помогать людям, попавшим в похожую тяжелую ситуацию. Нельзя позволить им впадать в уныние.

Также Сергей намерен в ближайшее время снова стать на сноуборд. Снова, потому что катался около 10 лет, спускался с разных точек Эльбруса, на Красной Поляне. При этом учиться приходится практически заново.

«Пробовал уже вставать на доску. Субъективно: было достаточно криво. В своих фантазиях я должен был встать и покатиться, но, к сожалению, так не получилось. Но друзья говорят, что я слишком самокритичен: они думали, я вообще не встану», — рассказывает Сергей.

Фото из личного архива Сергея Надмидона

Еще одна задача — «закрыть личный гештальт»: подняться с другом на вершину Эльбруса. Нужны тщательная подготовка и специальные протезы.

В то же время Надмидон хотел бы вернуться на фронт. Но, говорит, понимает, что в нынешнем состоянии будет там обузой.

«Мне так и сказали: Серёга, ты свое отвоевал, отдыхай», — вздыхает он, добавляя: «Впереди нас ждут новые вызовы, новые победы».