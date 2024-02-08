Сразу несколько случаев насилия над детьми, зафиксированные видеокамерами, стали доступны массовой аудитории за последнее время. Однако выводы из этого делаются прямо противоположные. В чем же на самом деле причина: в реальном росте насилия в отношении детей, увеличении числа камер наблюдения или вовсе в изменении общественных настроений?

Иван Шилов ИА Регнум

В городе Стерлитамак школьник спас свою сестру от незнакомца, который схватил девочку, чтобы увести с собой. Мальчик вовремя среагировал и потянул сестру за руку, буквально вырвав её из рук похитителя. Злоумышленника, который засветился на городских камерах, сейчас ищут.

Разошлась в сети и видеозапись с камеры домофона из Набережных Челнов, на которой видно, как мать избивает своего ребенка у входа в многоэтажный дом. Социальные службы и прокуратура Татарстана уже заинтересовались информацией о жестоком обращении с ребенком, полицейская проверка также идет своим чередом.

На прошлой неделе в Краснодаре полицейские начали изучать информацию об избиении женщиной мальчика в лифте одной из городских многоэтажек — опять же, после того, как у них оказалась видеозапись с камеры наблюдения, на которую попала вся сцена. «Инициировано проведение проверки, в ходе которой будет установлена личность гражданки, мотивы ее поступка», — отметили в полиции региона.

Эти и многие другие случаи насилия над детьми попали в публичное поле благодаря установленным на улицах, в домофонах, в лифтах, в подъездах камерам наблюдения, которых в России становится все больше и больше. Не будь видеозаписей, далеко не факт, что преступления были бы зарегистрированы правоохранительными органами — и вообще замечены.

Куда смотрит Большой Брат

Еще несколько лет назад Россия вышла на второе место по темпам роста числа видеокамер, находящихся в публичных местах. За период с 2019 по 2023 годы в стране установили порядка 1,2 миллиона камер. При этом специалисты из Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ отмечают, что планируется установка еще 3,8 млн устройств.

Повсеместное внедрение видеонаблюдения вызывает горячие споры относительно безопасности персональных данных и неприкосновенности частной жизни граждан, однако однозначно дает свои плоды в сфере противодействия преступности.

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«В случае, если правонарушение все-таки произошло и правоохранительные органы расследуют его, то более 62% раскрытых преступлений использовали в доказательной базе систему видеоизображения», — рассказывает заместитель главы Минцифры Дмитрий Угнивенко.

Более того, для увеличения раскрываемости преступлений в будущем все камеры планируется подключить к системе искусственного интеллекта. На сегодняшний день, по словам Угнивенко, в ней работают примерно 30% уличных устройств. Предполагается и дальнейшее развитие системы «Безопасный город», которая помогает отследить преступников по камерам, расположенным в транспорте, на улицах и в других общественных местах.

Вполне вероятно, что случаи насилия над детьми, подобные описанным выше, также будут раскрыты, а виновные наказаны именно благодаря тому, что их деяния были зафиксированы объективом камеры.

Казалось бы, наличие пишущих видео устройств на каждом углу должно способствовать снижению уровня преступности, ведь правоохранительные органы сегодня могут сравнительно легко и быстро получить информацию о нарушителях.

С одной стороны, как рапортует МВД, в последнее время действительно наблюдается некоторое снижение количества зарегистрированных преступлений, а раскрываемость дел повышается. Однако, что касается преступлений против детей, статистика не столь утешительна. Число нарушений и пострадавших лишь увеличилось, причем в те годы, когда камеры повсеместно внедрялись в России. Или они просто стали заметнее?

Безусловно, точное число противоправных действий в отношении несовершеннолетних едва ли можно подсчитать. Дети очень часто никому не рассказывают об инцидентах, особенно небольших, а о случаях насилия в семье редко становится известно правоохранителям. Не факт, что дальнейшее внедрение видеонаблюдения само по себе способно кардинально изменить ситуацию, однако видеозаписи, попавшие в сеть, выполняют важную социальную роль.

Когда случаи насилия над детьми попадают в публичное поле, они широко расходятся, комментируются, вызывают отклик и активное обсуждение. Их участившееся появление едва ли означает, что такого насилия стало больше — просто больше стало видеокамер, а записи стали доступнее. Но то, что общество так живо начинает обсуждать и высказывать нетерпимость, можно считать признаком его здоровья.

Дорога к восстановлению справедливости и профилактике преступлений лежит, в том числе, и через общественный резонанс: чем больше мы видим — тем живее реагируем. И по реакции общества видно, что насилия оно не приемлет.

Кроме того, его острая нетерпимость к таким случаям положительно влияет на работу правоохранительных органов. Разошлось в сети видео из Набережных Челнов — и вот уже идут прокурорские проверки, дело держит на контроле уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, а председатель Следственного комитета требует доклад. Случилось бы это, не попади ситуация на камеру, а потом на глаза общественности, вопрос риторический.

С оглядкой на камеру

Увеличение зон, «прикрытых» видеонаблюдением, повысит выявляемость подобных преступлений и привлечет внимание к проблеме со стороны общества — в том числе родителей, через опубликованные видео. Если происшествие, описанное словами, можно трактовать по-разному (и вообще забыть, переврать или скрыть), то спорить с видеозаписью значительно труднее.

Как говорит в беседе с ИА Регнум генерал-майор полиции в отставке Владимир Михалевич, камеры могут положительно влиять на раскрываемость преступлений, но для этого нужно, чтобы они именно работали, а не висели, лишь формально присутствуя на месте. Если же камеры исправно функционируют, то такие устройства могут сыграть важную роль в обеспечении безопасности детей, будучи, в частности, установленными в местах общего пользования жилых домов, говорит эксперт.

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«Очень много преступлений в отношении детей совершается именно в подъездах и лифтах», — отмечает Михалевич. Наличие там работающих камер повышает вероятность того, что преступник не уйдет от ответа, а дорога домой у несовершеннолетних станет спокойнее и безопаснее.

Да, уличные и подъездные камеры не могут записать правонарушения, совершенные в частных домах и квартирах. Но что касается общественных мест, наличие в них камер, по идее, должно внушать потенциальным преступникам мысль о том, что полиция придет к ним уже в день совершения преступления либо спустя короткое время.

Останавливает ли их это соображение? К сожалению, не всегда. Вероятно, просмотр в отделении полиции ролика с собственным участием становится для некоторых неприятной неожиданностью. Может быть, наличие камер вокруг просто не укладывается в их голове?

Впрочем, как говорят психологи, если человек знает, что рядом есть камера, которая записывает его действия, он начинает вести себя гораздо сдержаннее и куда более законопослушно.

Когда появляется индивидуальная ответственность, пропадает желание совершать преступление, на которое человек пошел бы в уверенности, что его не узнают или в группе подельников.

Осознание того, что противоправные действия могут стать публично известными, может остановить человека. Поэтому с точки зрения предотвращения, как минимум, части правонарушений в распространении камер есть большой смысл.