Стерлитамак, Башкирия, 6 февраля, 2024, 09:55 — ИА Регнум. В Башкирии школьник спас свою сестру от незнакомца, который схватил девочку за руку, чтобы увезти с собой, сообщил 6 февраля Telegram-канал «112».

Кадр из видео

По данным источника, инцидент произошёл в Стерлитамаке. Брат с сестрой возвращались из школы, когда у подъезда неизвестный мужчина в балаклаве схватил девочку за руку, чтобы увезти с собой. Однако мальчик вовремя среагировал и потянул сестру за руку, буквально вырвав её из рук похитителя.

Теперь по данному инциденту проводят проверку.

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Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года восьмилетнюю девочку похитили в Козельске в Калужской области. К поискам пропавшего ребёнка подключились полицейские и волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». Позднее похитители потребовали за ребёнка выкуп — 1,5 млн рублей.

Вскоре после этого девочку нашли. В сопровождении полицейских девочку доставили в больницу. Выяснилось, что похитителями второклассницы в Козельске оказалась семья из четырёх человек — мужа, жены и двух детей.