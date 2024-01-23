Должники по коммунальным услугам — «класс нищих собственников», и их приватизированные квартиры надо передать в муниципальную собственность. Такую идею высказал председатель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков.

Иван Шилов ИА Регнум

Приватизация в России в 90-х была огромной ошибкой и как раз породила множество собственников, не умеющих, а часто и не желающих управлять своим домом, заявил Широков в большом интервью «Аргументам и фактам».

Правда, представитель ТПП сделал оговорку — забирать у малоимущих россиян квартиры из частной собственности в муниципальную нужно исключительно на добровольной основе.

Сейчас к злостным неплательщикам за «коммуналку» применяются различные санкции — от штрафов до запрета на выезд должника за рубеж, и теоретически — до выселения его из квартиры. Но подчеркнём — выселение происходит по решению суда, причём здесь вступают в силу разные механизмы.

Если речь идёт о квартире, которую человек снимает по договору социального найма, то работает статья 90 Жилищного кодекса — должника могут выселить на другую жилплощадь, исходя из «размера, установленного для вселения граждан в общежитие».

Из приватизированной квартиры не могут выселить, если это единственное жильё у должника (об этом говорится в 446-й статье Гражданского кодекса). И, по оценке практикующих юристов, такая санкция как выселение в отношении собственников приватизированных квартир на практике не работает — суд присуждает выплату долга.

«Деприватизация» пока фигурирует только на уровне предложений. И как пояснили ИА Регнум в ТПП, Широков выразил лишь своё мнение, а не позицию всей палаты. Но высказал не просто как частное лицо, а как глава комитета ТПП.

«Дети пусть позаботятся о себе сами»

Сам Андрей Широков в беседе с ИА Регнум пояснил свою позицию, подчеркнув: любая собственность требует затрат на содержание. Эти деньги надо где-то брать, причем затраты на собственность должны соответствовать экономическим расчетам, которые делаются по тому или иному многоквартирному дому.

При этом собственники могут сами утверждать (на собраниях) стоимость содержания общего имущества, но если они этого не делают, то за них это делают местные власти.

«Власть всегда минимизирует затраты, потому что она попадает на расходы из бюджета на субсидии, так как увеличивается число людей, которые подпадают под эти субсидии», — заявил Широков, добавив, что в некоторых муниципалитетах такого бюджета попросту не хватает.

Собеседник действительно считает массовую приватизацию жилья ошибкой. Сейчас 89% жилого фонда страны находится в частной собственности граждан. То есть государство фактически отдало миллионы квадратных метров российским гражданам без права требования отдать обратно.

По оценке Широкова выходит, что в России задолженность по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ) — свыше 1 трлн рублей, из которых 60% приходится на должников из многоквартирных домов.

Несмотря на то, что человек — «огромный неплательщик», он может продавать, дарить передавать по наследству имущество. Представитель ТПП предлагает ограничить эти права, чтобы человек мог только пользоваться жильем, но не распоряжаться им.

«Дети и внуки пусть о себе позаботятся сами. Зачем паразитов дальше разводить?», — так прокомментировал наш собеседник вопрос, «а что же мы оставим детям?».

Нужна некая модель деприватизации, где «человек остается в квартире, но при этом не является собственником». Сама по себе субсидированная аренда стоит недорого. Законодательство определяет, исходя их средств гражданина, какую часть платит он, а какая идёт из госбюджета.

«Он уже не платит за капремонт общедомового имущества, он платит только за социальный найм и коммунальные услуги, которыми пользуется. То есть никто россиян лишать жилья не собирается», — подчёркивает представитель ТПП.

Но при этом напомним, что процесс выселения для тех, кто пользуется муниципальной квартирой — несколько отличается от (практически не работающего) механизма выселения собственника.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Дело добровольное

Председатель думского комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская в беседе с ИА Регнум подчеркнула, что в вопросе о деприватизации ключевое слово — добровольно. Кроме того, эта процедура должно проходить с согласия всех собственников жилья.

«Когда человек деприватизирует свое жилье, он право на повторную приватизацию не имеет, — указывает депутат. — Это был способ защиты, но потом, эта норма стала работать с точки зрения экономической, потому что, когда это всё начиналось, не было еще эпопеи с капитальным ремонтом, взносом на капремонт со стороны собственников и так далее. Не было такого налога, как сейчас, он был чисто символический», — отмечает Хованская.

Вместе с тем, по мнению депутата, деприватизация и переход на соцнайм напротив, увеличит нагрузку на госбюджет. Ведь социальный наниматель не платит за капитальный ремонт, налог, который сейчас «кусается», нанимателю также не надо страховать жилище. То есть эта финансовая составляющая снимается с гражданина и ложится на плечи государственного бюджета.

Мнение, что данная процедура поможет финансово поддерживать сети ЖКХ Хованская считает ошибочным. «На это влияет фиксированный тариф, который регулируется и устанавливается субъектом РФ, но при этом он не может превышать предел, который устанавливает ФАС», — отметила она.

Но депутат всё же согласна с тем, что мы «пробили класс нищих собственников», отметив, что такие граждане не могут себя ощущать полноценными владельцами имущества и им тяжело нести это время. Хотя адресная помощь малоимущим всё же гарантируется Конституцией.

По мнению собеседницы, долговая проблема в сфере ЖКУ куда глубже. «Часть долгов, формирует публичная власть, так сказать, — отмечает Хованская, — Тут на первом месте у нас федеральные органы, на втором — муниципалитеты наши нищие, которые не могут вносить свою лепту в тот же ремонт. Ну и на последнем месте — субъекты, которые в наиболее таком приличном состоянии. Так что не надо говорить, что только граждане должники, у нас и публичная власть тоже является должником».

В РФ есть две категории должников — реально малоимущие граждане, которым нужна помощь. А также есть те, кто приобрел жилье по низкому когда-то ипотечному проценту, но при этом не платят по счетам ЖКУ, подметила собеседница. Именно со второй категорий в первую очередь нужно разбираться, считает Хованская, а не кидаться деприватизацией во всех подряд.

Насильно выселить не смогут

По нынешнему законодательству, понятие «деприватизация» — это добровольный возврат жилья муниципалитету, пояснил ИА Регнум юрист Никита Дорошок.

Аннулировать договор приватизации можно только через суд, подтвердил эксперт. Добровольно аннулировать документ — «деприватизировать» жилое помещение можно, если жилье соответствует требованиям закона и должны быть собраны все необходимые документы.

Говоря о возможном выселении собственника за долги, юрист напоминает о том, что здесь во главе угла стоит статья 35 Конституции РФ.

«Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения», — подчеркнул Дорошок.

За долги по ЖКХ так же, как и по любым другим долгам, из приватизированной квартиры могут «выселить» только если это не единственное жилье, или же в рамках процедуры банкротства. Также сюда относится жилье, которое признано «элитным», но тогда должно предоставляться иное место жительства.

«Других механизмов изъятия жилых помещений у граждан нет и в рамках действующего законодательства не предвидится», — подчеркнул юрист.