В 2024 году Россия становится председателем одновременно двух важнейших для нее интеграционных организаций — региональной и глобальной: СНГ и БРИКС.

Иван Шилов ИА Регнум

Да, раньше эти организации недооценивали. Многие говорили о том, что СНГ стало бесполезным по причине того, что все, кто хотел более глубокой интеграции с Россией, объединились в рамках Евразийского экономического союза.

Говорили, что БРИКС — это сообщество совершенно разных стран, объединенных стремлением к суверенитету. И это стремление является залогом того, что никакого углубления интеграции в рамках БРИКС не будет.

Однако события последнего года показали неправоту обеих точек зрения.

Если говорить о БРИКС, то оно фактически стало точкой сборки многополярного мира. Все дружественные России страны — а также те, кто просто видит в этой многополярности единственный залог для сохранения суверенитета — уже давно выступали за создание мироустройства, основанного на справедливости и принципах ООН.

«Мы против какой бы то ни было гегемонии, пропагандируемой некоторыми странами своей исключительности и основанной на этом постулате новой политики — политики продолжающегося неоколониализма», — сформулировал их общий подход Владимир Путин.

Он и многие другие политики не раз призывали западных лидеров содействовать трансформации глобального порядка. Начать расширение Совбеза, отказаться от политики навязывания собственных ценностей и взглядов на мир, перестать использовать контроль над мировой торговлей для подавления несогласных. Признать, наконец, что те страны и народы, которые не разделяют американский взгляд на мир, не являются ни врагами, ни странами/народами второго сорта.

Запад, однако, отказывался. И тогда Россия, Китай и другие заинтересованные страны перешли к самостоятельному формированию альтернативных институтов глобального управления. Одним из которых и стало БРИКС.

«БРИКС — это механизм создания международной системы торговли и экономического сотрудничества, независимый от американоцентричной системы, которая сейчас используется для ведения санкционной войны против России и других государств. Эта агрессия заставляет наши страны объединяться и создавать новые, независимые институты и форматы взаимодействия», — поясняет ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Причем эти институты создавались пятью странами, где проживает более трех миллиардов человек и которые по показателю ВВП по ППС уже превысили долю в мировой экономике, занимаемую «Большой семеркой».

И страны системно продолжали интеграцию. Диверсифицировали цепочки поставок, занимались дедолларизацией во взаимных расчетах, развивали цифровую экономику и т.п.

Неудивительно, что интерес к БРИКС резко вырос. С 2024 года (то есть в ходе российского председательства) в организацию войдут Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. При этом число желающих пополнить ряды измеряется десятками.

Собственно, сейчас на российское председательство придется не только интеграция новых членов, но и поиск сфер и методов для углубления взаимодействия внутри БРИКС. «Первейшая задача на ближайшее время — создание общей, независимой от американских банков и доллара системы международных расчётов. В том числе для обеспечения международной торговли самыми разными товарами.

Здесь потребуется выработка нового валютного пула, распространение опыта расчетной системы «Мир» на другие государства и постепенное внедрение её в деловой оборот. Этот процесс нужно форсировать, иначе многие страны и народы будут уязвимы перед новыми санкционными ударами со стороны США», — считает Никита Мендкович.

Неслучайно председательство России будет проходить под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Москва планирует порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий (в которых, кстати, примут участие свыше десятка российских городов).

И если России удастся углубить интеграционные процессы, БРИКС, по сути, превратится в самый настоящий «первый мир» XXI века. В него будут входить почти все региональные лидеры — Россия, Индия, Китай, Бразилия, ЮАР, Саудовская Аравия, Иран.

«Я считаю, что в будущем система БРИКС будет только расширяться, поскольку американоцентричная система торговли терпит крах, как и неоколониальная система, выстроенная вокруг США и Великобритании. И новые страны будут присоединяться к формату БРИКС, дабы на новой основе выстраивать свои отношения со внешними поставщиками и потребителями», — говорит Никита Мендкович.

Что же касается СНГ, то да, основная интеграция сейчас проходит в рамках ЕАЭС. Однако не стоит забывать, что СНГ — это огромное взаимозависимое пространство, где благополучие и безопасность каждой страны напрямую зависит от благополучия и безопасности всех его соседей. И даже если эти соседи пока не готовы к участию в ЕАЭС, в их интересах реализовывать проекты по коллективному развитию.

В октябре президент Владимир Путин на встрече лидеров СНГ в Бишкеке отметил, что Россия настроена на активную работу по дальнейшему укреплению авторитета Содружества как интеграционного объединения, а также развитию всестороннего сотрудничества в рамках СНГ. Естественно, на принципах взаимопонимания, доверия, равноправия и добрососедства.

Поэтому в рамках своего председательства в 2024 году Россия продолжит уделять особое внимание углублению интеграции. В энергетике, что особенно важно для среднеазиатских государств, промышленности и сельском хозяйстве, транспортной сфере, связи и других областях.

Действия Москвы в рамках СНГ и БРИКС еще раз продемонстрировали провал западной политики по превращению России в страну-изгоя. Скорее, наоборот, из-за субъективных ошибок (поддержка Израиля) и объективных процессов (крах западной глобализации) изгоями становятся сами Соединенные Штаты. Причем в тех вопросах, в информационное освещение которых они вложили миллиарды долларов.

Так, исследование, проведенное британским изданием «The Economist», показало, что действия России на Украине до сих пор осуждает преимущественно Запад. Остальные страны либо придерживаются нейтралитета, либо даже поддерживают Россию.

«Процесс разрушения западноцентричного миропорядка становится необратимым. Англосаксы и в целом коллективный Запад теряют влияние, перестают быть главным субъектом международных отношений», — говорит секретарь российского Совбеза Николай Патрушев. И с ним не спорят уже даже американцы.

Вопрос лишь в том, что они теперь будут делать? Продолжат пытаться удержать свое лидерство? Или все-таки начнут встраиваться в новую глобальную мировую систему, которую сейчас создает Россия со своими союзниками. Мы же двери ни для кого не закрываем.