Последние месяцы 2023 года, юбилейного для музея-заповедника «Коломенское», были отмечены подготовкой к реставрации жемчужины древнерусской архитектуры — церкви Вознесения Господня в Коломенском, отмечал телеканал «Культура».

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Храм, которому без малого пятьсот лет (был построен великим князем Василием III как обетный в благодарность за рождение сына, будущего царя Ивана IV Грозного), — часть российского вклада в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Отечественная часть списка не сказать, что велика, — 31 культурный и природный объект плюс крымский заповедник «Херсонес Таврический», чью принадлежность к России большая часть членов ЮНЕСКО не признаёт.

Для сравнения: в мексиканской части списка почти 40 объектов, а в итальянской — около 60. В Москве ЮНЕСКО включило в свой список всего три объекта — ансамбль Кремля и Красной площади, Новодевичий монастырь и собственно церковь Вознесения в Коломенском.

Присутствие национальных памятников культуры и природы в списке ЮНЕСКО, помимо очевидного имиджевого аспекта, подразумевает особое отношение международного сообщества к части общего культурного фонда человечества (если исходить из Конвенции ООН 1972 года «Об охране наследия»).

Но около года назад всплыл вопрос о лишении церкви Вознесения статуса объекта всемирного наследия.

В начале 2023-го всего за неделю на левом берегу Москвы-реки, напротив парка Коломенское вырубили практически 100 гектаров леса, который рос стихийно с начала девяностых. Активисты-общественники считают, что вырубка была незаконной, для чего она понадобилась и что конкретно будет на месте свежего пустыря — не ясно по сей день.

Вырубленная зона официально является природоохранной территорией и входит в ансамбль церкви Вознесения в Коломенском.

Дзен канал «Забытые моряки» (https://dzen.ru/artzm) Вырубка на Курьяновской пойме. Весна 2023 г.

Закон «Об объектах культурного наследия», который действует с 2002 года, определяет, что в охранной зоне устанавливается «особый режим использования земель и земельных участков». Здесь нельзя вести хозяйственную деятельность и запрещено строительство — если речь не идёт о сохранении или восстановлении «историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия».

Территория напротив Коломенского — Курьяновская пойма — зарастала лесом и кустарниками в течение тридцати лет. Помимо самосева, были тут и специально посаженные деревья. Московские власти в октябре 2018 года выделили из городского бюджета более 200 млн рублей на посадку 4 тысяч новых деревьев и 14 тысяч кустарников.

Версии и предположения

Официальных данных о том, что будет на месте вырубки, — нет. Есть только догадки и версии, которые циркулируют в интернете. По одной из версий, на этом месте планируется строительство завода по переработке илового осадка, который дополнит Курьяновские очистные сооружения.

По другой версии, территория отойдет коммунальщикам, и там будет организована стоянка для спецтехники: по адресу Проектируемый пр. № 5112, дом 10 (всего 300 метров до бывшего леса) расположен Центр управления комплекса городского хозяйства.

Согласно третьей версии, территория была отдана под некие «государственные нужды».

Вместе с тем так называемые «буферные зоны» — это изобретение ЮНЕСКО, они были созданы для того, чтобы не допустить размещения любого рода военной техники. Как раз такой зоной и была вырубленная территория.

Есть и уйма других версий, но без официальных заявлений это всего лишь предположения. Но, к слову, упоминающие «украинский след».

Ответили за Одессу

«Я через европейский отдел ЮНЕСКО получил информацию о том, что украинцы после одесского прецедента обратились в организацию. В свою очередь ЮНЕСКО обратилось в наш МИД, МИД что-то ответил, и ЮНЕСКО сейчас пристально мониторит ситуацию с Коломенским», — сообщил ИА Регнум общественный деятель, основатель исторического клуба краеведов «Большое Нагатино» Андрей Дворников.

Упомянутый им «одесский прецедент» — обращение Владимира Зеленского в октябре 2022 года в ЮНЕСКО с просьбой внести исторический центр Одессы в список наследия по ускоренной процедуре в связи с продолжающимся конфликтом.

Российские представители в ЮНЕСКО указывали, что Киев скрыл — уже после подачи заявки, в декабре 2022-го, в Одессе были снесены городские памятники. В том числе монумент памяти Екатерины II и её сподвижников, установленный в 1900 году. Возражения Москвы не были услышаны, и уже в январе 2023 года центр Одессы экстренно внесли в список ЮНЕСКО.

Если исходить из слов Дворникова, то украинская власть решила отплатить сторицей — и закинула в ЮНЕСКО информацию об изменениях на территории вокруг храма в Коломенском.

Федеральное значение

Как бы то ни было, активисты опасаются, что из-за серьезного изменения ландшафта памятник действительно может лишиться международного почётного статуса.

Сейчас музей-заповедник Коломенское включен в российский перечень — в список объектов исторического и культурного наследия федерального значения. К заповеднику, по указу президента от 1995 года, применяются специальные виды правовой охраны.

Дзен канал «Забытые моряки» (https://dzen.ru/artzm) Вырубка на Курьяновской пойме. Зима 2023 г.

Она подразумевает расположение защитной зоны не менее чем в 200 метрах от линии общего контура ансамбля, если объект находится в черте города. В границах этих защитных зон ограничиваются строительство и хоздеятельность, если они угрожают сохранности памятника культуры и его ландшафта.

Всё по закону «Об объектах культурного наследия».

Общественники также ссылаются на 65-ю статью Водного кодекса, в котором прописаны правила водоохранных зон, с их особым режимом хозяйственной деятельности. Для рек длиной от истока до устья в 50 километров и больше (а Москва-река, разумеется, длиннее — 473 км) устанавливается водоохранная зона в 200 метров.

Если водоохранные требования нарушены, то это может дать возможность остановить работы. Но само по себе произошедшее изменение окружающего ландшафта может дать основание для того, чтобы «вычеркнуть из наследия», опасаются градозащитники.

Буфер и OUV

Когда российская сторона номинировала церковь Вознесения на включение в список ЮНЕСКО, она дала описание его OUV (Outstanding Universal Value, всемирной культурной ценности).

Там говорилось: «Церковь имеет большое градостроительное значение, доминирует над окружающими архитектурными сооружениями и ландшафтом», — указала ИА Регнум координатор общественного движения «Архнадзор», историк Наталья Самовер. Если неприкосновенность ландшафта нарушена — значит, есть основание для пересмотра статуса.

Когда государство — участник Конвенции планирует на территории объекта всемирного наследия или в буферной зоне какие-то работы, которые могут оказать воздействие на OUV, нужно согласовывать эти планы с Центром всемирного наследия. Оттуда приезжают эксперты, изучают документацию и дают рекомендации.

«Впрочем, их можно и проигнорировать, потому что они обязательной силы не имеют. Так, например, было сделано в 2016 году в случае с установкой статуи князя Владимира около Боровицких ворот», — отмечает Самовер. Тогда это не сказалось на статусе ансамбля Кремля в списке ОВН (объектов всемирного наследия). Тем более что памятник, как считается, установлен в 2016 году не собственно на территории объекта, а в его буферной зоне.

Дзен канал «Забытые моряки» (https://dzen.ru/artzm) Лесорубы Курьяновской поймы. Январь 2023 г.

Но есть нюанс. В 2018 году Центр всемирного наследия ЮНЕСКО утвердил документ, где сказано: «Буферные зоны должны быть неотъемлемым компонентом обязательств государств-участников в отношении защиты… объектов».

Дополнительная сложность в том, что в российском законодательстве этого понятия — «буферная зона ОВН» нет. Такая правовая неопределённость позволяет властям действовать по своему усмотрению. Но в отчётах ЮНЕСКО приходится всё-таки оперировать понятием буферной зоны. И с этой точки зрения наша сторона оказывается в слабой ситуации.

Границы буферной зоны для храма Вознесения в Коломенском чётко не установлены, их должны были разработать в 2021–22 годах, но пока этого сделано не было. По умолчанию буферной зоной церкви считается только сама территория музея-заповедника, то есть на другой берег реки, где велась вырубка, этот статус не распространяется. Но в ЮНЕСКО могут счесть иначе.

«Отвергают всё, что мы предлагаем»

Прецеденты вычёркивания российских культурных объектов из Списка всемирного наследия уже были. Московский Кремль был исключён после постройки Дворца съездов, нарушившего — с точки зрения ЮНЕСКО — исторический ансамбль, напомнил ИА Регнум профессор Высшей школы урбанистики имени А. А. Высоковского, архитектурный критик Григорий Ревзин.

Только в 1990-м Кремль вновь внесли в список. Добавим — на фоне тогдашнего потепления отношений с Западом. Сейчас ситуация прямо противоположная.

И это сказалось в том числе на отношениях с Международным культурным агентством ООН. «С прошлого года в ЮНЕСКО ничего не принимают из того, что мы им предлагаем. Но мы сейчас на их статусы не сильно обращаем внимание», — отметил Ревзин.

Российские общественники, впрочем, не оставляют попыток достучаться до ЮНЕСКО.

Как рассказал Алексей Дворников, в июне этого года поступил ответ на его личный запрос в эту международную организацию. Собеседник приводит выдержки из письма:

«Центр всемирного наследия получил и подтвердил получение письма на имя своего директора о происходящем в буферной зоне храма Вознесения. В соответствии с правилами и процедурами Конвенции о всемирном наследии, касающимися отчетов третьих сторон, Центр всемирного наследия передал этот вопрос соответствующему государству-стороне для получения комментариев».

После получения упомянутых комментариев от российской стороны «эксперты Центра всемирного наследия смогут представить свой анализ и решить, следует ли доводить этот вопрос до сведения Комитета всемирного наследия».

Последнее предупреждение

Отметим, что это обращение в ЮНЕСКО может принести вовсе не тот результат, которого добиваются российские градозащитники. Если в международной организации сочтут, что нарушений нет, то храм Вознесения останется при своем статусе. Но в противном случае — договор о включении объекта в список наследия аннулируют.

Точнее, сначала будет сделано «последнее предупреждение» — объект включают в специальный список Всемирного наследия под угрозой, поясняет Наталья Самовер. Пока что ни одного российского объекта в этом списке нет.

Daderot Вальдшлёсхенский мост. Дрезден

Если же национальные власти не внимают предупреждениям и непоправимо повредили «всемирную культурную ценность», следует исключение. Так было, например, с долиной Эльбы в Дрездене — её «вынесли» из списка ОВН, когда там построили уродливый мост, напоминает Самовер.

Всё, впрочем, может обернуться и в нашу пользу, допускает собеседница. В случае долины Эльбы был испорчен ландшафт (который там считался OUV — всемирной культурной ценностью), а в случае храма Вознесения OUV — это сам храм, а ему непосредственно пока ничего не угрожают. За порчу ландшафтного окружения, скорее всего, последует включение в список «объектов под угрозой», считает эксперт.

Как быть с лесом?

Вопрос, отдельный от споров о формально-международном статусе храма Вознесения, — это вопрос о том, что происходит «на земле». «Рубить большой лесной массив в центре Москвы вообще странное занятие, — отмечает Ревзин. — Мы прикладываем огромные усилия по озеленению города, радуемся, когда мы что-то посадим».

«И тут на этом фоне взяли и реально существующий древесный массив, где Дьяково городище бронзового века, да и в целом исторические места на берегу Москвы-реки, — взяли и срубили», — отметил специалист.

Россия охраняет свои ОВН фактически только на основании своего национального законодательства, где установлено понятие охранных зон.

«И тут опять сюрприз — зоны охраны Ансамбля усадьбы Коломенское по российскому законодательству вообще не установлены! То есть еще в 2017 году был сделан их проект, но он до сих пор не утвержден. Почему — остаётся догадываться», — отмечает Самовер.

Существуют и так называемые объединённые охранные зоны, указывает собеседница. Вырубка и строительные работы произошли в объединенной охранной зоне № 350. Объединенная она потому, что на ее территории пересекаются несколько зон разного характера. Интересующая нас территория покрывается зоной охраняемого культурного ландшафта и частично зоной регулирования застройки.

Это значит, что даже если бы там не было объекта всемирного наследия, эта территория всё равно должна быть защищена, полагает Самовер. Любые изменения там могут происходить только на основании Акта государственной историко-культурной экспертизы, подписанного тремя аттестованными экспертами. Впрочем, по мнению собеседницы, найти экспертов, которые поставят нужные подписи, несложно.

Дзен канал «Забытые моряки» (https://dzen.ru/artzm) Вырубка на Курьяновской пойме

Ансамбль Коломенского включен в Перечень отдельных объектов культурного наследия федерального значения, полномочия по государственной охране которых осуществляются Минкультуры России, но ни на сайте Минкультуры, ни на сайте «Мос. ру» документов в доступе найти не удалось.

Корреспондент ИА Регнум направил запрос в Министерство культуры РФ с просьбой прокомментировать ситуацию, но ответа на момент публикации статьи ни из Минкультуры, ни из других профильных ведомств пока не получено.

В феврале текущего года неравнодушные жители города составили обращение в Следственный комитет по вопросу вырубки леса напротив Коломенского. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту законности вырубки.