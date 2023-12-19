В нашумевшем видео, когда депутат Керецковского сельсовета на Закарпатье подорвал во время заседания три гранаты, больше всего поражает будничность действия.

ТАСС/Bernd Weißbrod/dpa

54-летний представитель партии «Слуга народа» Сергей Батрин, проживающий в селе Кушница, земляками назван «вечным оппозиционером» по отношению к местной власти. С главой сельсовета у него тоже был давний конфликт, а 15 декабря депутат требовал, чтобы был озвучен отчёт по бюджету за текущий год, а потом уже принимался финансовый документ на 2024-й.

По данным украинских СМИ, Батрин также «ссорился с коллегами насчёт выделения во время войны сельскому голове надбавки в 50% и ежемесячной премии в 100% от оклада». Другие депутаты не приняли его претензии и аргументы, после чего мужчина вышел, вернулся через две минуты уже с тремя гранатами и поочередно бросил их на пол, продолжая спокойно стоять у двери. Сидящие в зале не предприняли практически ничего, человек в первом ряду даже не сменил позы, хотя гранаты падали прямо перед ним, а женщины просто закрыли уши.

Как результат, на принятие решений Батрин не повлиял, зато в больнице оказалось 26 раненых, один из которых умер. Сам подрывник в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются — чтобы потом поместить под стражу по обвинению в совершении теракта. То есть, если правдоруб выйдет из реанимации, то сядет на 10 лет с конфискацией имущества.

На самом деле, этот эпизод получил большой резонанс только потому, что кто-то снимал качественное видео. А инциденты с боевыми гранатами происходят на Украине регулярно, например, совсем недавно все бурно обсуждали самоподрыв помощника главкома Залужного. Как рассказывало ИА Регнум, шесть импортных гранат майору Геннадию Частякову подарил ко дню рождения сослуживец. Итог — один труп, один калека.

Но тут скорее интересен факт свободного оборота боеприпасов, что дополняет тему их широкого применения в мирной жизни. А в криминальных сводках можно в целом ознакомиться с новой украинской традицией решения разнообразных проблем. Поссорились два соседа — один пошёл за гранатой. Мужчина повздорил с сожительницей и её 14-летней дочкой — достал гранату. В ноябре днепропетровские бизнесмены не поделили тему — бросили в Lexus гранату. В Одесской области военнослужащий остановил на трассе машину, попросил подвезти, потом начал вымогать деньги, закончилось взрывом гранаты.

Статистика уже стала обыденной, и это лишь один вид боеприпасов, которые в изобилии попадают с передовой в тыловые города еще с 2014 года. Честно говоря, у автора этих строк в надёжном местечке возле Киева тоже припрятаны две гранаты, честно купленные у надёжных людей «на всякий случай». А общаться приходилось с персонажами, у которых во дворе служебная собака, натасканная на тротил и оружейное масло, сойдёт с ума.

На фоне рассуждений украинских публицистов о грядущих в России проблемах с ветеранами СВО, которые вернутся в родные города с растревоженной психикой, ветераны АТО и «Великой войны» уже вернулись. Только по состоянию на 1 июля 2022 г. на Украине насчитывалось 438 834 участника боевых действий. А как следует из заявления министерства по делам ветеранов, количество ветеранов, членов их семей и членов семей погибших военных может возрасти до 4–5 миллионов человек.

Впрочем, учитывая темпы и ужесточение мобилизации, эта цифра может быть куда выше. В рамках общенационального опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг» в сентябре 2023 года, 65% респондентов указали, что у них есть близкие, которые воевали или воюют на линии фронта начиная с 24 февраля 2022 года. А еще летом 2022 года таких было 54%.

При этом всё больше людей стали ассоциировать понятие «ветеран войны» с инвалидами. В январе таких было 29%, а в начале осени — 47%. Как утверждает глава центра протезирования, реабилитации, реконструктивной хирургии и психологической поддержки Superhumans Center Ольга Руднева, «такого количества молодых пользователей протезов мир ещё не знал». Подавляющее большинство этих людей гарантированно не найдет себе применения в мирной жизни.

Такого места не предусмотрено даже тем, кто не потерял конечности, но имеет ранения и контузии, приобрёл посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), депрессию, тревогу и другие психические расстройства. Эти состояния, как известно, ведут к проблемам в семье, отчуждению от общества, проблемам с адаптацией к мирной жизни, а также к самоубийствам. Без соответствующей поддержки и помощи ветераны чувствуют себя ненужными и непонятыми. А поддержка эта в украинских условиях весьма ограничена.

Первое комплексное исследование потребностей и запросов ветеранов и военнослужащих, опубликованное Украинским ветеранским фондом при профильном министерстве, показывает, что 53,8% их подопечных уже сейчас требуют помощи в укреплении здоровья.

В частности, они видят большую проблему в том, что «командиры на сегодняшний день не учитывают вообще неврологические и психиатрические заболевания» и нет единой позиции относительно того, что с этим делать. Говоря о психологической и психиатрической помощи, военные подчёркивают недостаток квалифицированных кадров. А пользоваться санаторно-курортным обслуживанием, выезжать за границу для лечения сложных травм и болезней, проходить нормальное протезирование без взяток и заниматься исцелением ПТСР большинство возможности не имеет.

Плюс накладываются постоянные проблемы с положенными государством выплатами. «Товарищ из нашей компании, когда всё началось, уехал из Киева в Житомирскую область, там в селе пошёл в тероборону. Оттуда его призвали в ВСУ, хотя обещали из этих формирований не призывать. И через два месяца погиб под Бахмутом. Отвезли мы его в село, там похоронили. А жена до сих пор пособие получить не может», — рассказывает собеседник ИА Регнум в Киеве. А это, в соответствии с постановлением Кабмина от 28.02.2022 г., 15 миллионов гривен.

К физическому и психическому нездоровью, социальной несправедливости, традиционным коррупционным схемам на каждом шагу добавляются еще и проблемы с работой. Во-первых, её нет, поскольку экономика в целом находится в плачевном состоянии. Во-вторых, 52% украинских работодателей считают психологические проблемы ветеранов и их инвалидность большим препятствием для трудоустройства.

«Меньше четверти работодателей не видят никаких особенностей, мешающих трудоустройству ветеранов с инвалидностью. 24% с осторожностью, но готовы трудоустраивать ветеранов с инвалидностью. 52% говорят, что их пугают психологические проблемы, особенности поведения ветеранов. 19% считают серьёзным препятствием алкоголизм и наркоманию, к которым, по их мнению, склонны наши ветераны», — говорит представитель благотворительного фонда «Ты — с нами» Андрей Зайцев.

В принципе, так же видят ситуацию и обыватели. В упомянутом опросе «Рейтинга» 32% респондентов считают, что главной проблемой вернувшихся с войны будет психоэмоциональная нестабильность, еще столько же видят трудности с физическим здоровьем и с получением медицинской помощи. 28% констатируют отсутствие инклюзивного пространства и адаптированных рабочих мест для лиц с инвалидностью, и равное количество опрошенных — проблемы с оформлением социальных льгот. Про конфликты в семье и так всё понятно.

Прогнозируемой реакцией на любые сложности, естественно, станет насилие с применением оружия.

Гранаты будут взрываться дома и в госучреждениях, новостей о стрельбе в общественных местах станет гораздо больше. А тем временем общество приросло новыми специалистами. Другой украинский источник ИА Регнум, вращающийся в среде беспилотия, отмечает, что опытные операторы дронов, в первую очередь FPV — настоящее открытие для криминального мира. Залететь кому-то в форточку или убить избранного человека на улице, взорвать автомобиль, даже просто «восстановить справедливость» — со всем этим Украине ещё предстоит познакомиться поближе. И против этого лома приём ещё не придуман.

Но если до сих пор мы говорили только о военных, то не стоит сбрасывать со счетов и гражданских. Та же социальная несправедливость, те же (и даже большие) проблемы с лечением и протезированием вследствие увечий и ранений, связанных с войной, то же отсутствие работы и постоянный страх будущего. А под рукой всегда есть гранаты и огнестрельное оружие, купленное у других «надёжных людей» или просто подобранное на местах боёв, ждущее своего часа.

И это интересное обстоятельство совсем не учитывают те, кто всерьёз или понарошку обсуждает планы «послевоенного восстановления Украины».