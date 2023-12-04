Прекратили работу три генконсульства Германии — в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске. Причём закрыты они были по инициативе Берлина, который явно ведёт дело к снижению уровня отношений с Россией. В мае кабинет Олафа Шольца потребовал от российской стороны закрыть до 1 января 2024 года генеральные консульства в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне.

Иван Шилов ИА Регнум

В итоге у Германии останутся посольство в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге, а у России посольство в Берлине и генконсульство в Бонне.

Берлин целенаправленно усложняет консульское обслуживание сотен тысяч наших сограждан, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова и подчеркнула: ведомство принимает меры для максимально возможного нивелирования трудностей, создаваемых германскими властями. При этом, как отмечают эксперты, нет худа без добра.

Сворачивание работы немецких миссий в России означает прекращение не самой полезной для нашей страны активности германских дипломатов и неправительственных структур, которым «дают кров» посольство и консульства.

Чем запомнились закрытые генконсульства

«Уверен, что главной причиной закрытия генконсульства стала невозможность вести агентурную работу в регионе, в связи с резкой сменой отношения к подобной деятельности в России», — сказал ИА Регнум екатеринбургский политолог Сергей Колясников. По его словам, особую активность развивал доктор Штефан Кайль, генконсул в Екатеринбурге в 2015–2019 годах, а затем де-юре консул ФРГ в Донецке (естественно, дипломата аккредитовали при киевских властях, а офис Кайля располагался в Днепропетровске).

В бытность свою главой екатеринбургской дипмиссии Кайль «не покладая рук ездил по региону — в Уфу, Челябинск, Пермь, работал и с элитами, и школы посещал, и с оппозицией встречался», заметил уральский политолог Колясников.

Предыдущее руководство организовало в 2014 году в уральскую столицу «тур» тогдашнего главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. «Выступая перед студентами УрФУ, Штайнмайер рассказывал, что Урал должен быть самостоятельным и студенты должны этого добиваться. Он говорил, что санкции — благо для России, и рассуждал, как важно создание «независимых демократических институтов» на территории Урала с помощью Германии», — подчёркивает Колясников. С его слов, немецкий гость даже вёл речь о некоей независимости для Урала или для отдельно взятой Свердловской области.

Больше такой антироссийской вольницы не будет, подчеркнул Колясников.

О том, что перед началом СВО в германское консульство в Петербурге ходили многочисленные представители оппозиции и НКО, сообщали региональные СМИ. По информации портала 78.ru, здание на Фурштатской улице посещали, в частности, граждане, весьма похожие на руководителя петербургского отделения «Мемориала» (организация была признана иноагентом, ликвидирована по решению Верховного суда) Ирину Флиге и секретаря Правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталию Евдокимову. Местная пресса тогда задавалась вопросом, были ли они там только с целью получения немецкой визы.

Два года назад в Новосибирске вызвала скандал выставка, организованная местным консульством Германии и немецким Фондом исследования диктатуры. Экспозиция о послевоенной истории Германии намекала на то, что после Великой Отечественной войны СССР агрессивно вел себя по отношению к немецким гражданам — были представлены фото с советскими танками и подписями о «диктатуре» и «подавлении восстаний». Выставка была оперативно демонтирована, но осадок, как говорится, остался.

Официальный Берлин уже весной 2022 года поставил задачу активно содействовать институционализации российской оппозиции в Германии, заметил руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

«По линии МИД ФРГ на это выделены существенные средства. К этой работе привлечены партийно-политические фонды, организующие публичные мероприятия с использованием интерактивных методов», — указывал Белов в статье на портале Российского совета по международным делам (РСМД). Очевидно, что в эту деятельность оказались вовлечены и другие немецкие организации, в частности, инструменты «мягкой силы», коими Германия располагает в России.

«Так кто ж ты, наконец?»

В конце мая издание Süddeutsche Zeitung, комментируя решение Москвы сократить предельную численность сотрудников германских учреждений до 350 сотрудников, с сожалением отмечало: это ударит в первую очередь по культурным центрам имени Гёте (более известным как Гёте-институт). Официально это была зеркальная мера в ответ на препятствия, которое власти ФРГ чинили Российскому дому науки и культуры в Берлине. Но, как указывают эксперты, Гёте-институт не ограничивался сугубо научной и культурной работой.

Гёте-институт работает в России с 1992 года, его представительства расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. На сайте учреждения указано, что его деятельность «направлена на популяризацию немецкого языка за рубежом и расширение международного сотрудничества в области культуры». Несмотря на то, что организация имеет статус неправительственной, основной бюджет ее формируется из государственных дотаций и средств крупных немецких корпораций.

Но наряду с популяризацией немецкой культуры Гёте-институт, есть основания полагать, задействован и во внешнеполитической работе Берлина. Даже на сайте института указано, что немецкий МИД оказывает ему «поддержку на институциональном уровне». Формально продвигая себя как «учреждение культуры ФРГ», фактически организация участвует в реализации внешней политики Германии в других странах, продвигая геополитические интересы немецкого правительства.

Сегодня деятельность института в России практически свернута, но в предыдущие несколько десятилетий он играл значительную роль в германо-российских культурных и образовательных связях, пояснил ИА Регнум старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Примакова Александр Камкин. Эксперт-германист напоминает, что через программы организации прошли несколько десятков тысяч россиян, а спектр работы института в плане популяризации немецкой культуры и языка в российских регионах был весьма широк.

«Но опять же, популяризировалась не та Германия, которую мы знаем еще по Советскому Союзу, по произведениям того же Гёте и Шиллера, а уже современная либеральная повестка со всеми ее негативными сторонами», — замечает Камкин.

Кроме того, помимо проведения стандартного для подобных организаций набора мероприятий для продвижения интересов Берлина, в России институт не раз сотрудничал с организациями, деятельность которых, мягко скажем, для нашей страны неблагоприятна. В частности, не раз «немецкое учреждение культуры» проводило мероприятия с «Мемориалом» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), от совместных показов фильмов и издания книг до организации выставок, причем зачастую история нашей страны там была представлена очень и очень неоднозначно.

В 2018 году Гёте-институт в Москве совместно с порталом COLTA.RU (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) представили «информационно-просветительский» проект «Как читать медиа?». В рамках проекта в разных регионах России планировалось провести воркшопы, онлайн-лекции и семинары для школьников и студентов, открытые мероприятия для широкого круга слушателей, а также раздать гранты на производство «правильного» контента. Предполагалось, что целью инициативы являлось искреннее желание помочь молодым людям лучше анализировать медиа и оценивать достоверность информации.

Впрочем, учителя из редакции COLTA.RU вышли неважные — в 2022 году ресурс был заблокирован по требованию Генпрокуратуры РФ за размещение недостоверной информация об СВО. Тогда издание печально заявило, что в России «свобода высказывания сведена к нулю». Еще бы, ведь подобные персонажи всегда полагают, что свобода высказывания должна принадлежать им и только им, пусть и повестку их разговоров пишут зарубежные спонсоры.

Дела «декабристов»

Среди партнеров Гёте-института в России были, однако, и куда более радикальные организации. В 2022 году в России была признана «нежелательной» немецкая организация «Декабристы», одним из финансовых партнеров которой как раз и был Гёте-институт.

«Декабристы», Dekabristen e. V, как организация пишет о себе, являются берлинским НПО, «деятельность которой направлена на развитие гражданского общества в Восточной Европе, Центральной Азии, на Северном и Южном Кавказе». Впрочем, в том же описании «декабристы» прямо пишут о своей солидарности с Украиной, а также поддержке выпускников, партнеров и волонтеров в этой стране пожертвованиями и экстренной помощью.

Это может прозвучать достаточно невинно, потому что организация явно умалчивает о других аспектах своей деятельности, от устроения митингов против поддержки Сирии Россией до продвижения идеологии ЛГБТ (запрещена в России как идеология международного движения) в странах Восточной Европы.

«Эта НПО призывает к финансовой поддержке украинских боевиков, распространяя информацию о фондах и организациях, закупающих оружие для ВСУ», — отмечал депутат Госдумы Василий Пискарёв в Telegram-канале возглавляемой им парламентской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Стоит добавить, что на своем сайте «декабристы» не только призывали к сбору денег, но и сами осуществляли его, причем прямо на оружие для ВСУ, а именно на разведывательные дроны для 108-го отдельного горно-штурмового батальона киевских войск.

Неудивительно, что за подобные призывы, за активное участие в дискредитации политики России на международной арене, пропаганду нетрадиционных для российского общества ценностей и прочую деструктивную деятельность эта организация была признана угрожающей конституционному строю и безопасности нашей страны.

Такая организация «мягкой силы», аффилированная с правительством ФРГ, является еще одним примером весьма специфических связей немецких проектов за рубежом, отмечают собеседники ИА Регнум. Педалирование нужных Берлину тем, финансирование проевропейских проектов, работа (точнее, обрабатывание) с российской молодежью, а зачастую и открытая поддержка враждебных нам сил заставляют задуматься: а что таит в себе пряничный домик иностранных «учреждений культуры», многие из которых вольготно работают в России и сегодня, отмечают эксперты. Не следует забывать, что через программы организации прошли несколько десятков тысяч россиян, подчеркивает политолог-германист Камкин.