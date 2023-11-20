На восьмидесятом году скончался Аман Тулеев, экс-губернатор Кемеровской области, возглавлявший один из крупнейших индустриальных регионов России больше двадцати лет, с 1997 по 2018 год. Утром 20 ноября многие кузбассовцы (как сами себя называют жители шахтёрского края), узнав о кончине Тулеева, не скрывали скорби, рассказал ИА Регнум кузбасский журналист и политолог Ростислав Бардокин.

Иван Шилов ИА Регнум Аман Тулеев

«Реально плакали, я это своими глазами видел, — делится он. — Особенно те, кому за тридцать, у них, естественно, в памяти всё осталось — все помнят и дешёвый хлеб, и регулирование цен на бензин, и бесплатный отдых для детей тех, кто погиб на Северном Кавказе и детей шахтёров».

Все считали, что «Аман есть, пускай он на пенсии, но он вечен, оказалось, что, к сожалению, это не так», добавил собеседник.

Преемник Тулеева на губернаторском посту, действующий глава Сергей Цивилёв, ожидаемо заметил: с Аманом Гумировичем связана целая эпоха. Но, скорее, «правление» Тулеева, продолжавшееся все нулевые и почти все десятые, пришлось на смену эпох.

В «точке А» крепкий хозяйственник и бывший партфункционер с опытом публичной политики самых бурных постсоветских лет принял хозяйство не в лучшем виде. Тогда, в 1997-м, отчаявшиеся шахтёры «сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе», о чём напомнил Цивилёв. Сам Тулеев любил вспоминать: Борис Ельцин, назначая своего недавнего оппонента на губернаторский пост, говорил, что эта должность может стать роковой — «башку свернёт».

В «точке Б» Аман Гумирович передал преемнику один из наиболее стабильных регионов страны, с «тулеевскими» выплатами, «тулеевскими пятницами» (укороченным рабочим днём), социальными такси и другими благами. Но при этом сам момент передачи власти пришёлся на один из самых неоднозначных эпизодов недавнего прошлого — трагедию в ТЦ «Зимняя вишня». Хотя и в этом случае, как говорят региональные эксперты, более всего запомнилось то, что Тулеев взял на себя ответственность за произошедшее. При всех возможных вопросах к «хозяину Кузбасса» и «железному Аману», за всю долгую карьеру он проявлял себя как тот, кто брал на себя ответственность.

«Он обратился к террористу: опусти нож…»

Тулеева называли тяжеловесом и долгожителем постсоветской политики — дольше его в губернаторском кабинете проработал только белгородский глава Евгений Савченко. Но, как и во многих подобных случаях, карьера на руководящих постах началась ещё в советские времена.

Первый заметный пост будущий постсоветский политик занял в 1985 году. Тогда начальника Новокузнецкого отделения областной железной дороги продвинули по партийной линии — на пост завотделом транспорта и связи Кемеровского обкома. Через три года железнодорожник Тулеев вернулся на работу по основной специальности, возглавив всю областную сеть ЖД. Но на дворе был конец перестройки, события развивались стремительно, и харизматичного руководителя «вытолкнуло» в большую политику.

В 1990-м Тулеева выбрали в областной совет народных депутатов и в Верховный Совет РСФСР. А менее чем через год, в июне 1991-го, недавно назначенный глава кузбасского облисполкома уже баллотировался как один из независимых кандидатов на первых выборах президента России. За Тулеева проголосовали 7% россиян — меньше, чем за Ельцина, Николая Рыжкова и Владимира Жириновского, но больше, чем за «красного генерала» Альберта Макашова и последнего председателя КГБ Вадима Бакатина.

Свою роль сыграло событие, произошедшее за считанные дни до президентских выборов, 7 июня 1991 года. В Москве, на Васильевском спуске, вооружённый ножом преступник захватил в экскурсионном «Икарусе» в заложницы 7-летнюю Машу Пономаренко. Депутат Верховного совета Аман Тулеев тогда вступил в переговоры с террористом и предложил себя в обмен на заложницу.

«Он обратился к террористу: «Не делай глупостей, парень! Опусти нож, видишь: ребенок боится. Ты ведь не убийца…» — Простые и даже, пожалуй, слишком наивные слова. Но преступник на удивление послушался и опустил нож. «Альфа» сработала молниеносно», — вспоминал глава Союза офицеров «Альфы», подполковник Алексей Филатов.

В судьбе Тулеева было еще три подобных эпизода. В 1995-м он, на тот момент спикер заксобрания Кузбасса, вступил в переговоры с преступником, захватившим людей в заложники на кемеровском вокзале. В 2001-м уже губернатор Тулеев принял участие, и вновь как переговорщик, в обезвреживании террориста — некий Андрей Пангин тогда захватил в аэропорту Кемерова такси и взял в заложники водителя. После переговоров с Аманом Гумировичем преступник сдался. Наконец, в 2008-м именно переговоров с Тулеевым потребовал прапорщик милиции Александр Шаталов, заминировавший собственную квартиру в девятиэтажке в центре Новокузнецка.

Возвращаясь к событиям 1991-го, вновь подчеркнём: героическое поведение на Васильевском спуске создало Тулееву всероссийскую популярность.

«Подпишусь под каждым словом»

Через два месяца после первых выборов президента случился августовский путч. Тулеев тогда пообещал «подписаться под каждым словом» обращения ГКЧП, за что победивший Ельцин уволил нелояльного кузбассца с должности руководителя облисполкома.

Ещё одна примета времени — первые выборы в Госдуму и единственные выборы в Совет Федерации стали реваншем стороны, проигравшей в октябре 1993-го. В декабре того же года Тулеев был избран сенатором от Кузбасса, заручившись поддержкой абсолютного большинства — 75,5%. Когда весной следующего 1994 года шахтёрский регион выбирал областное заксобрание, большие федеральные партии проиграли созданному Тулеевым блоку «Народовластие», а сам политик стал спикером постсоветского регионального парламента.

В середине девяностых Кузбасс считали частью «красного пояса». Действительно, на президентских выборах 1996-го здесь уверенно победил Геннадий Зюганов. Но дело обстояло несколько сложнее. Тулеев входил в первую тройку федерального списка наиболее влиятельной оппозиционной силы, КПРФ, и помог компартии получить 63% голосов в области и более 22% в России в целом. Но сам спикер совета народных депутатов был беспартийным.

Тогдашний расклад в Кузбассе напоминал противостояние Ельцина и Верховного совета образца 1992–1993 гг., но, к счастью, обошлось без эксцессов, и исход противостояния был иным.

Первый губернатор Кузбасса Михаил Кислюк (горный инженер с опытом стачечной борьбы конца перестройки, из «демократов первой волны», защитник Белого дома в 1991-м, поддержавший расстрел того же Белого дома в 1993-м) во второй половине девяностых оказался под шквалом критики. Доставалось и за ошибки федерального руководства, и (как настаивала оппозиция) за коррупционные связи и финансовые махинации. Одним из последовательных разоблачителей Кислюка был спикер заксобрания Тулеев, инициировавший парламентские проверки работы губернатора.

При этом тяжеловес-законодатель не был в конфликте с федеральной властью. Примерно на год, в 1996–1997-м, Тулеев перешел на работу в Москву, на пост министра по сотрудничеству со странами СНГ. И именно Тулееву в разгар кризиса неплатежей горнякам Москва поручила взять на себя руководство администрацией Кузбасса. Впрочем, судя по «напутствию» Ельцина, разгребание авгиевых конюшен должно было похоронить его государственную карьеру. Но, если судить по итогу прямых губернаторских выборов, Тулееву выдали абсолютный кредит доверия — 94% голосов избирателей.

Именно на первые месяцы руководства Тулеева выпали ставшие мемом (впрочем, тогда такого слова в лексиконе не было) акции протеста шахтёров у Белого дома. Но параллельно с работой правительства Евгения Примакова в Москве ситуация начала сходить с мёртвой точки и в Кузбассе.

О смене эпох свидетельствуют два близких по времени эпизода. В июле 1999 года Тулеев принципиально отказался принять от Ельцина орден Почёта, пояснив это так: «Я просто не могу принципиально принять награды от власти, которая ввергла страну в нищету». Но уже в сентябре 2000-го губернатор получил тот же орден уже из рук нового президента Владимира Путина. На выборах 1999-го Тулеев, ещё входил в список КПРФ (как выдвиженец Народно-патриотического союза России), но в «своём» регионе губернатор поддержал блок «Единство» — будущую «Единую Россию».

«Категорический императив» работает

«Понятно, что это был политик федерального масштаба — трижды баллотировавшийся в президенты, министр по делам СНГ, полный кавалер орденов заслуги перед Отечеством, — перечисляет в комментарии ИА Регнум профессор кафедры политических наук Кемеровского государственного университета Александр Коновалов, лично знавший Амана Тулеева. — Аман Гумирович был человеком невероятно харизматичным. И он очень быстро стал опорой и поддержкой Путина».

Во многом в силу того, что Тулеев еще в конце 1990-х сделал ставку на «социалку», Кузбасс перестал быть проблемным во всех отношениях (и в плане внутренней ситуации, и в смысле отношений с центром) регионом. Тулеев пришёл в местную политику с «категорическим императивом» — на первом месте должны быть нужды людей, причём не только угольщиков и металлургов, но и бюджетников — учителей и врачей, в том числе сельских, отмечает Коновалов.

В 2015 году Тулеев победил на очередных выборах губернатора, получив 96,69% голосов избирателей. Но через три года он попросил об отставке после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, унёсшем жизни 60 человек. «Хозяин Кузбасса» выступил с открытым видеообращением к кемеровчанам и обратился к главе государства с просьбой досрочно прекратить его полномочия. В тот же день в телефонном разговоре Путин поблагодарил Тулеева за многолетнюю работу. Политологи отмечали, с каким уважением президент принимал экс-губернатора на встрече с бывшими главами регионов весной 2019-го.

Некоторые эксперты, в частности, Евгений Минченко, вскоре после отставки Тулеева в 2018 году высказывали мнение, что многолетний глава области оставил в наследство систему с «неадекватными социальными льготами», создававшими нагрузку на бюджет даже такого небедного региона, как Кузбасс.

Но, как отмечает сейчас кузбасский политолог Ростислав Бардокин, новое руководство не стало демонтировать наследие «хозяина Кузбасса». Тем более что Аман Гумирович оставил в регионе чётко работающую вертикаль.

«В Кемеровской области, на мой взгляд, в отличие от, например, соседней Томской области или Новосибирской области практически нет явной оппозиции, эта система создана была именно Тулеевым»,— делится собеседник ИА Регнум.

Он отмечает, что губернатор Цивилёв сохранил многие социальные планки: упомянутую выше «тулеевскую пятницу», когда женщин отпускают с работы в пятницу после трех часов дня в летние месяцы. Это рекомендация не только муниципальным властям и предприятиям, но и частным собственникам, пояснил Бардокин.

Оставив пост главы региона, Тулеев около полугода возглавлял облсовет. И позже он сохранил негласное влияние на региональную политику, в том числе и на сохранение высокой социальной планки, отмечает Бардокин.

Когда Тулеев занял должность ректора регионального института развития профобразования, он начал активно вести соцсети, но лишь несколько раз высказывался по острым политическим моментам. «Это были такие эссе о взаимоотношениях детей и родителей, о школе, о материнстве, — рассказывает Бардокин. — Последнее, что он успел написать, — это большая публикация от 16 ноября о необходимости запрета вейпов. И, насколько я знаю, писал он всё сам».

По всей видимости, ушедший в отставку губернатор был удовлетворен тем, что созданная им система региональной власти продолжает работать, отмечают эксперты.

«Земляки, проживавшие там (в Кузбассе), рассказывали, что в Кемеровской области система слаженно работает на защиту людей, особенно тех, кто особо нуждается в поддержке. Возглавлять шахтерский край — дело сложное, и он справлялся», — написал на своей странице «ВКонтакте» коллега Тулеева по пулу региональных руководителей 2000-х и 2010-х годов, ныне депутат Госдумы Шолбан Кара-Оол (глава Тывы в 2007–2021 гг.).

Когда двадцать лет назад в Горном Алтае произошло разрушительное землетрясение, Тулеев одним из первых помог пострадавшим, направив из Кузбасса необходимые стройматериалы, вспомнил действующий глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

«Аман Гумирович был неординарной сильной личностью, мудрым, ответственным и требовательным руководителем… всегда уделял большое внимание проблемам и заботам своих земляков», — приводит ТАСС слова полпреда президента в Сибирском ФО Анатолия Серышева.

«Аман Гумирович всегда стремился к созиданию, служил России, многое сделал для Кузбасса. Был настоящим народным губернатором, которому доверяли люди. Мы сохраним добрую память об Амане Гумировиче», — говорится в телеграмме соболезнования, которую направил президент Путин.