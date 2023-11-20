Кемерово, 20 ноября, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, руководивший регионом более 20 лет, скончался на 80-м году жизни. Об этом действующий губернатор Сергей Цивилёв сообщил 20 ноября в своём Telegram-канале.

Александр Кряжев/РИА Новости Аман Тулеев

Эпоха в жизни Кузбасса

Цивилёв назвал кончину экс-губернатора невосполнимой утратой для Кемеровской области и отметил, что с Тулеевым связана целая эпоха в жизни региона. Тулеев возглавил область в 1997 году, в тяжёлый период, когда шахтёры сидели на рельсах, перекрыв движение на Транссибе. Это был яркий, неординарный человек, всю жизнь посвятивший служению Кузбассу и России. Он вывел регион из кризиса.

«Кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей. Светлая память Аману Гумировичу», — написал Цивилёв.

Полпред президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев отметил, что потрясён известием о кончине бывшего губернатора. Он назвал Тулеева неординарной сильной личностью, мудрым, ответственным и требовательным руководителем.

«Он очень много сделал для развития Кемеровской области, всегда уделял большое внимание проблемам и заботам своих земляков. Имя Амана Гумировича Тулеева навсегда останется в памяти людей и на страницах истории Кузбасса и всей Сибири», — приводит слова Серышева пресс-служба администрации Кузбасса.

Биография Амана Тулеева

Аман-гельды Молдагазыевич (Аман Гумирович) Тулеев родился 13 мая 1944 года в городе Красноводске (ныне Туркменбаши) Туркменской ССР в семье служащего. В 1964 году он окончил Тихорецкий железнодорожный техникум, в 1973-м — Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, в 1988-м — Академию общественных наук. Работал на железной дороге.

В 1985–1988 гг. Тулеев руководил отделом транспорта и связи Кемеровского обкома КПСС, в 1988–1990 годах был начальником Кемеровской железной дороги.

В 1990 году Тулеева избрали в Верховный Совет РСФСР и Кемеровский областной Совет народных депутатов. В 1991, 1996 и 2000 годах он баллотировался на пост президента России, в 1993 году был избран сенатором от Кузбасса, в 1994–1996 годах возглавлял Законодательное собрание Кемеровской области. В период с 22 августа 1996 года по 1 июля 1997 года Тулеев занимал должность министра по сотрудничеству с государствами — участниками СНГ.

В июле 1997 года бывший президент России Борис Ельцин назначил Тулеева главой администрации Кемеровской области. В октябре Тулеев победил на выборах главы региона с результатом 94,54% голосов.

В апреле 2001 года Тулеев был переизбран, а в 2005 и 2010 годах его полномочия продлевали по представлению президента. В 2015 году Тулеев победил на выборах губернатора, получив 96,69% голосов избирателей.

Отставка после трагедии в «Зимней вишне»

Тулеев попросил об отставке после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, унёсшем жизни 60 человек. Он выступил с открытым видеообращением к кемеровчанам 1 апреля 2018 года, а также обратился к главе государства Владимиру Путину с просьбой досрочно прекратить его полномочия. В тот же день в телефонном разговоре Путин поблагодарил Тулеева за многолетнюю работу на посту главы Кузбасса.

В том же месяце Тулеев стал депутатом Кемеровского облсовета, а затем был избран его спикером. В сентябре того же года его назначили ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования.

Награды

Тулеев награждён орденами Почёта, «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орденом Александра Невского. Также награждён более чем 20 медалями, в числе которых «За трудовую доблесть», «За доблестный труд», «За особый вклад в развитие Кузбасса» II, I степени, а также знаком «Шахтёрская слава» III, II, I степеней.