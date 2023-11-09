В открытом доступе появилось видео с херсонского участка фронта — как сообщается, из района Антоновского моста. Первые кадры, снятые с воздуха: группа бойцов ВСУ заходит в дом в полуразрушенном частном секторе со следами плотной застройки у берега Днепра.

Николай Новичков/ТАСС Крылатая ракета «Гром»

В следующие секунды, уже с другого ракурса можно наблюдать локальный, но мощный взрыв — и «пункт временной дислокации» с десятком солдат противника под крышей складывается, как карточный домик. При этом соседние постройки практически не задеты.

Источники Telegram-канала «Два майора», который выложил видео 7 ноября, оценивают картинку однозначно: в деле использовали ракеты (точнее, ракетно-бомбовые вооружения) «Гром», разработанные совсем недавно — в конце 2010-х.

Первые скупые сообщения о том, что «Громы», которые до этого можно было наблюдать только на стендах и полигонах, были замечены в зоне СВО, появились в марте этого года. Тогда другой Telegram-канал, «Военный осведомитель», публиковал кадры обломков — не поясняя, впрочем, где именно они были найдены.

Теперь же, во-первых, можно наблюдать нечто очень похожее на «Гром» в действии. Во-вторых, есть точная географическая привязка. Антоновский мост, напомним, соединяет оккупированный ВСУ пригород Херсона Антоновку и контролируемый нашими военными город Алёшки; мост был частично разрушен при отходе ВС России на левобережье Днепра ровно год назад.

Средствами видеофиксации, как утверждается, засекли момент полёта «Грома» на «терминальном участке траектории» — то есть на подлёте, сразу перед поражением цели.

Надо, впрочем, сделать скидку на качество видео, по которому сложно определить, «прилетела» ли ракета класса «воздух — поверхность» или же управляемая авиабомба, сказал ИА Регнум эксперт Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Сергей Денисенцев.

Если это действительно «Гром» в ракетной или бомбовой версии, то в распоряжении наших военных на фронте появилось интересное оружие, отмечают эксперты.

Королёвский «подарок»

«Гром» — разработка корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ, создана по указу президента в начале 2000-х на базе КБ «Звезда» в подмосковном Королёве). Заслуги корпорации перед российским ВПК высоко «оценены» Соединёнными Штатами, ЕС и Британией — в начале СВО коллективный Запад внёс КТРВ в свои санкционные списки.

Разработка новая — в 2015-м подмосковные разработчики только представили материалы по перспективному управляемому комплексу ракетно-бомбового вооружения. Через три года «изделия» прошли государственные испытания, отмечает Денисенцев.

К точке назначения «Гром» способны доставлять фронтовые бомбардировщики Су-34, истребители семейства Су-35 и самолёты пятого поколения Су-57. При этом максимальная высота пуска «Грома» — больше 10 километров, скорость при запуске — от 504 до более 1600 км/ч.

Этот комплекс класса «воздух — поверхность» предназначен для поражения довольно большого «меню» целей, как неподвижных — вражеских аэродромов, заводов, мостов, так и подвижных, например кораблей и транспортных судов противника с заранее разведанными координатами.

Летающий трансформер

Проект «Гром» предусматривает модульное построение авиационного боеприпаса. Это означает, что можно изготавливать авиационные бомбы или ракеты с разными техническими характеристиками и боевыми качествами, но со схожим внешним видом и единой длиной для всех изделий семейства. Это даёт возможность выпуска унифицированных ракет и бомб.

За счёт модульного построения боеприпаса, используя несколько модулей разного назначения, можно выпускать изделия разных классов.

Например, при замене двигательной установки на дополнительную боевую часть вместо крылатой ракеты получается планирующая авиабомба, пояснил ИА Регнум военный эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

«Часть обтекателя бомбы выглядит как авиабомба ФАБ-500 М-62 образца 1962 года, — оценивает Васильев схемы и рисунки «Грома-бомбы», имеющиеся в открытом доступе. — К головному обтекателю добавлены элементы управления с «крылышками», есть унифицированный модуль планирования и коррекции (УМПК). С задней стороны обтекателя либо добавляется дополнительная цилиндрическая часть со взрывчаткой, либо такая же по размерности двигательная установка».

Всего у комплекса «Гром» три «аватара».

Первый — управляемая ракета «Гром-Э1». Изделие массой без малого 600 килограммов способно доставить боевой заряд массой 315 кг на дальность до 120 километров. Такой вариант своей боевой эффективностью почти в два раза превосходит свободнопадающую авиабомбу ОФАБ-250-270.

Второй вариант — управляемая авиабомба «Гром-Э2». Получается при замене двигательной установки ракеты на дополнительную боевую часть осколочно-фугасного действия.

В сумме она имеет два заряда, потому их боевая нагрузка достигает 480 кг. Максимальное время полёта — около 4,5 минуты, а дальность пуска достигает 50–65 км. «Гром-Э2» по своим боевым показателям в полтора раза превосходит бомбу ОФАБ-500У.

Третий вариант — управляемая авиабомба «Гром-Э», но уже с объёмно-детонирующей боевой частью массой, уменьшенной до 370 килограммов. Это так называемая вакуумная или термобарическая бомба.

Несмотря на меньшую массу, такое изделие по лётным качествам не отличается от авиабомбы «Гром-Э2» с осколочно-фугасной боевой частью. Эффективность «Гром-Э» в два раза выше обычной корректируемой авиабомбы КАБ-500 ОД.

Что показал «прилёт»

Скорее всего, в расположение ВСУ близ Антоновского моста «прилетел» именно ракетный вариант «Грома», полагает Алексей Васильев. Он указал: изделие вошло в землю почти вертикально. «Обычно это признак ракет, потому что у них есть режим пикирования. Авиационные бомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции просто плавно опускаются на крыльях, и у них нет энергетики, чтобы сделать «горку» перед целью», — пояснил военный эксперт.

С другой стороны, рассуждает Васильев, возможен и «прилёт» бомбового варианта. Если цель для поражения находилась на меньшей дистанции, чем предельная дальность пуска, то у управляемой авиабомбы мог быть достаточный запас высоты для перехода в режим пикирования — и это позволило бы ей сходить вертикально.

В пользу этой версии говорит возможность пуска по цели, находящейся в задней полусфере. После сброса или пуска «Гром» — в том числе в «бомбовой» своей версии — может выполнять разворот в сторону цели для последующего её уничтожения.

Надо также учесть прямую зависимость полезной нагрузки и дальности полёта: чем больше боевая часть, тем меньше дальность, и, наоборот, чем больше дальность, тем меньше боевая часть, отмечает Васильев.

Есть возможность подобраться поближе и ударить более эффективно. Если такой возможности нет, «можем стрельнуть издалека, уменьшив массу боеголовки, вместо дополнительной боевой части осколочно-фугасного действия установить двигательную установку».

Последний момент, на который надо обратить внимание, — если «Гром» появился в распоряжении действующей армии, то пока как довольно редкое оружие. По понятным причинам цифр по поставкам и закупкам в открытых источниках нет, отмечает Сергей Денисенцев. Но поскольку комплекс новый (разработчики из КТРВ окончательно завершили испытания в 2019 году), то маловероятно, что «в серии» уже вышло достаточно много единиц, полагает собеседник.

Но речь идёт лишь о начале производства перспективного вооружения, указывают эксперты.