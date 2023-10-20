20 октября Минпромторг опубликовал рекомендованный список автомобилей российского производства — с российским VIN-номером — для приоритетного использования чиновниками. В списке — машины шести марок: Lada, УАЗ, Haval, «Москвич», Evolute и Aurus. Также рекомендуется закупать «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер» и СРГ бренда УАЗ. Перечень планируется пополнять по мере выхода на рынок новых моделей.

Иван Шилов ИА Регнум

Экспозиция автомобилей, рекомендованных министерством, была представлена в Научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте (НАМИ).

Предложение наконец-то пересадить чиновников на отечественные автомобили — а идея эта существует в современной России буквально с 1990-х годов — получило практическое наполнение в последние месяцы. 3 августа президент Владимир Путин заявил, что все чиновники в стране должны ездить на российских авто, а в сентябре президент сообщил, что вскоре начнутся и закупки.

Авансом в список

Партнёр аналитического агентства «Автостат» и обозреватель «Вести FM» Игорь Моржаретто полагает, что список Минпромторга в целом уже адекватен. «Надо было изначально определиться, что такое отечественный автомобиль, — отмечает он. — Определились. Это автомобиль, который производится в России с неким достаточно высоким уровнем локализации. По этому поводу у меня никаких вопросов».

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков соглашается: до публикации списка не было очевидно, что именно следует считать российским автомобилем в контексте отказа госслужащих от иномарок: «Это могли быть исконно российские бренды, либо все автомобили, которые производятся в России и имеют российский VIN-номер, либо нечто среднее — автомобили с высокой степенью локализации».

При этом у него всё же возникает ряд вопросов по списку Минпромторга: «Есть официальные требования по локализации, не менее 3200 баллов. А этому уровню при нынешней системе подсчёта даже некоторые УАЗы не отвечают. Но их всё равно будут закупать. Странно, что не учтены автомобили, которые делаются на «Автоторе» в Калининграде. Там китайские бренды, но и упомянутый в списке Haval — тоже именно китайский. А степень локализации на калининградском заводе не ниже, чем на «Москвиче» или у производителя Evolute».

Также эксперт удивляется отсутствию в списке автомашин ГАЗ категории Б: «Чем «Соболь» или «Газель» хуже, чем «Буханка» — УАЗ СГР?»

В свою очередь, Игорь Моржаретто считает, что «Москвич» и Evolute попали в список авансом: «У них уровень локализации пока крайне низкий. Лично я дополнил бы список не только китайскими автомобилями «Автотора», включая Kaiyi, но и маркой Wey, поскольку у них степень локализации выше, чем у того же «Москвича» или Evolute».

Моржаретто уточняет, что степень локализации — это условный коэффициент, который определяет Минпромторг по специальной формуле, начисляют баллы за разные операции, в результате получают некий уровень. И уровню в 3200 баллов в самом деле соответствуют очень немногие модели в списке, представленном Минпромторгом.

«Но формула может измениться, поскольку она составлена в те времена, когда все производители выстраивались, чтобы попасть в нашу страну, — допускает эксперт. — Впрочем, тот же «Москвич», возможно, будет набирать обороты, и у него появятся сварка, окраска и так далее. Сейчас «Москвичи» — это крупноузловая сборка».

Aurus, «Москвич» или… такси?

Принцип распределения автомобилей также имеет значение, замечает Кадаков, а именно — кому что распределять? «Можно ввести жёсткие ранжиры — этим положен Aurus, а этим — «Москвичи», — рассуждает он. — Либо по прежнему принципу — есть какое-то министерство или какой-нибудь богатый ФГУП, которые будут по-своему распределять — начальникам эти автомобили, прочим — по остаточному принципу».

Также Кадаков задаётся вопросом, будет ли упразднена закупка транспортных услуг: «У нас есть всякие ФГУПы, ГБУ и прочие ведомства, у которых на балансе нет ни одного автомобиля. Они закупают транспортные услуги по стоимости километра пробега. И прекрасно ездят на Toyota Camry. На балансе ведомства — ни одного автомобиля, поэтому заказывается услуга. А сервисная компания присылает машину, которая окажется в наличии».

К тому же госслужащие, по его словам, бывают разные. Директор государственного театра — это тоже госслужащий, у него может быть служебный автомобиль. Глава районной администрации небольшого района в Сибири — тоже служащий. Очевидно, что им и раньше закупали, конечно, далеко не «Тойоты». Но будут ли чиновники более высоких рангов ездить на автомобилях, которые им теперь будут закупать?

«Чиновникам в самом деле никто не запрещал арендовать автомашины, — соглашается глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев. — В гараже чиновника будет стоять, условно говоря, новенький УАЗ, на котором он будет ездить на встречу с избирателями. А по делам — на арендованном автомобиле, скорее всего, от частного лица. Появится просто отдельный вид коммерческой услуги — «автомобили для чиновников в аренду». То же самое было в Казахстане, когда там отменили персональные автомобили. Подгоняли чиновнику нужный автомобиль в аренду, развился целый сегмент бизнеса».

Эта арендная схема действительно рабочая, есть все возможности её использовать, соглашается автоэксперт, член общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов: «У нас же есть перевозки по предварительному заказу, вид экономической деятельности — такси. Допустим, чиновники объявляют конкурс, например, о закупке определённого объёма перевозок на такси».

Впрочем, на такси, равно как и на арендованный автомобиль, мигалку не поставишь, замечает глава ФАР Канаев.

Эксперты сходятся во мнении, что неясности относительно практического применения рекомендаций пока сохраняются. Нововведения, видимо, будут уточняться и дорабатываться. В том числе и после февраля 2024 года, срока, который был поставлен президентом. Судить о том, в какие сроки удастся заставить российское чиновничество на практике «полюбить» отечественный автопром, пока рано.