30 сентября исполнится год со дня принятия в состав России четырёх новых регионов. Власти различных уровней будут проводить праздничные мероприятия, а для экспертов подобные даты являются хорошим поводом для подведения промежуточных итогов интеграции Новороссии. А начать его стоит с электроэнергии как самой консервативной отрасли экономики и базиса, без которого невозможно существование современного общества и государства.

Иван Шилов ИА Регнум

Рассматривать электроэнергетику новых территорий стоит в трёх аспектах. Первый — производство электроэнергии (генерация) как совокупность различных электростанций. Второй — электросетевое хозяйство, электрические подстанции с гаммой различного оборудования, а также линии электропередачи, соединяющие электростанции и потребители. Третий элемент — организации, управляющие процессом производства и распределения электроэнергии.

Генерация

В 2022 году в состав России вошли восемь крупных электростанций совокупной установленной мощностью примерно 15 гигаватт (ГВт), что составляло около 35% от мощности всей украинской электроэнергетики. Однако это наследство досталось в разном состоянии, а их работа зависит не только от конфигурации линии фронта и физического состояния станций, но и от расположения линий электропередачи и электроподстанций.

Власти ДНР с 2014 года контролировали Зуевскую и Старобешевскую ТЭС, а в ходе наступления в 2022 году были взяты под контроль Мироновская и Углегорская ТЭС. Только первые две обеспечивали потребности республики все эти годы, а потому на них три года назад провели первый за 40 лет капитальный ремонт. На этот год на его продолжение федеральная власть выделила 2 млрд рублей.

Техническое состояние Углегорской ТЭС было скверным ещё при Украине. Там при пожаре была повреждена часть энергоблоков, в ходе боев станция сильно пострадала, а трудовой коллектив разбежался. Изначально ее планировали перезапустить к середине 2023 года, однако так и не запустили: выдавать электроэнергию ей некуда из-за уходящих на Украину линий электропередачи.

Мироновская ТЭС очень старая и в последние годы перед началом СВО работала в режиме котельной, производя тепло, а не электроэнергию. Власти ДНР пытались её восстановить, однако прогресс был остановлен метким прилётом артиллерийского снаряда на территорию электроподстанции. Вопрос с запуском станции теперь решается на федеральном уровне, и он может случиться, если начнётся восстановление Артёмовска и Соледара.

В ЛНР вплоть до 2022 года своих электростанций не было, но в первые недели СВО была освобождена Луганская ТЭС в городе Счастье. ЛуТЭС в период с 2017 по 2022 год обеспечивала подконтрольную киевской власти часть Луганской области, которая на время превратилась в энергоостров. В это время в ЛНР был жёсткий кризис с электричеством, так как связи с энергосистемой ДНР у республики не было — линии передачи и подстанции остались на подконтрольной Украине территории, а перетоки из России не позволяли покрыть все потребности республики в силу неразвитости сетей. Но уже в мае 2022 года ЛуТЭС разминировали и перезапустили часть газовых блоков, а к осени 2023 года в работу пойдут и угольные.

Таким образом республики к началу СВО уже были в целом интегрированы в единую энергосистему России, хотя расчёты за электроэнергию внутри них проводились в изолированном режиме. Перетоки извне ежегодной стоимостью около 3,5 млрд рублей считались технологическими потерями и перекрывались за счёт промышленных потребителей.

С Запорожской и Херсонской областями дела обстоят несколько сложнее.

От Каховской ГЭС остались лишь руины, а до момента разрушения она выдавала максимум 140 МВт. Связанные с ней Запорожская АЭС и Запорожская ТЭС (прекратившая работу) находились в связке. «Атомка» несла основную нагрузку, а ТЭС и ГЭС покрывали остаток, позволяя также проходить утренний и вечерние пики потребления электроэнергии. Заодно регулировался объём воды в Каховском водохранилище, откуда подпитывался пруд — охладитель ЗАЭС.

Какое-то время АЭС обеспечивала электроэнергией как Украину, так и перешедшую под контроль России часть Запорожской области. Но по мере развития кризиса вокруг станции стало очевидно, что областям нужны резервные источники. Уже к середине лета 2022 года были восстановлены ЛЭП на юге Херсонской области (их в 2015 году подорвала украинская сторона), и Крым благодаря строительству двух ТЭС впервые в своей истории превратился из донора в поставщика электроэнергии.

Александр Река/ТАСС Вид на Углегорскую ТЭС

Пять из шести энергоблоков ЗАЭС пребывают в состоянии «холодного останова» — когда ядерная реакция прекращается и блок не производит электроэнергии, а один переведен в режим «горячего останова» и производит тепловую энергию для нужд Энергодара.

Кроме того, в каждом из новых субъектов России есть свои объекты возобновляемой энергетики — солнечные (СЭС) и ветряные (ВЭС) электростанции. Часть из них работает, только здесь эффективность зависит от погоды, «ветряки» производят «грязный» (с прыгающей частотой) переменный ток, который приходится дополнительно обрабатывать. Без прочного «классического» базиса в виде тепловой, атомной и гидроэнергетики зеленую энергетику пока не стоит рассматривать как сколь-либо серьёзные источники электроэнергии для новых регионов. Тем не менее в областях ВИЭ и СЭС летом 2023 года перевели в государственную собственность.

Распределение

Серьезной проблемой, о которой говорил на ВЭФ глава Минэнерго России Николай Шульгинов, стало отсутствие связи между областями и республиками. «Сейчас реализуются мероприятия, связанные с перестройкой и установкой устройств противоаварийной автоматики на разные подстанции. Мы сможем обеспечить компенсацию поврежденной ГЭС. Плюс будет увеличение поставок электроэнергии с Крымского полуострова», — отметил 11 сентября министр энергетики России. Энергетики реализуют компенсирующие мероприятия, проектируют связь 330 кВ между донецкой и запорожской энергосистемами.

Если взять карту европейской энергосистемы, где отображены электростанции, ЛЭП и подстанции, в том числе на территории России и Украины, то чётко видно, что без строительства новых линий и подстанций не обойтись. Текущие связи разорваны линией фронта, а две линии на 750 кВ, соединяющие ЗАЭС и Углегорскую ТЭС, проходят через подконтрольную Украине часть ДНР.

К сожалению, никакой конкретики по ведущимся работам нет, однако соединительное звено позволит распределить нагрузку между Крымом и ДНР, задействовав профицитный энергопотенциал Зуевской и Старобешевской ТЭС. Заодно вырастет надёжность обеспечения Запорожской и Херсонской областей и будет смягчён дефицит электроэнергии на юге России, который в ближайшие пять лет может достигнуть уровня в 860 МВт. Системный оператор уже указывает на необходимость строительства в Крыму 307–338 МВт мощностей, ещё 550–605 МВт нужно построить в Краснодарском крае, что обойдётся в 80 млрд рублей.

В начале августа 2023 года, когда глава Минэнерго дал поручение закончить восстановление магистрального электросетевого комплекса Новороссии к 1 октября, работы были завершены на 25 из 35 объектов. В целом, электросети новых регионов требуют серьёзной модернизации из-за их износа и связанных с ним высоких потерь. «Россети» в ближайшие 2–3 года намерены вложить в них 40 млрд рублей, для чего созданы два предприятия — Донбасское и Таврическое.

Кроме того, с 1 сентября заработали два филиала Системного оператора на новых территориях, и они уже занимаются диспетчерским управлением электроэнергетикой Новороссии. По словам Николая Шульгинова, схема управления генерацией и сетевым хозяйством будет выглядеть следующим образом: за генерацию будут отвечать крупнейшие компании с государственным участием, «Россети» возьмут на баланс магистральные ЛЭП, а за распределительные сети будут отвечать региональные власти.

Управление

Теперь стоит осветить ход интеграции энергосистемы Новороссии в состав организаций, управляющих процессом производства и распределения электроэнергии.

РИА Новости/Сергей Батурин Зуевская ТЭС в Донецке

21 августа 2023 года федеральное правительство определило, что единым поставщиком электроэнергии новых территорий станет новосозданное ООО «Единый закупщик», чьим владельцем является структура госкорпорации «Росатом». Его задача — покупать электроэнергию у местных производителей, а недостающий остаток — в соседних регионах России и продавать эту электроэнергию компаниям — гарантирующим поставщикам. Они уже отвечают за её продажу конечным потребителям.

В каждом из новых регионов создана своя компания — гарантирующий поставщик: «Энергосбыт Донецк», «Энергосбыт Луганск» и далее по списку. Проводить расчёты с абонентами и «Единым закупщиком» данные структуры начнут с 1 октября. А к 2028 году планируется завершить интеграцию энергосистем Новороссии в российский оптовый рынок электроэнергии, присоединив их к первой ценовой зоне (европейская часть плюс Урал). К тому моменту уже решат все вопросы с генерацией, сетями, диспетчеризацией и контуром Системный оператор — «Единый закупщик» — «Энергосбыт» — абонент.

Тарифы на электроэнергию в новых регионах и остальной части России планируют уравнять в ближайшие десять лет, а пока разницу в тарифах будет принимать федеральное правительство — ему предстоит компенсировать энергетикам недополученную прибыль.

Таким образом можно констатировать, что ЛНР и ДНР уже были частично интегрированы в российскую энергосистему ещё в 2017 году, а области вошли в неё в 2022-м. Интегратором для республик стала Ростовская область, а для областей — Крым. При этом вплоть до прошлого года свои потребности в электроэнергии полностью обеспечивала лишь ДНР, в Луганске своя генерация появилась недавно, а две области пока целиком и полностью зависят от перетоков из Крыма. Электроэнергетических связей между областями и республиками нет.

При этом о серьёзных перебоях в электроснабжении не было новостей с конца лета — начала осени 2022 года, бесхозного электросетевого имущества в Новороссии не осталось, а собственная генерация обеспечивает 70% потребления. Первичная интеграция в оптовый энергорынок завершится к 1 октября. Хотя получается она специфической: станции переходят под контроль новых властей, а далее на их проходной опускается шлагбаум, а на дверях закрываются замки, так как потребность в работе в новых электроэнергетических мощностях на территории Новороссии отсутствует.

Станции были частью украинской энергосистемы, а теперь оказались отрезаны от неё. До тех пор, пока не будет достигнут перелом в СВО, а ВС РФ не расширят зону контроля, у электростанций на новых территориях просто не будет достаточного количества потребителей. Отдельный вопрос — перезапуск промышленности, на которую приходится большая часть потребления электрической энергии.

Пока же можно констатировать несколько базовых вещей.

Каховская ГЭС восстанавливаться не будет — куда важнее восстановление плотины для регулирования объёма воды в спущенном в ноль Каховском водохранилище. Для полноценного использования Запорожской АЭС необходимо отодвинуть линию фронта, гарантировав недосягаемость территории станции для ствольной артиллерии, выгрузить из реакторов ядерное топливо Westinghouse, отремонтировать и модернизировать станцию, чтобы она соответствовала требованиям «Росатома», а также связать её с энергетической системой России.

Перспективы Запорожской ТЭС туманны, ВИЭ и СЭС будут запущены не раньше, чем будет завершена модернизация электросетевого хозяйства, однако острой потребности в их работе сейчас нет. Главным препятствием для запуска всех существующих мощностей является их невостребованность, перед которой бессильны любые энергетики — вопросы войны и мира, а также перезапуска экономики в их сферу ответственности не входят. И так будет, пока организация перетоков электроэнергии из соседних регионов России будет дешевле собственного производства.