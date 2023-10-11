Ни в школе, где он занимался хореографией и посещал театральный кружок, ни в колледже Луганской госакадемии культуры и искусств, ни на службе в театре Артём Демянчук не подозревал, что однажды окажется на войне.

ИА Регнум Артем Демянчук

В феврале 2022 года в Луганске на фронт были призваны мужчины совершенно разных профессий — от заводчан до профессуры. От Луганского академического русского драмтеатра в Народную милицию ЛНР отправилось восемь человек. Среди них и Артём, которому в войсках дали позывной Артист. Но если для кого-то жизнь на войне — это то, что хочется поскорее забыть, для актера боевой опыт стал частью характера его сценических героев.

«Они герои, а я — нет», — улыбается Артём. Он рассказывает, что героического желания идти в первых рядах у него не было. Хотя и отправился воевать добровольно: хотелось опровергнуть слова мамы, которая еще в его детстве говорила, что он не сможет в армии служить, так как не умеет выполнять приказы.

Поначалу приходилось непросто. Обстановка после жизни сценического человека была настолько непривычной, что он с трудом понимал, как действовать. Только со временем получилось приспособиться, вникнуть во все военные процессы.

«Из актёров, из творческой профессии, в нашем подразделении я был один, поэтому мне и дали позывной Артист. Причём мой старшина, когда недавно приезжал, рассказал: наш общий сослуживец, с которым мы уже давно друг друга знаем, недавно подошел и спросил — действительно ли я актёр. Он думал, что мне позывной просто так дали», — смеётся Артист.

Боялся растерять актёрское мастерство, но вышло наоборот: кое-что даже приумножил. Артём признаётся, что стал взрослее и мужественнее, собраннее в вопросах работы. Нравилось, что все у них были равны. Мобилизованные приходили рядовыми, и даже с мужчинами гораздо более старшими по возрасту можно было общаться просто и без деления на «молодых» и «старичков». Объединяло и уравнивало главное: перед смертью все равны.

ИА Регнум

«Само осознание того, что человек — вот только что жил, а сейчас умер, немного ломало, меняло взгляды на жизнь. И для меня поменялось значение каких-то мелочей в жизни. Когда ты видишь смерть, ты осознаешь, что жизнь оканчивается за секунду. И вот эта секунда, мгновение, какое-то твоё неправильное действие, может привести к смерти. Когда ты возвращаешься, то понимаешь, что всё остальное неважно, главное, что жив. То, что я могу общаться с близкими, родными, спокойно идти на работу и не бояться за свою жизнь — вот это главное, в вещи, которые прежде казались такими важными, оказываются мелочами», — рассуждает Артём.

ИА Регнум Из личного архива

Первый месяц после возвращения с фронта Артисту было тяжело. Особенно если работа касалась военной тематики: приходилось как бы снова пропускать прошлое через себя. Но со временем он привык к мысли, что это лишь опыт, просто его нужно правильно применять в работе.

Каждую первую среду месяца в Луганском драмтеатре актеры проводят бесплатные встречи со зрителями в рамках проекта «Культурная среда». Иногда читают произведения писателей и поэтов, побывавших на фронтах еще той, Великой Отечественной, войны. Артём говорит, что теперь чувствует их по-особенному.

Кстати, Артём и сам во время службы писал стихи.

«Это отдушина, она переносила тебя из реальности вокруг в мирную жизнь. Ты на время забываешь, где находишься, что делаешь: у тебя есть столик, тумбочка, ручка, тетрадь и всё. Больше для тебя ничего не существует, ты переносишься в поиск рифм, смыслов, подтекстов».

«Я помню, как играли мы в войнушку. Подарили автомат-игрушку. Вырос. И пошёл в театр. Сцена. Играл героев и бойцов из плена. Две тыщи двадцать два. Война с нацизмом. Актёр театра на защиту призван. И мой коллега мне теперь как брат. В руках не бутафорский, настоящий автомат».

ИА Регнум

Одним из проектов на военную тему ещё до мобилизации была литературно-музыкальная композиция «Время. Выбор. Воля». Этот спектакль был построен на стихотворениях авторов Донбасса. Артём читал несколько произведений, но после службы стихи открылись для него по-новому.

Так, в «Братишке» говорится о добровольце, который погибает, но его встречает Всевышний со словами: «Привет, братишка, я бы так не смог». Или другое произведение, «Разговор с пленным», в котором наш боец общается с украинцем.

ИА Регнум

«Там показана человечность нашего солдата. Есть такие строки: «Мне б короткий звонок, мне бы маме». И наш военнослужащий достаёт телефон и говорит: «Звони». Вообще отношение к пленным — это отличительная черта, которая показывает, кто прав, а кто нет. Кто убивает ради того, чтобы убить, а кто нет. В Великую Отечественную войну пленные немцы у нас строили дороги, работали. Что делали с нашими пленными? Концлагеря, испытания на людях. То же самое происходит и сейчас. Украинские военнопленные вполне нормально себя чувствуют, но мы все видим, что происходит с нашими бойцами», — объясняет Артист.

Самой крупной и серьёзной остаётся работа Артиста в постановке «Молодая гвардия» по роману Александра Фадеева. В спектакле Артём играет роль Сергея Тюленина.

«Эта роль мне очень близка. Тюленин разгильдяй, и я в какой-то степени тоже разгильдяй. Я очень долго боролся со своими опозданиями, я очень рассеянный в плане концентрации, поэтому он мне близок, —делится Артём.— Я сталкивался с «Молодой гвардией» и в школьные годы, только теперь понял, насколько это всё страшно, понял, через что они прошли. И сейчас я не представляю и не воображаю, как раньше — я вспоминаю».

ИА Регнум

Он уверен, что «Молодую гвардию» стоит показывать во всех российских городах. Говорит, что заложенная в них сила поможет жителям большой России лучше понять, чем живут в Донбассе. Кстати, примеры успешных гастролей у русского драмтеатра уже есть: с «Ревизором» луганские актёры объехали пять городов.

Артём Демянчук горит жизнью, он улыбается и много шутит. Дома его ждут жена и маленький ребенок, он полон идей и рад общаться с такими же ребятами, как и сам. Он точно знает: все не зря. И через сцену доносит эту нехитрую мысль другим.