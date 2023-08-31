Настоящая средневековая осада. Именно так министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян назвал состояние, в котором сейчас находится население оставшейся неподконтрольной Баку части Нагорного Карабаха. «Теперь в Нагорный Карабах не поставляется ни продовольствия, ни медикаментов, ни топлива, ничего», — цитировало Мирзояна агентство Sputnik Армения.

Иван Шилов ИА Регнум

Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР), напомним, после проигранной в 2020 году второй карабахской войны оказалась со всех сторон окружена уже не только де-юре, но и де-факто азербайджанскими территориями. Единственной связью с Арменией оставался т. н. Лачинский коридор, который с декабря 2022 года был фактически блокирован азербайджанцами.

Сначала грузы не пропускали некие «экологические активисты». С апреля на дороге стоит азербайджанский блокпост. Фактически армян принуждают к тому, чтобы они покинули Нагорный Карабах — или согласились с азербайджанским суверенитетом над этой территорией.

Демонстративное беспокойство по поводу блокады Лачинского коридора проявляет Запад.

Так, 31 августа министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что дорога из Армении в Нагорный Карабах должна быть свободна для гуманитарной помощи. Та же Бербок сообщила, что ситуация в непризнанной республике включена в повестку встречи глав МИД Евросоюза — которая открылась 31 августа в Испании.

В тот же день стало известно, что азербайджанский МИД вручил ноту протеста послу Франции в Баку Анн Буайон. Причиной стала отправка к КПП «Лачин» «в сопровождении руководящих лиц ряда французских городов, включая мэра Парижа Анн Идальго, транспортных средств под видом «гуманитарного груза» и провокационными заявлениями данных лиц против Азербайджана», передаёт ТАСС заявление дипломатического ведомства Азербайджана.

Возникает впечатление, что в этом противостоянии — в котором Армению как будто морально ободряют «западные партнёры», а Азербайджан явно опирается на поддержку Турции — особо не просматривается роль Москвы. Но ведь именно Россия как миротворец служит гарантом сохранения послевоенного статус-кво.

Азербайджан вошёл в окно

Да, вроде бы существуют определенные российско-армянско-азербайджанские договоренности, дух которых подразумевает де-факто независимое существование Нагорного Карабаха еще какое-то время (гарантом чего становится российский миротворческий контингент).

Однако Азербайджан решил воспользоваться окном возможностей и юридическими аспектами для того, чтобы ситуацию пересмотреть.

«Азербайджан, пользующийся в своих начинаниях поддержкой Турции, решил воспользоваться сложностями России, которая занята конфликтом с Украиной и коллективным Западом, — сказал ИА Регнум армянский политолог Айк Халатян. — Цель — сделать так, чтобы Москва, которая ранее настаивала на откладывании вопроса о статусе Нагорного Карабаха на будущее, отступила и позволила окончательно закрыть карабахский вопрос. Этому, конечно, способствовала и недальновидная, иногда даже преступная политика армянских властей».

«Причина обострения в том, что Баку хочет утвердить свой суверенитет над Карабахом и де-факто, и де-юре, а Армения этому сопротивляется. Баку недавно отправил, например, гуманитарную помощь в Карабах, но армяне не захотели ее принять», — в свою очередь, указал в комментарии ИА Регнум эксперт Российского совета по международным дела Камран Гасанов.

В оценках экспертов нет противоречий.

Если ереванское руководство действительно смирилось с ситуацией, то население Карабаха и Армении бурно негодует. Причём обвиняет в сложившейся ситуации не азербайджанское руководство и не свои собственные власти, а дислоцированных в регионе российских миротворцев, которые «не защитили» — то есть ничего не сделали для того, чтобы прекратить блокаду.

В Москве, однако, считают, что миротворцы тут ни при чем.

«Нынешняя ситуация в Лачинском коридоре стала следствием признания Арменией Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана», — указала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она напомнила: признание было зафиксировано по итогам саммитов с участием лидеров двух стран под эгидой ЕС в октябре 2022-го, в мае 2023 года.

Об этом четко говорится в заявлении МИД России от 15 июля в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха.

«Возлагать ответственность в этом контексте на российский миротворческий контингент считаем неуместным, неправильным, неоправданным», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что Москва видит задачу нашего контингента в том, «чтобы в новых условиях, которые сформировались в результате признания Ереваном и властями Армении принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану, оказывать на земле всё возможное содействие в обеспечении прав и безопасности карабахских армян».

Казалось бы, ситуация очевидна. Москва вынуждена оперировать в крайне узких рамках тех самых «новых условий», о которых сказала Захарова.

Возможности России ограничиваются многими обстоятельствами: размытостью миротворческого мандата, ее занятостью на Украине, желанием одновременно сохранить хорошие отношения с Баку и Ереваном, обязательствами посредника, признанием всеми официальными игроками Карабаха как территории Азербайджана. А также — пресловутой пассивностью нынешнего армянского руководства, которое на пару с Западом поставило своей целью вытеснение России с Южного Кавказа.

Парижский интерес

И пока Москва молчит (вызывая недоумение армян, не совсем понимающих сложную российскую игру), другие говорят.

В частности, французы, которые сейчас позиционируют себя чуть ли не главными защитниками простых армян. Выше уже упоминался вояж делегации во главе с парижским мэром Анн Идальго к армяно-азербайджанской границе.

Один из участников этой группы, сопровождавшей грузовики с гуманитарной помощью, — сенатор Брюно Ратайо (лидер фракции «Республиканцев» Николя Саркози в верхней палате) заявил:

«То, что происходит сегодня в Арцахе (армянское название Нагорного Карабаха), ведёт к этническим чисткам и геноциду. Первая причина, по которой мы здесь, заключается в том, что происходит трагедия. То, что происходит сегодня, превращает Арцах в концентрационный лагерь под открытым небом. Эта попытка этнической чистки и геноцида направлена против 120 тысяч человек, из которых 30 тысяч — дети».

Сенатор Ратайо также потребовал от президента Эммануэля Макрона «принять резолюцию, которая наконец разрешит открытие Лачинского коридора и поставит его под международную защиту». То есть, проще говоря, каким-то образом взять коридор под контроль.

Понятно, что это невозможно.

Очевидно, что Франция не может ни захватить Лачинский коридор, ни получить согласие Баку и Анкары (ключевого внешнеполитического партнера Азербайджана) на контроль над ним — не говоря уже о каком-то одобрении со стороны России.

Не сможет Франция и гарантировать безопасность карабахских армян — для этого у неё нет ни сил, ни возможностей, ни нужной географии. Однако Парижу это и не нужно.

Понимая настроения отчаявшегося армянского населения, французские политики просто хотят продать ему воздух в красочной риторической обертке — чтобы за счет этой обертки, за счет ожиданий от французских обещаний настроить армян против молчащей Москвы.

Как отмечает политолог Халатян,

«армянское общество теряет веру в Россию как в надежного союзника или просто как игрока, который может защитить не то что союзнические, но и даже свои интересы в регионе».

Вопрос в том, как России парировать эту игру.

«В целом, учитывая сконцентрированность России на Украине, у Москвы как будто нет прежнего вдохновения и возможностей для акцентирования на Южном Кавказе. При этом регион сохраняет значимость и уходить оттуда нельзя», — отмечает Камран Гасанов.

Демонстрация силы или самоустранение?

Эксперты подчёркивают: если Москва уйдет из Закавказья и оставит регион Турции, то потеряет коридор на Ближний Восток. Одновременно возрастут риски для Северного Кавказа и возникнет огромное количество других проблем — как фактических, так и имиджевых, и в самом регионе, и за его пределами.

«Азербайджан, видя нерешительность Москвы, с каждым разом ведет себя все более и более нагло. И не только в региональных вопросах, но и в плане поддержки позиции Киева», — замечает Айк Халатян.

В частности, посол Азербайджана на Украине Сеймур Мардалиев на встрече с замглавы украинского МИД выразил тому восхищение в мужестве и стойкости «в деле отражения российской агрессии», а также пообещал «увеличить размер пакета помощи Украине, в том числе и в вопросе гуманитарного разминирования», и заявил о «политических обязательствах» в отношении этой помощи.

«Я бы всё же рекомендовал послу дружественного Азербайджана на Украине Мардалиеву быть более сдержанным в высказываниях об «агрессии России». Его информация о «политических обязательствах финансовой, гуманитарной и иной помощи Украине» нуждаются в дополнительном изучении», — прокомментировал эти слова глава комитета по международным делам Совета Федерации, бывший замглавы МИД Григорий Карасин.

Вариантов действий у Москвы не так много.

Первый сценарий — демонстрационный.

«России надо показать, что она является мощным, глобальным игроком, готовым жестко отстаивать свои интересы в регионе», — отмечает Халатян.

То есть Москва может пойти на какой-то резкий шаг в отношении Баку (вытеснить азербайджанские войска из зоны ответственности российских миротворцев) или Еревана (обозначить жесткую реакцию на антироссийские и, в общем-то, антиармянские действия правительства Никола Пашиняна).

Однако такой вариант маловероятен, поскольку чреват возможным обострением ситуации в регионе в тот момент, когда Россия занята украинским вопросом.

Второй вариант — самоустраниться.

«Если исходить из последних заявлений МИД России, Москва не готова принуждать стороны к решению этого вопроса, — резюмирует Камран Гасанов. — Я думаю, линия на сохранение контактов и с Баку, и с Ереваном правильна. Если российская сторона будет поддерживать сепаратизм, это оттолкнет Баку и сблизит его еще больше с Турцией. Если будет заставлять Ереван капитулировать — Армения уйдет на Запад.

В карабахском вопросе нужно терпение.

Надо, чтобы стороны сами договорились».

Договариваться надо именно при посредничестве России — поскольку Москва (в отличие от Франции и Турции) не занимает проармянскую или проазербайджанскую позицию, уверен Гасанов.

Этот вариант логичен, учитывая намерение нынешних армянских властей сдать Карабах, однако у него есть свои минусы.

«Это не поможет Москве вернуть свои позиции в Азербайджане, где сделали ставку на Турцию и на Запад, но в то же время ударит по имиджу России не только в армянской власти, но и в армянском обществе. Даже в Нагорном Карабахе, где жители были самыми пророссийскими среди всего армянского населения», — резюмирует Айк Халатян.

Поэтому, если Москва хочет сохранить контроль за регионом, ей придется рано или поздно показать, кто на Южном Кавказе хозяин, полагают эксперты.