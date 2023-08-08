Статистическое ведомство ФРГ 7 августа обнародовало очередное свидетельство о далеко не лучшем состоянии национальной экономики — индекс промышленного производства в июне упал на 1,5% в сравнении с маем и на 1,7% по сравнению с июнем прошлого года. Данные статистики можно считать подтверждением общей неутешительной оценки, которую на днях дали «Немецкие экономические новости» — Deutsсhe Wirtschafts Nachrichten: энергетический кризис (вызванный отказом от российских энергоносителей) вкупе с другими трудностями тянет экономику «немецкого локомотива» на дно, а с ней и экономику всего Евросоюза.

Иван Шилов ИА Регнум

В бывшей правящей партии Христианско-демократическом союзе (ХДС) нашли виновного в ошибках, приведших к неутешительному положению — и это, что любопытно, не нынешний канцлер социал-демократ Олаф Шольц, а бывший лидер той же ХДС, экс-канцлер Ангела Меркель.

«Ангела Меркель стала катастрофой для всей Германии. Она лишила страну будущего», — заявил функционер ХДС Арнольд Ваатц в развёрнутом интервью швейцарской Neue Zürcher Zeitung. Статью открывает большая фотография со встречи Меркель с Владимиром Путиным. Фото иллюстрирует главный тезис функционера экс-правящей партии. Ошибки лидера ХДС, которые накопились к последнему сроку её канцлерства (2018–2021) — в том числе ошибки на российском и украинском направлениях, — привели к росту популярности «Альтернативы для Германии» (АдГ), партии, которая выступает за восстановление отношений с Россией. И главное — чем дальше, тем больше растёт число тех, кто если не положительно, то нейтрально относится к российскому лидеру, делает вывод Ваатц.

Меркель «вывела Германию из строя, разрушив ее энергетическую базу, она уничтожила бундесвер, она стерла с повестки дня критерии стабильности евро», перечисляет партийный деятель прегрешения своего бывшего лидера. Особо он выделяет «самоубийственный отказ от атомной энергетики и угля» — решение, которое было принято отнюдь не правящими сейчас эсдеками и «зелёными», а именно правительством Меркель.

С другой стороны, Ваатц и те, чьё мнение он выражает, обвиняют экс-канцлера в демонстрации слабости Германии. Ангеле Меркель припомнили «зелёный свет «Северному потоку» (что дало возможность России «использовать против Германии газ» — то есть газовые поставки) и одновременный отказ поставлять оружие Украине. Меркель, напомним, заявила об этом сразу после Майдана, в 2014-м. «С тех пор русские думают: Германия даст нам свободу действий», — сетует христианский демократ. Последней каплей стало «героическое бегство» из Афганистана (а бежали не только американцы, но и их немецкие союзники), что вызвало «гомерический хохот» в России, констатирует Ваатц.

«Есть много тех, кто хотел бы вернуть ГДР»

На этом фоне, отмечает он, растёт популярность АдГ, которая перехватила у ХДС консервативную повестку, и одновременно многие немцы стали проявлять уважение в Владимиру Путину, указывает немецкий политик. Те, кто голосует за «Альтернативу» и не только, воспринимают российского лидера как «антипода «вокеизма» (английский неологизм wokeism, обозначает современную леволиберальную «повестку» с акцентом на права меньшинств, ЛГБТ и т.д.), констатирует Ваатц.

«Путин против гендерной политики, Путин против климатического алармизма: получается, что он — наш человек», — передаёт политик точку зрения «понимающих Путина».

Ваатц полагает:

«На Востоке [Германии] есть много тех, кто желает вернуть ГДР и обожает Путина, потому что, будь он во главе Советского Союза в 1990 году, ГДР существовала бы и сегодня».

Но ностальгия не главный стимул таких настроений, главное же — «отчаяние людей» от политики последних десятилетий, за которую ответственна Меркель.

Мнение этой части немецкого общества на днях высказал сопредседатель АдГ Тино Хрупалла в интервью телеканалу ZDF. В двух словах, он заявил, что власти федеративной республики должны следовать только национальным интересам Германии (читай — не «общезападным» или евроатлантическим), а в этих интересах — взаимопонимание с Россией. Сопредседатель «Альтернативы» Алиса Вайдель тогда же сказала в интервью каналу издания Die Welt, что Германии выгоднее сохранять нейтралитет в украинском конфликте. Судя по контексту этих интервью, их нельзя назвать «русофильскими» — но они свидетельствуют о том, что русофобию лидеры немецких правых считают непродуктивной.

Меркель тоже заподозрили в пророссийских симпатиях

С точки зрения ХДС и других мейнстримных партий, которую выразил Арнольд Ваатц, «Альтернатива для Германии» должна быть «неизбираемой». При этом, как отмечалось ранее, АдГ догнала по популярности правящих социал-демократов Шольца, данные свежих опросов говорят, что АдГ могут поддержать до 23% немцев.

С другой стороны, власти продолжают давление на всех тех, «кого подозревают в том, что они слишком симпатизировали России и слишком активно выступали за «наведение мостов» с Россией», сказал ИА Регнум германский политолог Александр Рар. Причём под подозрением в позитивном отношении к Москве оказывается и та же Ангела Меркель — в компании с другим экс-канцлером, Герхардом Шрёдером, отмечает эксперт.

Меркель «очень сильно критикуют», — за то, что она пыталась вести с Россией конструктивный диалог, в первую очередь руководители входящих в правящую коалицию «Зелёных». Партия во многом идеологически следуют упомянутому выше «воукизму» и одновременно — евроатлантической повестке — о чём можно судить по линии поведения нынешней главы МИД Анналены Бербок.

Задолго до СВО, в 2018 году, тогдашняя оппозиция, в том числе те же «зелёные», обрушивалась на Меркель с критикой за «демонстративную близость» к Владимиру Путину. Тогда издание Bild задавалось вопросом, следует ли Меркель проявлять «излишне дружелюбное» отношение к «авторитарным» лидерам.

После ухода фрау Меркель в отставку критиковать экс-канцлера стало еще удобнее. В мае этого года The Wall Street Journal опубликовала материал «Создала ли Меркель почву для военного конфликта на Украине?», где бывшему германскому лидеру предъявлялись уже известные претензии: и заключение соглашений с Москвой, поставивших экономику Германии и ее соседей в зависимость от импорта российских энергоресурсов, и в блокировании финансирования оборонного комплекса (из-за чего якобы Германия теперь не может противостоять России).

Достается не только живым, но и уже мертвым политикам. Александр Рар приводит пример известного немецкого государственного деятеля Эгона Бара (1922–2015), который во времена Вилли Брандта выступал за разрядку в отношениях с нашей страной. «Он вообще уже давно умер, но его личность попала в немилость. Конференции и симпозиумы, связанные с его именем, не проводятся, потому что это не подходит духу времени», — отметил немецкий политолог.

Кто создаёт страх «Кремлёвской Германии»

«Что же касается АдГ, то против них прямо выдвигается подозрение — основанное на домыслах — в том, что они получают деньги из Москвы, чуть ли не финансируются Кремлём, дабы разрушить демократические устои и превратить Германию в «прокремлёвскую», — отмечает Рар. — Это полная ерунда, но в СМИ такая точка зрения очень популярна».

Такую точку зрения, в том числе в среде функционеров больших парламентских партий, продвигают различные неправительственные организации, «мозговые центры» и другие связанные с Вашингтоном группы влияния, пояснил ИА Регнум старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Примакова Александр Камкин.

Примером, по его словам, может служить связанный с ЦРУ аналитический центр «Атлантический мост», который, по оценке аналитиков журнала «Международные отношения», оказывает прямое влияние на формирование общественных настроений в Германии, в частности через работу с молодежью. Известно, что с «Атлантическим мостом» сотрудничают обозреватели ведущих германских изданий, таких как Frankfurter Allgemeine Zeitung, Bild и Spiegel. Высказывалось мнение, что лоббисты «Моста» оказали влияние на скандальную отставку министра обороны Карла-Теодора цу Гуттенберга в 2011 году (по обвинению в плагиате) и замены его на более лояльных Теодора де Мезьера, а затем и на Урсулу фон дер Ляйен.

«Большинство политиков внутри мейнстримных партий и движений проходили стажировку в американских НКО, они проводники западной мягкой силы», — уверен Камкин. В таких условиях любой политик, хоть немного отошедший от евроатлантической генеральной линии, подвергается жесткой критике.

Едва ли в такой обстановке доминирования атлантистов, где Берлин стал объектом американской внешней политики, немецким политикам можно говорить о национальных интересах и налаживании взаимопонимания между Россией и Германией, отмечают эксперты. Обвинение в симпатиях, а тем более потворстве Москве, может стать черной меткой. Трансатлантический нарратив силен, а значит, любые политики, минимально настроенные на добрососедские отношения с Кремлем, будут виноваты во всем — от слабости Бундесвера до роста популярности «опасных радикалов» из АдГ.