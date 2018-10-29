Берлин, 29 октября, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Совместная фотография лидеров России, Германии и Турции после саммита в Стамбуле вызвало возмущение у журналиста немецкого ежедневника Bild Джулиана Репке. В своей статье журналист раскритиковал канцлера ФРГ Ангелу Меркель за «излишнее дружелюбие» к президенту РФ Владимиру Путину.

Kremlin.ru Ангела Меркель и Владимир Путин

На фотографии Меркель стоит между Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и держит их за руки. В свою очередь автор статьи задается вопросом, следует ли канцлеру проявлять «излишнее дружелюбное» отношение к «авторитарным» лидерам.

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При этом издание цитирует представителя Свободной демократической партии Германии Михаила Тюрера, который заявил, что Меркель утеряла «внешнеполитический компас» и у нее не должно быть «демонстративной близости с авторитарными лидерами».

Напомним, ранее в Стамбуле состоялся четырехсторонний саммит лидеров РФ, Турции, Германии и Франции по ситуации в Сирии. По итогам саммита было принято коммюнике, в котором лидеры четырех стран подтвердили свою приверженность территориальной целостности Сирии, призвали активнее бороться с терроризмом и создать все условия для возвращения сирийских беженцев домой.

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