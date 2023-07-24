Если международная организация, в которой не участвует Россия, решит проводить на ее территории какие-либо следственные действия или оперативно-розыскные мероприятия, противоречащие интересам страны, следователям будет грозить уголовная ответственность.

Иван Шилов ИА REGNUM

Такую меру предусматривает новый законопроект, который предложил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, возглавляющий комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Об этом сообщило РБК со ссылкой на документ, согласно которому в Уголовный кодекс предлагается добавить соответствующую статью 294.1. В свою очередь, в правительстве, по сведениям ТАСС, законопроект пока отправили на доработку.

Правовой беспредел в отношении России

Сенатор, экс-эмиссар МИД по правам человека Константин Долгов отмечает, что сама направленность законопроекта, пусть он и подлежит, по мнению правительства, доработке, понятна и полностью укладывается в рамки конституции: суверенитет России должен быть гарантирован в полной мере на всей территории страны.

При этом, как замечает эксперт, если Россия не участвует в деятельности конкретной международной структуры, то никакая деятельность этой структуры на российской территории в принципе невозможна без согласования с властями страны. Однако, как рассуждает собеседник ИА Регнум, это не означает, что в российском законодательстве невозможно наличие неких лакун — «лазеек», которыми могут воспользоваться настроенные заведомо против России силы.

Юрист-международник Мария Ярмуш указывает, что предлагаемая норма нацелена на защиту следственных действий, проводимых российскими правоохранительными органами, в том числе в сотрудничестве при расследовании преступлений на территории России с иностранными органами. «У нас есть международные соглашения по содействию расследованию преступлений, — говорит эксперт. — И в принципе Россия всегда шла на то, чтобы сотрудничать при расследовании преступлений с иностранными организациями, правоохранительными органами, комиссиями. Особенно в трансграничных делах».

Однако в последнее время Россия оказалась в ситуации, в которой нормальное взаимодействие с правоохранительными органами «коллективного Запада» стало фактически невозможным.

Ярмуш напоминает: в 2014 году Россию обвинили в крушении малайзийского авиалайнера, сбитого над территорией Украины. В дальнейшем в адрес нашей страны неоднократно поступали не подтверждённые реальными фактами обвинения со стороны киевских властей. А в 2022 году был совершён террористический акт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Ни в одном из этих громких эпизодов иностранные государства, в той или иной форме расследовавшие или изучавшие соответствующие дела, не допускали Россию к участию в расследовании.

«Например, наших специалистов не допустили до участия в расследовании по малайзийскому «Боингу», не включили их в следственную комиссию», — отмечает Ярмуш.

Всё расследование, включая сбор (в том числе осуществлявшийся в России) информации, которая выдавалась за безусловные доказательства по делу, проводилось в одностороннем порядке представителями прочих заинтересованных стран без участия российской стороны.

В свою очередь, Россия параллельно проводила собственные следственные действия по этому делу, чтобы установить истину. «Российские правоохранительные органы собрали доказательства причастности к этой трагедии киевского режима, — напоминает эксперт. — Но эти доказательства не были приняты к рассмотрению».

Также Россию не включили в расследование взрывов на «Северных потоках» — стратегически важных для российской экономики газопроводах. «А сколько было совершено преступлений на территории Украины против российских военнослужащих! — возмущается собеседница. — Российских военнослужащих пытали, убивали зверским образом. Это военные преступления. Но когда Россия заявляла об этом в рамках обсуждения в ООН, никакие международные следственные органы, никакие иностранные организации, союзы и так далее на это не реагировали».

Правосудие и его осуществление

При этом, как отмечает Ярмуш, в статье 284.3 УК, о которой упоминает РБК со ссылкой на пояснительную записку, говорится именно об исполнении решений, уже принятых в иностранных инстанциях — судах, правоохранительных органах, комиссиях.

«В свою очередь, статья 294.1, по всей видимости, будет защищать возможность правоохранителей осуществлять правосудие и собирать доказательства, одновременно запрещая иностранным органам вести расследования на территории России, в том числе дистанционно, — полагает собеседница ИА Регнум. — Нельзя будет собирать доказательства, опрашивать граждан, в том числе дистанционно. А гражданам, в свою очередь, будет запрещено содействовать иностранным организациям и комиссиям, которые не сотрудничают с Россией, игнорируют российские правоохранительные органы и наши доказательства, а собирают некую информацию, явно не стремясь установить истину, но что-то фабрикуя, чтобы обвинить Россию в неких преступлениях, нарушить прямые интересы страны».

Поэтому появление статьи УК, нацеленной на пресечение вышеупомянутой порочной практики, полностью оправданно, полагает юрист-международник. В свою очередь, пытаться обойтись без неё с помощью норм, например, закона о шпионаже бессмысленно, считает она.

«Шпионаж — это сбор составляющих тайну сведений, который осуществляет иностранный гражданин на территории России, — отмечает Ярмуш. — А российский гражданин, передающий такие сведения, несёт ответственность за измену Родине. То есть это другие статьи».

Необходимо правильно квалифицировать возможную ответственность, соглашается сенатор Долгов. То есть если гражданин России, например, оставляет пост в соцсети в поддержку неких заведомо антироссийских действий или утверждений, это одна степень ответственности. Предоставляя некую чувствительную информацию, он оказывается под другой степенью ответственности.

«А если человек пытается кого-то задержать или арестовать на территории России другого гражданина нашей страны во исполнении решений некой международной структуры, это отдельная степень ответственности», — рассуждает сенатор.

В любом случае, новый закон, как полагает юрист Ярмуш, вполне мог бы оказаться полезным в условиях открытой информационной войны, которую развязал против России «коллективный Запад».

Законодательная инициатива комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции — не первая в череде законопроектов, нацеленных, в том числе, на информационное противостояние с недружественными странами.

Так, ранее сообщалось, что в мае 2023 года было озвучено предложение закрепить в российском законодательстве понятие «русофобия» и установить ответственность за русофобскую деятельность. Об этом, в частности, говорил замминистра юстиции России Андрей Логинов, выступая на XI Петербургском международном юридическом форуме. Логинов подчеркнул: для того чтобы предупредить «распространение информации, враждебной к России», необходимо ввести ответственность за русофобскую деятельность.