Давос, Швейцария, 17 января, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Евросоюз намерен преодолеть зависимость от Китая в зеленых технологиях. Об этом 17 января заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленая энергетика

«Европа сегодня на 98% зависит от одной страны — Китая», — заявила она.

По словам фон дер Ляйен, ЕС должен «преодолеть монополию», улучшить процесс переработки редкоземельных элементов на территории Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал позором то, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждают поставки танков на Украину.

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