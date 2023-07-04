Венгрия и Польша заблокировали новое соглашение Евросоюза, предусматривающее введение квот на прием беженцев и штрафы за отказ принимать мигрантов. Польша, принявшая большое количество выходцев с Украины, одновременно идет на жесточайшие меры для того, чтобы остановить приток беженцев, прибывающих из Азии и Африки. Контролирующие органы ЕС на это смотрят сквозь пальцы, а отдельные правозащитники, пытающиеся помочь мигрантам, не в силах изменить общую ситуацию.

Иван Шилов ИА Регнум Беженцы

Чешский премьер-министр Петр Фиала раскритиковал Польшу и Венгрию за блокирование этими государствами переговоров по миграции. Фиала заявил, что тем самым Варшава и Будапешт наносят ущерб интересам Чехии.

В начале июня большинство стран ЕС одобрили новое соглашение о введении квот на прием беженцев. В ходе обсуждения этого договора Чехии удалось протолкнуть условие о том, что страны, принимающие большое количество мигрантов, должны получить финансовую поддержку ЕС. Также было решено, что страны, отказывающиеся принимать мигрантов, могут вместо этого заплатить 20 тысяч евро на человека.

По сути, речь идет о плане, который даст возможность нелегальным иммигрантам свободно въезжать в Евросоюз под предлогом того, что это позволит побороть сети контрабандистов и перевозчиков нелегалов.

Миграционный план ЕС был оформлен в виде законопроекта и сейчас находится на рассмотрении Европарламента. 8 июня он был принят большинством голосов на совещании министров внутренних дел стран ЕС в Брюсселе. Однако Венгрия и Польша выступили против, а Болгария, Литва, Мальта и Словакия воздержались.

При этом Венгрия заявила, что такой вопрос должен решаться только на основе консенсуса, а не простым голосованием, и предложила продолжить его обсуждение на следующем саммите ЕС. А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий возмущается: «Я просил, чтобы в тексте заключения было четко указано, что эта процедура (приема беженцев странами ЕС. — Прим. авт.) будет добровольной, а не обязательной. И что я услышал от другой стороны? Что об этом нельзя упоминать. Если такого нет, то это означает, что часть Евросовета хочет сделать данную процедуру обязательной».

Ещё в мае посол Польши в ЕС Анджей Садось предупредил, что Варшава будет выступать против планов Евросоюза по введению обязательных квот на мигрантов для государств — членов сообщества. Тут надо напомнить, что и в 2015 году, когда Евросоюз впервые столкнулся с жестким миграционным кризисом, Польша резко выступила против введения системы квот по приему беженцев.

Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости Матеуш Моравецкий

Сейчас комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон предложила вновь ввести квотную систему. Но Садось заявил в ответ, что требование выплаты 20 тыс. евро за каждого недопущенного мигранта представляет собой «грубую диспропорцию», если взять в расчет те 200 евро на душу населения, которые ЕС выделил Польше за огромное число осевших в ней украинцев.

В июне министр Польши по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что республика уже приняла более двух миллионов украинских беженцев и мигрантов из других стран не потянет.

16 июня польский сейм принял резолюцию, в которой выражается несогласие с предложенным механизмом ЕС по переселению мигрантов. Глава правящей партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский, коснувшись данного вопроса в ходе парламентских дебатов, подчеркнул, что предложение Йоханссон «подрывает суверенитет Польши и других европейских стран». Он также заявил, что вопрос о переселении мигрантов в ЕС должен быть вынесен на референдум. Польские власти объявили о намерении создать коалицию стран, которые выступят против введения новых квот по беженцам.

И теперь чешский премьер Фиала жалуется, что поляки и венгры своей непреклонной позицией в отношении миграции фактически блокируют средства, на которые нацелилась Чехия. Причем чешскому обществу эта инициатива правительства подаётся не как способ пополнить бюджет, а как моральный долг. Издание Deník N сообщает:

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Беженцы с Ближнего Востока в лагере нелегальных мигрантов у пункта пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе

«Для Чешской Республики это соглашение представляет собой возможность исправить чудовищную репутацию, шлейфом тянущуюся за нами в Европе после 2015 года — с тех самых пор, когда Чехия отказалась оказывать какую-либо помощь странам, которые в то время столкнулись с миграционным кризисом. Это одна из самых позорных страниц в истории нашей дипломатии и внешней политики после бархатной революции».

Газета нахваливает позицию собственного правительства, а власти Венгрии и Польши, по мнению авторов издания, демонстрируют «посткоммунистическое малодушие и скудоумие».

Позицию «Права и Справедливости» по срыву общеевропейского миграционного соглашения раскритиковали и польские либералы. Издание Rzeczpospolita также называет позицию правительства предвыборной глупостью и особо подчеркивает, что польские власти не погнушались «заключить союз с неприкрытым союзником Путина в Европе» (имеется в виду Венгрия. — Прим. ред.).

Der Spiegel пишет, что если Венгрия и Польша и в самом деле откажутся осуществлять компенсационные выплаты за мигрантов, то последствия будут самыми серьезными: «Санкционная процедура в результате нарушения договоров ЕС и дальнейшее сокращение финансирования из фондов сообщества».

В аргументации, адресованной польскому обществу, также не обошлось без Путина. «Ввиду угрозы со стороны России, — напоминает немецкое издание, — Польша особенно зависит от солидарности других стран ЕС, в том числе и Германии».

Греческое русскоязычное издание «Афинские новости» тоже отмечает, что «Венгрия и Польша являются двумя противоположными полюсами Европейского союза: с одной стороны — самое пророссийское (Венгрия) правительство в ЕС, а с другой — самое антироссийское (Польша). Тем не менее, несмотря на различные подходы к геополитике, правительства двух стран объединились, чтобы сделать то, что правильно для их стран».

В связи с этим греческое издание задается вопросом: а почему греческое правительство во главе с Кириакосом Мицотакисом проголосовало «за» и где местная правая оппозиция? Делается предположение, что власти Греции тоже намереваются погреть руки на выплатах, которые будут перечислены государству на содержание мигрантов. «Помимо греческого правительства, итальянское, возглавляемое Джорджей Мелони, также проголосовало «за» — несмотря на то, что ранее перед выборами они резко высказывались против нелегальной миграции (…) Им тоже деньги пообещали?» — иронизируют «Афинские новости».

Более того, Джорджа Мелони даже пыталась уговорить польских коллег подписать миграционное соглашение, правда, безуспешно.

Костис Нтантамис/РИА Новости Мигранты на о. Лесбос. Греция

Жесткость позиции Польши в отношении мигрантов из стран Азии и Африки наглядно выражается в статистике погибших беженцев на границе с Белоруссией, через которую выходцы из стран третьего мира пытаются попасть в ЕС. На данный момент белорусские власти говорят о 18 погибших с начала года.

Свежий случай такого рода описывает Gazeta Wyborcza со ссылкой на полицию польского Подлясья. 20 июня в реке Наревка недалеко от границы с Белоруссией обнаружены тела двух мужчин-беженцев. Они запутались в ветвях деревьев, расположенных в заводи Наревки, и, чтобы вытащить их на берег, пришлось обрезать ветки бензопилой.

Предыдущее происшествие такого рода было зафиксировано в начале июня. Тогда белорусский пограничный наряд в ходе проверки береговой отмели реки Свислочь наткнулся на границе с Польшей на труп неизвестного африканца.

Такие действия польских силовиков становятся предметом критики местных и международных правозащитников.

26 июня специальный докладчик ООН по правам мигрантов Фелипе Гонсалес Моралес, выступая в Женеве перед Советом по правам человека ООН, рассказал его членам о действиях польских пограничников. Моралес призвал провести расследование обвинений в насилии.

С другой стороны, нынешние события во Франции, которую буквально «поставили на уши» общины мигрантов, дают полякам железобетонный довод в оправдание своих действий. Польша относится к фактору миграции очень избирательно и намерена пускать к себе только тех беженцев, которых можно будет интегрировать, а не всех подряд.

События во Франции наглядно демонстрируют, что выходцы из Северной Африки и с Ближнего Востока зачастую совершенно не интегрируются в местное сообщество и становятся не фактором развития, а наоборот — фактором катастрофического риска.

С другой стороны, украинцы ментально, цивилизационно и культурно близки полякам. Они готовы изучать язык, работать, платить налоги и соблюдать местные законы. Этим и объясняется то разительное несовпадение подходов Варшавы к беженцам с Украины и к мигрантам из стран третьего мира. В Варшаве хотят развивать свою экономику с помощью рабочих рук с Украины и не желают тратиться на опасный «балласт» в лице афганцев, иракцев и африканцев.