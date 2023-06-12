Вашингтон, 12 июня, 2023, 20:27 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 12 июня, что Соединённые Штаты осложнили Китаю процесс размещения его военных или разведывательных объектов за рубежом. Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне вместе с вице-премьером и главой министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни, он выразил уверенность, что страна сможет выполнять обязательства в области безопасности в том числе вне своих границ.

U. S. Department of State Энтони Блинкен

«По нашей информации, КНР с 2019 года проводила улучшение своих мощностей по сбору данных на Кубе. Мы связались с правительствами, которые рассматривали размещение баз КНР. Наши эксперты полагают, что наши дипломатические усилия затормозили усилия Китая», — сказал Блинкен.

По утверждению издания The Wall Street Journal, на Кубе якобы появится китайский объект для прослушки и перехвата сообщений на юго-востоке США, где расположено множество военных баз. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби назвал данные газеты неточными, а замминистра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио охарактеризовал распространенную информацию как лживую.