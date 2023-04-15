США долго тянули с выдачей виз делегации российского МИД во главе с Сергеем Лавровым для участия в Совете Безопасности ООН, сообщил 13 апреля в эфире Первого канала посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Ранее глава нашей дипмиссии пояснял — запрос для получения разрешений был направлен в посольство США в Москве ещё в конце марта. До мероприятия осталось немного времени, но определённости никакой нет. Невыдача виз — нарушение обязательств Соединёнными Штатами как страны размещения штаб-квартиры ООН, констатировал Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание ООН. Нью-Йорк. США

Позже в МИД сообщили, что визовые центры начали выдавать документы для въезда министра Лаврова и других делегатов. При этом сохранялись проблемы для въезда аккредитованных журналистов — да и в целом, что называется, осадок остался.

США поступили в рамках уже установившейся традиции. «Американцы периодически создают препятствия для некоторых стран — участниц ООН, если у тех есть разногласия с Вашингтоном», — пояснила ИА REGNUM политолог-международник, эксперт Российского совета по международным делам Елена Супонина.

«Это, конечно, неприемлемо и нарушает Устав ООН, ведь допуск на мероприятия этой организации должен осуществляться беспрепятственно. США взяли на себя соответствующее обязательство предоставлять визы и иные возможности для делегаций государств, приезжающих на заседания в Нью-Йорк», — отметила собеседница.

Обычно американские официальные лица объясняют сложности в выдаче виз российским делегациям недостаточным количеством консульских работников — мол, после массового их сокращения в 2017 году по инициативе российской стороны визовой работой просто заниматься некому.

Именно поэтому и была прекращена выдача виз простым россиянам, а также усложнена процедура выдачи для членов официальных делегаций. Ну и сейчас к этим оправданиям добавляются еще и напоминания о санкциях.

Впрочем, ни санкции, ни проблемы с персоналом не должны нарушать взятые Штатами на себя обязательства — Вашингтон вынужден выдавать хотя бы специальные визы, которые ограничивают перемещение гостя условно аэропортом и штаб-квартирой ООН с прилегающими территориями.

И если эти обязательства в отношении рядовых дипломатов США регулярно нарушали, то, по всей видимости, блокировать поездку министра иностранных дел страны — председателя Совбеза все-таки не решились. Также на момент сдачи текста не было информации о статусе разрешения на пролет спецборта с российским министром в Нью-Йорк — США, напомним, должны дать на это разрешение. По всей видимости, выдадут — но лишь в последний момент.

Государства — члены ООН

Игнорировать нельзя

Подобное поведение Вашингтона вызвало в России новую волну дискуссии о том, как на это все реагировать.

В частности, предлагалось просто в знак протеста игнорировать заседания ООН. Другие же вообще утверждают о необходимости выхода из «бессмысленной организации».

Оба варианта нецелесообразны.

Первый потому, что нужно помнить уроки 1950 года. Тогда СССР тоже в знак протеста (из-за нахождения в Совбезе представителей Тайваня, а не КНР) игнорировал заседания Совета, и в его отсутствие США протолкнули резолюцию о создании под флагом ООН международных сил для защиты Южной Кореи. И от имени международного сообщества ввязались в войну, которая (если бы президент Эйзенхауэр принял предложение генерала Макартура о нанесении ядерного удара по Китаю) переросла бы в мировую.

Американские солдаты ведут огонь из-за баррикад в Сеуле (Южная Корея), 1950 год

Второй же вариант потребует создания какой-то альтернативы Организации — а это практически нереально.

«Невозможно будет договориться об этом аналоге. Создание подобных организаций, принятие их устава возможно только в период мира в отношениях между великими державами. Собственно, окно возможностей и составлял короткий отрезок между завершением Второй мировой войны и началом холодной войны», — пояснил ИА REGNUM замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов.

Кроме того, в стремлении добиться невозможного будущего Москва может испортить себе возможное настоящее — то есть, проще говоря, развалить ту антизападную коалицию, которая сейчас создается вокруг России, ведущей антиколониальную борьбу.

«Подавляющее большинство стран глобального Юга, которые являются партнерами и в какой-то степени даже союзниками России, выступают за укрепление и сохранение ООН. Поэтому если мы будем выступать за роспуск или развал ООН, то нанесем удар по отношениям с этими странами», — продолжает Дмитрий Суслов.

Новое место?

Наконец, есть еще одна причина бессмысленности поисков альтернативы ООН. В данный момент Россия имеет привилегированное положение постоянного члена с правом вето. В новой структуре такого бонуса у нее не будет — в лучшем случае у России будут такие же права и полномочия, как у Китая, Индии, Бразилии, Южной Африки и прочих стран.

Поэтому нужно сохранять то, что есть, — но при этом сосредоточиться на исправлении недостатков. В данном конкретном случае недостатком является злоупотребление Соединенными Штатами своим положением страны — хозяйки штаб-квартиры. И речь тут не только о визовых скандалах.

«Само это нахождение позволяет США и Западу оказывать диспропорционально большое влияние на работу секретариата, а через секретариат — на другие органы», — говорит Суслов.

«США используют разные способы вмешательства в работу ООН. В частности, шпионят за персоналом и чиновниками Организации», — утверждает Супонина.

Теоретически перенести штаб-квартиру можно — для этого есть существующие процедуры.

«За создание штаб-квартиры в Нью-Йорке голосовали в начале 50-х. Уже тогда не все страны были за американскую штаб-квартиру. Ряд европейских государств предлагали, например, Вену. И если сейчас две трети членов Генассамблеи проголосуют за иной город, то можно обсуждать перенос. Одна Россия, понятно, столько голосов не соберет — нужно работать вместе с Китаем и другими партнерами. Возможно, некоторые из них сейчас и не разделяют российских устремлений — однако истории с недопусками американцами других делегаций будут возникать регулярно, а значит, вопрос о переносе будет становиться все более и более обсуждаемым», — продолжает Супонина.

ООН. Карикатура журнала «Крокодил». 1951

Его можно сделать более обсуждаемым если, например, выбрать правильное альтернативное место — страну Азии или Африки (представители которых в массе своей не голосовали за выбор Нью-Йорка просто потому, что ряд африканских государств на момент голосования не обладали независимостью). Таким образом, Москва и этот вопрос встроит в большой антиколониальный дискурс.

Так что, по мнению Суслова, не исключено, что активизация этих дискуссий может стать одним из приоритетов российского председательства в Совбезе. И Лавров, будучи в Нью-Йорке, может обсуждать с партнерами и этот вопрос.