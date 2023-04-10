Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил: за год в пять раз выросло число уголовных дел, по которым проходят мигранты. Речь идет о серьезных преступлениях, таких как убийство или причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты в России

«В прошедшем году возбуждено 893 уголовных дела о таких преступлениях, как убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Это в пять раз больше, чем в 2021 году», — отчитался глава СК.

В 2022 году в Следственный комитет поступило 4729 сообщений о преступлениях, совершенных иностранными гражданами, по которым было возбуждено 4231 уголовное дело. Это в три раза больше по сравнению с 2021 годом, отметил Бастрыкин.

Руководитель СК назвал три основные причины совершения преступлений мигрантами: это низкий уровень жизни, малообразованность и низкооплачиваемый труд, отмечает «Интерфакс». Бастрыкин обрисовал портрет среднестатистического фигуранта таких дел: как правило, это люди среднего возраста, не работающие и не имеющие постоянного источника дохода, а также не имеющие профессионального образования и нужного уровня владения русским языком.

Помимо прочего — добавил глава Следственного комитета — высока вероятность проникновения в страну террористов, которые будут притворяться рядовыми мигрантами. В связи с этим миграционная политика в России «должна быть направлена не только на получение трудовых ресурсов, но и на решение задач по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан страны», призвал Бастрыкин.

Сергей Гунеев/РИА Новости Александр Бастрыкин

Рост преступлений как следствие «лишних рук»

Генерал-майор полиции в отставке, член президиума организации «Офицеры России» Владимир Михалевич полагает: пятикратный рост дел по преступлениям мигрантов связан с двумя факторами: улучшением работы правоохранителей и собственно ростом числа криминальных эпизодов. Причину роста преступлений собеседник усмотрел в изменениях экономической конъюнктуры.

«В связи с колебаниями курса валют вполне естественно, что мигранты, приехавшие в Россию, получают меньше. И, естественно, как результат — грабежи», — сказал Михалевич ИА REGNUM. По мнению собеседника, следует пересмотреть подход, согласно которому российской строительной отрасли сейчас требуется большое число работников из ближнего зарубежья.

По поводу того, сколько гастарбайтеров необходимо на российских стройках, мнения расходятся. В начале марта зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предложил провести амнистию мигрантов, ранее депортированных из России за мелкие правонарушения. По мнению депутата, мера поможет привлечь на российский рынок труда от нескольких десятков тысяч до 200 тыс. иностранных рабочих, в которых больше всего заинтересован стройкомплекс, сообщала в конце марта «Российская газета».

Цифру в 260 тыс. необходимых рабочих-иностранцев называл — со ссылкой на оценки Минстроя — в недавнем интервью «Строительной газете» депутат Госдумы, экс-куратор столичного стройкомплекса Владимир Ресин. С другой стороны, действующий заммэра Москвы по строительству и градостроительной политике Андрей Бочкарев еще в 2021 году сообщал РБК о планах столичного руководства отказаться от использования мигрантов на стройках.

На деле же, мигранты сейчас в большей степени востребованы работодателями в сфере услуг (кафе и рестораны, магазины, доставка продуктов и т.п.), считает Михалевич. Да и то, добавил собеседник, надо задаться вопросом, не вытесняют ли работники-иностранцы россиян из этой сферы.

Судя по опросу компании онлайн-рекрутинга HeadHunter (HH.ru), в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах 28% респондентов согласны занять места, занятые сейчас гастарбайтерами. Большинство в этой доле составляют «представители ресторанно-гостиничного бизнеса, логистики и перевозок, продаж, строительства, а также розничной торговли», сообщает 10 апреля «Вести-Югория». Похожую картину дал синхронный опрос HH.ru в Тюменской, Свердловской и Челябинской областях. На первом месте, отметим, находятся представители не строительной отрасли, а сферы услуг — упомянутые кафе и службы доставки.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Гастарбайтеры на стройке

В любом случае есть опасность, что не нашедшие работу или оказавшиеся без работы мигранты станут готовой социальной базой для криминала, продолжает Михалевич.

Точное количество безработных иностранцев на данный момент, впрочем, определить довольно сложно. В исследовании Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) от 2020 года говорилось о 40% не имеющих работы мигрантов. При этом, впрочем, надо сделать скидку на тогдашнюю особую ситуацию, связанную с пандемией.

Лишать гражданства в упрощенном порядке или депортировать за «административку»

Рост числа уголовных дел в отношении мигрантов связан как с повышением раскрываемости дел в правоохранительных органах, так и с увеличением уровня преступности в миграционной среде, соглашается глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов. «Эффективность работы правоохранителей определенно повышается. Крупные города обвешаны камерами, и преступников легче вычислять», — сказал Коженов ИА REGNUM. Он добавил: чем активнее используется видеофиксация, тем реже становятся случаи, когда полиция отказывается принимать заявления потерпевших (раньше зачастую отказ объяснялся тем, что сложно определить состав преступления, основываясь лишь на показаниях потерпевшего).

Около трёх лет назад Федерация мигрантов России предлагала установить срок, в течение которого — при выявлении особо опасных правонарушений — действовал механизм лишения гражданства, напомнил Коженов.

«Решение о вступлении в гражданство подписывает лично президент Владимир Путин. То же самое касается лишения гражданства, — отметил собеседник. — На наш взгляд, был бы правильным такой порядок: если человек получил гражданство, но по нему всплыла бы такая информация (об осуждении по тяжкой статье), то не следует беспокоить президента по поводу лишения такого человека гражданства.

Следовало бы принимать решение на уровне начальников управлений миграционной службы по региону. В целом, хорошо, что такой механизм предлагается».

Михалевич выступил за более радикальный метод решения проблемы и призвал высылать мигранта при любом, даже административном правонарушении. «Если человек неоднократно нарушает законодательство — значит, и не надо ему здесь быть. Совершил уголовное преступление — вообще не обсуждается. Совершил преступление — откатали пальцы и депортировали, а затем не впускать назад», — считает собеседник.

Александр Гальперин/РИА Новости Очереди мигрантов в УФМС

Реализовать новую миграционную Концепцию или взять на вооружение опыт Эмиратов

В любом случае миграционная политика нуждается в корректировке, сходятся во мнении эксперты. Но то, как именно она должна меняться, собеседники видят по-разному.

Коженов напомнил: еще в марте 2020-го президент утвердил перечень поручений для исполнения Концепции миграционной политики на 2019–2025 годы. Там в том числе даны указания и по расширению использования биометрии для установления личности иностранцев при прохождении границы, чтобы эффективнее отлавливать тех, кому запрещен въезд. В поручениях говорится и о совершенствовании порядка высылки из России (депортации, административного выдворения) и т.д.

Исполнение того, что было прописано в Концепции, и поможет «перевести миграционную политику из каменного века в XXI», подчеркивает Коженов.

«Была разработана новая концепция миграционного законодательства — это была колоссальная работа. Её утвердили в декабре 2020 года и должны были написать новый закон, все предыдущие «сжечь» и жить по-новому. Работа сейчас начинает отставать от графика, — отмечает глава Федерации мигрантов России. — Это печально, потому что важно доделать всё в соответствии с концепциями. Впервые у меня нет претензий к документу. Концепция прямо идеальная, и нужно, чтобы «телега доехала до места назначения». Нужно перейти в современный подход к управлению и исполнить поручение президента, а затем подождать год, что-то поправить. И далее уже будем нормально управлять».

Владимир Михалевич предложил иной способ решения проблемы. Он посетовал на то, что российские власти пытаются «придумать что-то новое», однако в данном вопросе следует посмотреть на пример Объединенных Арабских Эмиратов. «Там много мигрантов по соотношению к гражданам страны. Но эти мигранты имеют права, не равные правам гражданина страны, их никто не ассимилирует, — подчеркнул собеседник. — Приехал, отработал, получил деньги — уехал. Думаю, там нет этих проблем. Есть простейшие меры: сделайте налоги для мигрантов повышенными по сравнению с нашими согражданами. Надо просто присмотреться к другому опыту и решить этот вопрос».

В начале февраля этого года замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал ускорить разработку законопроекта, который определит и порядок въезда в Россию иностранцев, и режим их пребывания: «Въездной контроль, правила, касающиеся пребывания мигрантов, — это составляющая часть режима безопасности на территории нашего государства. Мы работаем в совершенно иных условиях, чем несколько лет назад, и это нужно иметь в виду».