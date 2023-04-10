Бастрыкин: число уголовных дел против мигрантов об убийстве и вреде здоровью выросло в пять раз

Москва, , 15:32 — REGNUM В 2022 году в пять раз выросло количество уголовных дел против мигрантов по тяжким и особо тяжким преступлениям. Об этом 10 апреля заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью «Интерфаксу».

Александр Бастрыкин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Особую тревогу вызывает статистика по тяжким и особо тяжким преступлениям. В прошедшем году возбуждено 893 уголовных дела о таких преступлениях, как убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Это в пять раз больше, чем в 2021 году», — сказал Бастрыкин.

Он добавил, что всего в 2022 году поступило 4 729 сообщений о преступлениях, совершенных иностранными гражданами, по которым было возбуждено 4 231 уголовное дело. По его словам, это почти в три раза больше, чем в 2021 году.

Также глава ведомства отметил, что среди нелегальных мигрантов распространяются экстремистские настроения. Кроме того, участились случаи сопротивления требованиям сотрудников правоохранительных органов и нападений на них.

По словам Бастрыкина, с участием мигрантов нередко происходят массовые драки. Значительно возросло количество уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бастрыкин заявил, что миграционная политика в России должна быть направлена не только на получение трудовых ресурсов, но и на безопасность граждан страны. По его словам, приоритетными задачами ведомства является противодействие преступлениям иностранцев и этнических организованных преступных групп, а также предупреждение преступлений экстремистской и террористической направленности.