Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель призвала серьезно относиться к словам российского президента Владимира Путина, передает издание Süddeutsche Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Меркель считает серьезное отношение к словам Путина признаком политической мудрости, но никак не слабости.

«Не отмахиваться от… [заявлений президента России] как от блефа, а серьёзно относиться к ним — это ни в коем случае не признак слабости, а признак политической мудрости — которая помогает сохранить пространство для манёвра или, что не менее важно, даже разработать новый», — заявила Меркель.

Заявление бывшего канцлера Германии обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения подчеркнули, что как только политики уходят со своего поста, они начинают делать здравые заявления. Были и те, кто задался вопросом, почему же Меркель в свое время не прислушивалась к словам Путина.

«Что ни говори, но женщина она адекватная», — отреагировал Тимур.

«Она же на пенсии. Что толку-то, что она это сказала», — не понимает Сб.

«Сейчас она уже может говорить, что думает», — заметила Оксана Г.

«Меркель вовремя с поста ушла», — написал Алексей.

«Что-то она сама не очень серьёзно относилась к его словам в своё время», — считает Юлия М.

«Сама-то почему не прислушивалась?» — также спросил Leonids.

«На Меркель мозги в Европе закончились. К сожалению…» — добавила Natalia.

«Вот только сама она постоянно отмахивалась что по Минским [соглашениям], что по остальным чувствительным вопросам», — комментирует один из участников обсуждения.

«Теперь ей терять нечего. А тогда было теплое и властное место», — заметила Marina K.

Archive.government.ru Владимир Путин и Ангела Меркель

«Неужели эта простая истина не доходит до действующих политиков Запада?» — недоумевает Danil K.

«Как в отставку уходят, — сразу трезвеют», — написала Наталья Ш.

«Меркель знает, что говорит. Уж она как никто другой с Владимиром Владимировичем наобщалась», — пишет Сергей.

«Одна из последних ответственных политиков Европы… Остались одни клоуны», — добавил Сергей.

«Анжела знает, о чём говорит», — отметила Касаткина.

«Ага, теперь вдруг поумнела что ли? С нее многое началось! При ней молчали про Донбасс и Луганск! Немцы даже слыхом не слыхивали. При ней закрылись электростанции и началась инфляция. Пусть теперь не умничает», — подытожила Anna.

Напомним, 21 сентября в обращении к российским гражданам российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что Москва для своей защиты будет использовать все средства.